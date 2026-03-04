De “aura” a “beige flag”: desde Jujuy, un análisis de cómo habla la generación Z

El lenguaje de los adolescentes cambia constantemente y muchas veces deja al mundo adulto tratando de descifrar palabras o expresiones que parecen surgir de un código propio. Términos como “aura”, “lore”, “glow up” o “beige flag” circulan cada vez más entre los jóvenes y generan curiosidad entre docentes, familias y adultos en general.

En diálogo con TodoJujuy, el profesor de sociología Juan Guzmán analizó este fenómeno y explicó que no se trata de un problema del lenguaje, sino de un proceso natural de cada generación. “No hay que tomarlo como algo indescifrable ni como que se quieren apartar del mundo. Cada generación tuvo su forma de hablar” , explicó.

Según el sociólogo, la forma de hablar de los jóvenes no aparece sola, suele ir acompañada por formas de vestir, códigos culturales y estéticas que ayudan a construir identidad. “Una forma de hablar siempre va con una estética. Hay una estética que acompaña los conceptos que usan”, señaló.

En ese sentido, Guzmán explicó que muchas de estas palabras provienen del inglés o del universo digital, pero son reapropiadas y resignificadas por los adolescentes en su vida cotidiana. “Tal vez les vaya muy mal en inglés, pero utilizan conceptos que vienen de ese idioma y los resignifican”, comentó.

Del “lore” al “glow up”: el nuevo diccionario juvenil

Entre las expresiones que circulan hoy entre adolescentes aparecen términos que muchas veces resultan desconocidos para el mundo adulto.

Algunos ejemplos son:

Aura: carisma o presencia.

carisma o presencia. Farmear aura: construir reputación o prestigio, especialmente en redes sociales.

construir reputación o prestigio, especialmente en redes sociales. Lore: la historia o el trasfondo de alguien o algo, muchas veces asociado al chisme o relato detrás de una situación.

la historia o el trasfondo de alguien o algo, muchas veces asociado al chisme o relato detrás de una situación. Glow up: transformación positiva o mejora personal.

transformación positiva o mejora personal. Beige flag: algo neutro, que no es ni bueno ni malo.

Para Guzmán, estas expresiones muestran cómo los jóvenes juegan con el lenguaje y lo reinventan. “Ellos están jugando con los lenguajes, con los conceptos, los invierten y los resignifican”, explicó.

Una oportunidad para el diálogo entre generaciones

El sociólogo también planteó que el lenguaje juvenil no debería verse como una barrera, sino como una oportunidad para generar diálogo entre generaciones.

Como ejemplo, mencionó una experiencia educativa en un colegio de Montevideo, donde se propuso a los estudiantes crear un glosario de palabras juveniles para que docentes y alumnos pudieran trabajar juntos en su significado. “En vez de pensar el lenguaje juvenil como algo inaccesible, algunos docentes lo toman como un momento de enseñanza”, señaló.

Según explicó, esta dinámica permitió que los estudiantes reflexionaran sobre su propio lenguaje y que los adultos pudieran comprender mejor cómo se comunican los jóvenes.

Un espacio propio para las nuevas generaciones

Para el especialista, estas formas de hablar también cumplen una función social y emocional: permiten a los adolescentes construir intimidad y pertenencia dentro de su generación. “El lenguaje juvenil también puede pensarse como una frontera emocional. Les permite compartir entre ellos lo que les está pasando”, explicó.

Por eso, Guzmán considera que el desafío del mundo adulto no es controlar ese lenguaje, sino comprenderlo y acompañarlo. “No hay que pensar que el lenguaje de los jóvenes es una barrera, sino una oportunidad para conversar”, concluyó.