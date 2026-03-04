Impactó el aumento de la nafta en Jujuy: cuáles son los nuevos precios

Desde los primeros días de marzo rige un nuevo incremento en el precio de los combustibles en todo el país. En Jujuy, las estaciones de servicio ya aplican esta actualización, que representa un aumento aproximado del 1,1%. Con este ajuste, la nafta súper supera los $1.800 por litro.

Cuál es el precio del combustible en Jujuy: los montos en marzo 2026 Considerando el incremento del 1,1% en la provincia de Jujuy, en San Salvador los valores actuales de los combustibles quedaron establecidos de la siguiente manera:

Nafta súper: $1.815

Nafta infinia: $2.004

Diessel 500: $1.438

Infinia diessel: $2.101 Embed - IMPACTÓ EL AUMENTO DEL COMBUSTIBLE EN JUJUY El aumento de forma gradual El Gobierno Nacional resolvió aplicar el aumento de forma gradual y postergar para abril parte de los incrementos pendientes por el retraso acumulado en 2024 y los primeros meses de 2025.

Asimismo, a la vez que se intenta sostener la recaudación fiscal –que viene de siete meses consecutivos en caída–, se busca evitar un impacto fuerte en los precios que incida en el alza de la inflación, luego de la aceleración que experimentó en diciembre y enero.

Aumenta 3,5% la nafta y el gasoil en YPF: cómo quedarán los precios y en qué horario será más barato el combustible. Sin embargo, el precio al consumidor no depende solo de la carga impositiva. En tanto, YPF dejó de anunciar los aumentos el año pasado como parte de su política de pricing e implementó un sistema de valores dinámicos que varía según la región del país, el horario y la demanda, entre otros factores. De esa manera, ya no hay precios uniformes, sino que se amplía la competencia, con diferencias entre estaciones de servicio.

