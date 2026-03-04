Conflicto en Medio Oriente: desde Jujuy analizan posibles efectos en la economía mundial

La escalada del conflicto en Medio Oriente volvió a poner en alerta a los mercados internacionales y abrió interrogantes sobre posibles consecuencias económicas a nivel global. La tensión entre Irán, Israel y Estados Unidos, sumada a la situación estratégica del estrecho de Ormuz, es seguida con atención por analistas financieros y especialistas en economía.

En diálogo con TodoJujuy , Blanca Juárez, presidenta del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de Jujuy , explicó que uno de los principales focos de preocupación tiene que ver con el petróleo y el transporte internacional de energía. “Irán es uno de los principales abastecedores de crudo y eso tiene que ver con toda la industria del hidrocarburo”, señaló.

Uno de los puntos más sensibles del conflicto es el estrecho de Ormuz , un corredor marítimo por donde circula una parte importante del petróleo que abastece al mundo. Según explicó la economista jujeña, la situación en ese paso estratégico ya generó movimientos en el comercio marítimo.

“En este momento se ha detenido gran parte de la circulación de buques y a los pocos que se están moviendo les han aumentado muchísimo las pólizas de seguro por el riesgo que implica navegar en la zona”, detalló.

Este paso marítimo conecta el Golfo Pérsico con el resto del mundo y es clave para el traslado de hidrocarburos hacia distintos continentes.

SAPEM Estrecho de Ormuz - Conflicto de Medio Oriente

El posible impacto en el petróleo

Apenas se conocieron las primeras noticias del conflicto, surgieron especulaciones sobre una posible suba del precio del petróleo, lo que podría trasladarse a distintos sectores de la economía global. “La primera deducción fue que esto iba a impactar en el valor del petróleo a nivel global, porque todo lo que tiene que ver con transporte o con el movimiento de las industrias necesita de ese recurso”, explicó Juárez.

Sin embargo, la especialista aclaró que el efecto todavía no se refleja con claridad en los mercados.“Por el momento, en estos primeros días, todavía no se ha dado el impacto que se esperaba”, sostuvo.

Expectativa y cautela en los mercados: situación de Jujuy

Según la presidenta del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de Jujuy, lo que se observa por ahora es un escenario marcado por la especulación financiera mientras los analistas evalúan cómo evoluciona el conflicto.

“Ha tenido más que ver con una suerte de especulación. Creo que hay que tomar el tema con prudencia para ver realmente cómo es la respuesta de los mercados”, señaló Juarez.