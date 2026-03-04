Comenzó el período legislativo en Jujuy y los bloques anticipan su agenda

El pasado viernes 27 de febrero se realizó la 165° Apertura de Sesiones Ordinarias en la Legislatura de Jujuy , con el discurso del gobernador Carlos Sadir que marcó el inicio del período legislativo 2026 en la tradicional Casa de Piedra.

Servicios. Suben los precios del DNI y el pasaporte en medio de demoras en Jujuy: desde cuándo y cuánto costarán

Tras la apertura, este miércoles 4 de marzo se estableció la segunda sesión ordinaria del año donde ingresan los proyectos presentados y comienza el tratamiento de algunas iniciativas clave.

Desde el bloque Frente Jujuy Crece, la diputada María Teresa Ferrín se refirió a los debates que se dieron en el marco de la sesión y defendió el esfuerzo que, según sostuvo, realiza el Gobierno provincial para sostener salarios y programas en un contexto de menor financiamiento nacional.

Durante el tratamiento de distintos temas planteados por los bloques, Ferrín señaló que uno de los puntos centrales fue la discusión en torno a los salarios docentes, del sector salud y de los trabajadores de la administración pública.

“Es cierto que el salario no alcanza, no le alcanza a ningún trabajador del país ni de la provincia, menos a los docentes”, expresó la legisladora, aunque remarcó que también debe considerarse la situación financiera de la provincia.

En ese sentido, sostuvo que el gobernador Carlos Sadir ya había reconocido esta situación durante la apertura de sesiones y destacó que, a pesar de las dificultades, la provincia intenta sostener el funcionamiento de distintos servicios.

Ferrín también señaló que el gobierno provincial debió asumir gastos que anteriormente eran cubiertos por la Nación, como programas vinculados a educación, salud, obra pública y asistencia social, además de enfrentar una reducción en la coparticipación federal. “Hay muchos programas que antes financiaba Nación y que hoy debe cubrir la provincia. Aun así, se intenta sostener servicios esenciales y seguir trabajando para que la provincia continúe desarrollándose”, concluyó.

Por su parte, el presidente del bloque Frente Jujuy Crece, Santiago Jubert, señaló que el inicio del período legislativo marca también el comienzo del trabajo en comisiones. “Ahora las comisiones tienen tarea y comenzarán a organizar el trabajo para analizar cada iniciativa”, explicó.

“Hay que analizar cada propuesta y buscar acuerdos para poder llevar adelante proyectos que sean útiles para Jujuy y que tengan el aporte de todos los bloques”, afirmó.

Jubert también mencionó algunos de los temas que podrían formar parte del debate legislativo durante este año, entre ellos la modernización del sistema electoral y la municipalización de Alto Comedero. “El voto electrónico es una medida que se está analizando y hay que ver las experiencias en otras provincias”, sostuvo.

La Libertad Avanza: “Queremos generar una verdadera transformación en la provincia”

Desde el bloque La Libertad Avanza, los diputados Kevin Ballesty y Federico Canedi anticiparon algunos de los ejes que impulsarán durante el período legislativo 2026, con propuestas vinculadas a reformas institucionales, seguridad y el funcionamiento del Estado en la provincia.

El diputado Federico Canedi aseguró que el espacio libertario inicia su participación en la Legislatura con la expectativa de impulsar cambios alineados con las políticas que impulsa el gobierno nacional. “La Libertad Avanza debuta en esta Casa de Piedra con mucha expectativa y con la esperanza de generar una verdadera transformación”, afirmó.

Canedi señaló que buscarán impulsar iniciativas vinculadas al funcionamiento del Estado con el objetivo de generar mejores condiciones para el desarrollo del sector privado. “Hay que iniciar un proceso de desburocratización y reducir el gasto público para generar fuentes genuinas de trabajo”, afirmó el legislador.

Asimismo, Kevin Ballesty como diputado provincial aseguró que buscará impulsar iniciativas para auditar la deuda pública y analizar los recursos que fueron destinados a distintas sociedades estatales.

“Queremos determinar a cuánto asciende la deuda, cuánto falta por pagar, a quiénes se les debe y si ese endeudamiento realmente tuvo un resultado productivo para la provincia”, señaló Ballesty. En ese sentido, mencionó que el análisis apuntará a distintas SAPEM y empresas estatales. “Buscamos analizar cómo evolucionaron empresas como Cauchari, Cannava, Jujuy Litio, Jujuy Digital o el Tren Solar”, señaló.

Ballesty sostuvo que el objetivo es que la Legislatura ejerza su rol de control sobre el Poder Ejecutivo y sobre los recursos públicos que se destinaron a estos proyectos productivos. “Muchas de estas empresas se han nutrido con deuda y también con partidas presupuestarias de la provincia. Lo que queremos es evaluar cómo evolucionaron y cuáles fueron los resultados de esa inversión”, explicó.

Otro de los temas que mencionaron desde La Libertad Avanza fue la posibilidad de avanzar en la implementación de la boleta única en la provincia. El diputado Kevin Ballesty señaló que el bloque impulsará el debate de esta iniciativa en la Legislatura durante este período.

Teniendo en cuenta otras iniciativas, desde la Libertad Avanza mencionaron un proyecto para declarar la emergencia en seguridad pública, con el objetivo de fortalecer recursos para las fuerzas de seguridad y mejorar las condiciones del personal. “Presentamos un proyecto de emergencia en seguridad pública para dotar de recursos y avanzar también en una recomposición salarial para el personal que está en la calle”, explicó Canedi.

Bloque Justicialista: “Hay que poner el foco en infraestructura y desarrollo productivo”

Desde el Bloque Justicialista, la diputada Noemí Isasmendi señaló que el inicio del período legislativo marca el comienzo de un trabajo intenso en comisiones y en el tratamiento de proyectos. “Hay una dinámica que ya empieza a movilizarse dentro de la Legislatura y vamos a comenzar con el trabajo en comisiones”, explicó.

En ese marco, detalló que ya se presentaron algunas iniciativas y adelantó que su trabajo estará enfocado en temas vinculados a la infraestructura y el desarrollo productivo de la provincia.

“En mi caso particular estoy muy enfocada en temas de infraestructura y algunos temas productivos también, con proyectos que tienen que ver con empezar a tratar los temas que nos importan a todos los jujeños, como son las rutas, no solamente provinciales, sino también nacionales”, señaló.

Por su parte, el diputado Martín Fellner indicó que en las comisiones comenzarán a tratarse proyectos que quedaron pendientes del año pasado, además de nuevas iniciativas que irán ingresando durante el año. “Hay muchos proyectos que han quedado pendientes del año pasado, incluso de otros años, que esperamos que se puedan tratar”, sostuvo.

Entre las iniciativas mencionó el proyecto para la creación del municipio de Alto Comedero, que según explicó fue presentado en varias oportunidades sin avanzar en su tratamiento. “Es un proyecto que se viene presentando hace muchos años y esperamos que esta vez se pueda avanzar”, expresó.

El legislador también mencionó otras propuestas impulsadas por el bloque, como el examen toxicológico para los tres poderes del Estado, la ley provincial de juventudes y la implementación de la boleta única electrónica.

“Seguramente va a haber mucho disenso, pero esperamos poder alcanzar consensos para lograr la sanción de proyectos que son importantes para la provincia”, concluyó.