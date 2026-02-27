EN VIVO: minuto a minuto 165° apertura de Sesiones Ordinarias en la Legislatura

Live Blog Post

Jujuy Construye e Infraestructura Vial

A pesar del difícil contexto económico nacional, la provincia puso en marcha el programa “Jujuy Construye”, con el objetivo de sostener el empleo, apoyar a proveedores locales y mejorar la calidad de vida de los jujeños a través de obras públicas.

Se avanzó en la renovación histórica de rutas provinciales, mantenimiento de rutas nacionales y pavimentación de 115 kilómetros con recursos propios. También se reactivaron tramos clave como la transformación en autopista de la RN 34 y se atendieron emergencias en rutas nacionales como la RN 52, RN 9 y RN 40.

Entre las obras más importantes se destacan nuevos accesos y conexiones en Alto Comedero, mejoras en la Ruta Nacional 9, el desarrollo de la futura Avenida Ribereña y proyectos estratégicos para ordenar el tránsito y mejorar la conectividad en San Salvador de Jujuy.

Además, se ejecutan siete canales colectores pluviales en El Carmen, Perico, Monterrico y Pampa Blanca (85% de avance) para prevenir inundaciones en zonas productivas.

Vamos a hacer más rápida y con menos semáforos la Ruta Nacional 9, en el tramo que une la Nueva Terminal de Ómnibus con el Río Los Alisos. Avanzaremos con el Proyecto para la nueva Avenida Ribereña sobre el Río Los Alisos, conectando la Ruta Nacional 9 con la Ruta Nacional 66.

Desarrollaremos el Proyecto Ejecutivo de Conectividad y Reordenamiento en la cabecera sur del Puente San Martin, mejorando los accesos a los barrios Belgrano y El Chingo.

Por otro lado, el Proyecto de Canales Colectores Pluviales en El Carmen, Perico, Monterrico y Pampa Blanca está en su etapa final con un 85% de avance. Hemos decidido invertir en infraestructura, y construir 7 canales que evacuarán aguas de lluvia y evitarán inundaciones en esa zona productiva, descargando en los Ríos Perico y Las Pavas.

Refuncionalización de la zona denominada “Vieja Terminal”, ordenar e impulsar el desarrollo comercial del sector e integrarlo al Paseo Pachamama. Además, tenemos proyectado iniciar la construcción de un nuevo edificio específico para Emergencias, donde vamos a trasladar la base del SAME junto a Bomberos y Defensa Civil.

Cinco Puentes Estratégicos, para mejorar la circulación y descomprimir ejes saturados: El Puente Higuerillas – Malvinas, sobre el Río Grande. El Puente de Avenida Hipólito Yrigoyen – Punta Diamante, sobre el Río Xibi-Xibi. El Puente Pueyrredón – Bustamante, sobre el Río XibiXibi. El Puente Los Molinos – Los Perales, también sobre el Río Grande. El Puente de Avenida Almirante Brown, también sobre el Río Xibi-Xibi.

En conjunto estas obras buscan reducir el riesgo hídrico, mejorar la conecvidad entre barrios y acompañar el crecimiento de San Salvador de Jujuy con planificación y visión a largo plazo.