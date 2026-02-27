EN VIVO: minuto a minuto 165° apertura de Sesiones Ordinarias en la Legislatura

sábado 28 de febrero de 2026
165° apertura de Sesiones Ordinarias en la Legislatura

El gobernador Carlos Sadir encabezó este viernes la apertura de Sesiones y habló de diferentes temas relacionados a balances y proyectos que se vienen.

Este viernes 27 de febrero a las 17 horas se realizó la 165° Apertura de Sesiones Ordinarias en la Legislatura de Jujuy. El gobernador Carlos Sadir pronunció el discurso que marcó el inicio del período legislativo 2026 en la tradicional Casa de Piedra.

La ceremonia reunió a diputados y diputadas provinciales, integrantes del Poder Ejecutivo, autoridades del Poder Judicial y representantes de distintos organismos provinciales y municipales.

Live Blog Post

Viaje a Estados Unidos con el presidente Javier Milei

Carlos Sadir confirmó que viajará a Estados Unidos en marzo con el presidente Javier Milei. En total 10 mandatarios locales, entre ellos el Gobernador de Jujuy, fueron convocados por las autoridades nacionales a asistir al Argentina Week, que se realizará en la ciudad de Nueva York del 9 al 12 de marzo próximos

En ese contexto, el mandatario aseguró: "Es una invitación para participar con el Gobierno Nacional y varios gobernadores para hacer varias reuniones para nuevas inversiones. La idea es mostrar los potenciales de cada provincia y esperar que podamos vender productos y lograr nuevas inversiones que generen más desarrollo y trabajo".

Live Blog Post

El vicegobernador destacó el mensaje: "Estamos convencidos en que todos juntos vamos a salir adelante"

El vicegobernador Alberto Bernis, destacó el mensaje de Carlos Sadir, expresando que el mandatario "demostró que es un buen gobernador, que se puso a disposición de cualquier jujeño, fuerza política, de cualquier diputado para que realicen propuestas para mejorar a lo que haya que mejorar".

"Sabemos que falta mucho en salud, educación, seguridad, pero no paramos, Jujuy no para, avanza y estamos convencidos en que todos juntos vamos a salir adelante", puntualizó.

Live Blog Post

Balance del discurso de Carlos Sadir en la Legislatura

Tras su discurso en la Legislatura, el gobernador Carlos Sadir, hizo un balance, y destacó que el mensaje en la Casa de Piedra, "fue un poco remarcando el trabajo que han hecho en el 2025", aunque de "manera resumida porque son muchísimas las acciones que hace el Ejecutivo".

"Por otro lado planteamos lo que viene y cómo seguimos, no solo en el 2026 sino también de cara al futuro", puntualizó el mandatario provincial.

Live Blog Post

Rubén Rivarola, diputado provincial: "Espero que el 2026 mejore"

"Deseo que los ciudadanos de nuestra provincia tengan trabajo, que compitan con los productos chinos. Empecemos a defender a los jujeños, no capitales extranjeros. En Perico son empleados de otros lados".

Sobre el discurso del Gobernador dijo que "si usted sale a la calle se ve otra cosa, está pasando otra realidad. Espero que le vaya bien al Gobernador, porque si le va bien le va bien a todos los jujeños. Yo veo mal la situación en Jujuy, no solo por el Gobernador sino también por el Gobierno Nacional. Espero que el 2026 mejore".

Live Blog Post

Terminó el discurso del gobernador Carlos Sadir

Live Blog Post

Turismo y Cultura

Jujuy avanza con un Plan Estratégico de Turismo Sostenible 2035, orientado al desarrollo económico, la preservación del patrimonio y la mejora de la calidad de vida. En 2025 la provincia recibió más de 1.400.000 turistas, sostuvo 28.000 puestos de trabajo y mantuvo un 80% de conectividad aérea anual, sumando nuevos vuelos a Córdoba.

Se fortaleció la gestión municipal turística, incorporando a Monterrico como municipio turístico y promoviendo la adhesión a la Ley de Alojamientos Turísticos en varias localidades. Maimará fue distinguido como uno de los pueblos más lindos del mundo en el programa Best Tourism Villages de ONU Turismo.

Jujuy se consolida como Ruta de los Cielos, con certificación internacional Starlight y nuevos centros de observación en Susques y Olaroz Chico. Se impulsó el turismo gastronómico y enoturístico, digitalizando trámites y fortaleciendo el Registro Provincial de Guías (96 inscriptos, +23%).

En cultura, el Cabildo recibió más de 150.000 visitantes y el Tren Solar de la Quebrada transportó a 56.000 pasajeros. El Centro Cultural Lola Mora supera el 95% de avance. Durante 2025 se realizaron más de 700 acciones culturales con 980.000 espectadores y 1.080 artistas. Además, se anunció la creación del Museo Provincial de Arte, un espacio histórico para preservar el patrimonio pictórico jujeño.

Live Blog Post

Zona Franca, industria y producción agropecuaria

En 2025 se consolidó el primer año de operación estable de la Zona Franca Perico, con siete empresas activas y dos usuarios construyendo galpones industriales. Se operó un valor FOB de 2,8 millones de dólares y se optimizaron procesos aduaneros. Para 2026 se ampliará el predio en 20 hectáreas. Además, se lanzó la licitación internacional para la construcción de la Zona Franca La Quiaca, estratégica para el desarrollo fronterizo.

El Parque Industrial Perico cuenta con 64 pymes y 550 empleos directos. Se ejecutaron obras por 750 millones de pesos para mejorar infraestructura y se proyecta una ampliación de 80 hectáreas. Más de 300 empresas integran el Registro de Proveedores Locales Mineros, vinculando a 3.580 trabajadores.

En el marco del plan “Jujuy Agrodiversa 2035”, se fortaleció la infraestructura hídrica con la impermeabilización de 13 km de canales en Palma Sola, beneficiando a 300 productores, y se asistió a más de 1.000 beneficiarios con mejoras en aguadas y pozos.

Se construyó un predio ganadero en Palma Sola y se finalizarán con fondos provinciales el Matadero y el Centro de Mejora Genética Bovina. El sector tabacalero recibió 6.000 millones de pesos del Fondo Especial del Tabaco.

En la Puna, se implementaron microcréditos por 2,3 millones de dólares con fondos mineros, alcanzando 16 comunidades. Además, se destinaron fondos provinciales a productores y emprendedores rurales. En 2025 se otorgaron créditos por 3.470 millones de pesos a más de 1.185 emprendedores, con el objetivo de ampliar el alcance en 2026.

Live Blog Post

Minería

La minería se consolidó como uno de los principales motores de crecimiento y generación de empleo en Jujuy. La provincia es parte central del Triángulo del Litio, con reservas estratégicas a nivel global, y también produce plata, oro y cobre, minerales clave para la transición energética.

Hoy la minería representa el 10% del Producto Bruto Geográfico y el 80% de las exportaciones provinciales. Jujuy se posicionó como la tercera jurisdicción exportadora de productos mineros del país, con 953 millones de dólares exportados. En el marco de la Mesa del Litio —junto a Salta y Catamarca— se alcanzaron exportaciones por 1.803 millones de dólares.

Actualmente existen 29 proyectos en producción, 16 en exploración o factibilidad y 250 en evaluación. La producción de litio creció de 44,25 a 67,75 mil toneladas en 2025, representando casi el 50% del valor minero exportado.

Se creó el Ministerio de Minería, sin incrementar el gasto público, para jerarquizar el sector y fortalecer la gestión de inversiones. Además, se consolidó la aplicación del RIGI para ampliar el proyecto EXAR, con una inversión de 600 millones de dólares que permitirá aumentar la producción a 85 mil toneladas anuales.

Las regalías crecieron 67% y el impacto social se refleja en obras de infraestructura y servicios en comunidades de la Puna como Lipán, Olaroz, Huáncar, Catua y Pastos Chicos, consolidando el desarrollo regional.

La producción de lio subió de 44,25 a 67,75 mil toneladas en 2025. Las exportaciones de lio representan casi el 50% del valor minero exportado. Y la minería representa el 80% de las exportaciones provinciales.

Live Blog Post

Generación de trabajo

Desde el inicio de la gestión, la generación de empleo fue una prioridad central, impulsando políticas transversales orientadas a fortalecer el trabajo privado, el empleo joven, la capacitación en oficios y el desarrollo de pymes y proveedores locales.

La Academia de Oficios se consolidó como eje estratégico de formación laboral, con presencia en más de 30 localidades y articulación con gremios como UOCRA (290 certificados), ATE, UPCN y Pasteleros. Se incorporó tecnología de última generación para capacitación en minería y logística, se firmaron convenios con Nación para certificación de competencias y se trabajó con la OIT en la Mesa del Litio y el desarrollo emprendedor en comunidades.

Para mejorar la formalización laboral se avanzará en un sistema de enlace entre oferta y demanda, la Red de Oficinas de Empleo, el Pasaporte de Empleo para el sector minero, el Plan Primer Empleo Provincial y el Plan +40 años. También se lanzará el Régimen de Promoción de la Economía del Conocimiento.

En apoyo a las pymes, a través de los programas Potenciar Industria y Potenciar PyME se financiaron 23 proyectos por más de $3.248 millones con tasa subsidiada. Mediante la Ley de Inversiones y Empleo, 16 empresas invirtieron cerca de $11.000 millones y generaron 400 puestos de trabajo, con beneficios fiscales por más de $1.345 millones.

Este año, lanzaremos el Régimen de Promoción de la Economía del Conocimiento. Vamos a enviar a esta Legislatura, un proyecto de ley para fomentar la innovación, la diversificación productiva y la generación de empleo mediante actividades que utilicen el conocimiento y la digitalización.

Live Blog Post

Deporte y fortalecimiento territorial

El deporte fue una prioridad de gestión, con fuerte presencia territorial, recuperación de espacios y articulación entre el Estado y la comunidad. Más de 3.500 personas participaron en programas de verano y las colonias de vacaciones convocaron a niños y adolescentes en toda la provincia.

Se consolidó la Liga Provincial de Inclusión Deportiva con 500 atletas con discapacidad y el programa “Deportes Sin Límites”, fortaleciendo el deporte social e inclusivo.

La agenda deportiva incluyó eventos provinciales, nacionales e internacionales: Copa de Campeones, Juegos Forja y Trail Jujuy (más de mil corredores por fecha). Jujuy fue sede de múltiples competencias nacionales y del Sudamericano de Tenis M15. En los Juegos Nacionales Evita se alcanzó el 6° puesto nacional y en los Juegos Argentinos de Alto Rendimiento se lograron 12 medallas, con el 100% de los deportistas en el Top 10.

Además, se inauguraron la Pista de Skate y el Parque de Calistenia en Ciudad Cultural. Para 2026 se profundizará la normalización de clubes, el apoyo al deporte adaptado, la Liga de Inclusión en todo el territorio y se mantendrá la tarifa social de energía, junto con equipamiento y obras para clubes de barrio.

Live Blog Post

Jujuy Iluminada, Infraestructura y Recursos Hídricos

La provincia profundiza el ahorro energético y el cuidado ambiental con el plan “Jujuy Iluminada”, que ya instaló 15.000 luminarias LED en ciudades como San Salvador, Libertador, Calilegua, Fraile Pintado, Tilcara y Puesto Viejo, beneficiando a 150.000 familias. El programa también alcanzó a 48 clubes deportivos (se suman 20 más) y 21 pymes, incorporando iluminación eficiente, sensores, calefones solares y equipamiento sustentable. Además, se colocaron 100 paneles solares de quinta generación en hogares de la Puna.

Se ejecutaron obras eléctricas estratégicas en Purmamarca, Alto Comedero, Humahuaca, Olaroz Chico y accesos viales, incluyendo el aeropuerto de Perico. Este año se prevén 50 obras deportivas por $13.000 millones y 35 obras en edificios públicos y patrimoniales por $59.000 millones.

En infraestructura urbana e hídrica, se avanza con desagües pluviales, puentes, conectividad vial y regularización dominial (836 lotes regularizados y 283 escrituras entregadas). Se ejecuta el Plan Hídrico Provincial con más de 11 obras estratégicas financiadas con recursos propios.

En agua potable se invirtieron más de $1.114 millones en 25 nuevas unidades para el parque automotor y $3.844 millones en obras públicas. Se destacan los acueductos Los Molinos, Alto Reyes–Los Perales y Padilla–Cuyaya, además de nuevas obras en Monterrico, Tilcara, Maimará, Purmamarca y San Salvador.

Jujuy cuenta hoy con 97% de cobertura de agua por red, superando la media nacional, con 267.735 cuentas activas que abastecen a más de 811.000 habitantes. Para 2026 se proyectan nuevos acueductos, plantas potabilizadoras y sistemas cloacales en distintas localidades.

En conjunto, estas inversiones consolidan infraestructura energética, vial e hídrica estratégica, fortalecen el desarrollo urbano y garantizan servicios esenciales en toda la provincia.

Live Blog Post

Jujuy Construye e Infraestructura Vial

A pesar del difícil contexto económico nacional, la provincia puso en marcha el programa “Jujuy Construye”, con el objetivo de sostener el empleo, apoyar a proveedores locales y mejorar la calidad de vida de los jujeños a través de obras públicas.

Se avanzó en la renovación histórica de rutas provinciales, mantenimiento de rutas nacionales y pavimentación de 115 kilómetros con recursos propios. También se reactivaron tramos clave como la transformación en autopista de la RN 34 y se atendieron emergencias en rutas nacionales como la RN 52, RN 9 y RN 40.

Entre las obras más importantes se destacan nuevos accesos y conexiones en Alto Comedero, mejoras en la Ruta Nacional 9, el desarrollo de la futura Avenida Ribereña y proyectos estratégicos para ordenar el tránsito y mejorar la conectividad en San Salvador de Jujuy.

Además, se ejecutan siete canales colectores pluviales en El Carmen, Perico, Monterrico y Pampa Blanca (85% de avance) para prevenir inundaciones en zonas productivas.

Vamos a hacer más rápida y con menos semáforos la Ruta Nacional 9, en el tramo que une la Nueva Terminal de Ómnibus con el Río Los Alisos. Avanzaremos con el Proyecto para la nueva Avenida Ribereña sobre el Río Los Alisos, conectando la Ruta Nacional 9 con la Ruta Nacional 66.

Desarrollaremos el Proyecto Ejecutivo de Conectividad y Reordenamiento en la cabecera sur del Puente San Martin, mejorando los accesos a los barrios Belgrano y El Chingo.

Por otro lado, el Proyecto de Canales Colectores Pluviales en El Carmen, Perico, Monterrico y Pampa Blanca está en su etapa final con un 85% de avance. Hemos decidido invertir en infraestructura, y construir 7 canales que evacuarán aguas de lluvia y evitarán inundaciones en esa zona productiva, descargando en los Ríos Perico y Las Pavas.

Refuncionalización de la zona denominada “Vieja Terminal”, ordenar e impulsar el desarrollo comercial del sector e integrarlo al Paseo Pachamama. Además, tenemos proyectado iniciar la construcción de un nuevo edificio específico para Emergencias, donde vamos a trasladar la base del SAME junto a Bomberos y Defensa Civil.

Cinco Puentes Estratégicos, para mejorar la circulación y descomprimir ejes saturados: El Puente Higuerillas – Malvinas, sobre el Río Grande. El Puente de Avenida Hipólito Yrigoyen – Punta Diamante, sobre el Río Xibi-Xibi. El Puente Pueyrredón – Bustamante, sobre el Río XibiXibi. El Puente Los Molinos – Los Perales, también sobre el Río Grande. El Puente de Avenida Almirante Brown, también sobre el Río Xibi-Xibi.

En conjunto estas obras buscan reducir el riesgo hídrico, mejorar la conecvidad entre barrios y acompañar el crecimiento de San Salvador de Jujuy con planificación y visión a largo plazo.

Live Blog Post

Viviendas

Trabajamos para que más jujeños accedan a una vivienda digna. En 2025 reactivamos obras paralizadas por Nación, continuamos proyectos con fondos provinciales a través del Programa Provincial de Vivienda (PPV) y avanzamos en esquemas de participación público-privada.

Se finalizaron y adjudicaron viviendas con financiamiento provincial en Abra Pampa, San Pedro, Alto Comedero (San Salvador de Jujuy), Puesto del Marqués, Purmamarca, La Quiaca y Palma Sola. También hay unidades terminadas en análisis para adjudicación.

Además, firmamos convenios con el Colegio de Ingenieros, Colegio Médico, APL, UPCN Seccional Jujuy y la Asociación Bancaria para desarrollar 15 proyectos que totalizan 857 departamentos y viviendas con infraestructura en Alto Comedero, El Carmen, Libertador, Palpalá, San Pedro, Alto La Viña, San Antonio y La Quiaca.

Entre las obras a finalizar se destacan 46 departamentos en las Torres de Luján, 288 en el sector 150 Hectáreas de Alto Comedero, viviendas en Calilegua y nuevas etapas en Barrio Norte y Alto Comedero.

Este año, el IVUJ proyecta construir más de 1.200 viviendas con financiamiento provincial. A su vez, mediante la Ley Provincial 6.426 de Desarrollo Urbano Público-Privado se incorporan cinco iniciativas privadas que suman más de 2.100 unidades habitacionales.

En conjunto, estas operatorias permitirán brindar soluciones habitacionales a más de 3.300 familias jujeñas en los próximos años.

Microcréditos IVUJ

Desde su lanzamiento en 2024, el programa otorgó 414 microcréditos por un total aproximado de 5.180 millones de pesos. En 2025 se relanzó con dos líneas: una para construcción en terreno propio y otra para refacción, ampliación o terminación de viviendas.

Actualmente, hay 634 lotes en trámite de regularización dominial. Durante 2025 se escrituraron 1.343 viviendas y se emitieron más de 451 resoluciones de adjudicación.

La modernización de los canales de pago mejoró la recaudación y redujo la morosidad, con un incremento del 101% en la recaudación respecto a 2024, permitiendo reinvertir esos fondos en nuevas soluciones habitacionales.

Live Blog Post

Seguridad y modernización

En el marco del Plan Estratégico 2025, se avanzó en la profesionalización de las fuerzas y la incorporación de tecnología para prevenir el delito. Se redujeron los índices delictivos y se optimizó el despliegue policial.

En la lucha contra el narcotráfico se realizaron 1.175 procedimientos y 255 allanamientos, con 1.368 detenidos.

Se incorporarán 1.000 nuevas cámaras de seguridad en 15 localidades (481 en el Gran Jujuy y 519 en el interior), además de reforzar el sistema 911 con nuevas cámaras en San Pedro y Alto Comedero. También se sumaron drones de última generación, 419 equipos de radiocomunicación con GPS y 40 antenas Starlink para zonas remotas.

Se fortaleció el vínculo con la comunidad mediante 330 reuniones vecinales, 2.250 gestiones de seguridad y 1.396 operativos de respuesta directa, además de instalar 50 alarmas comunitarias.

Se modernizó la gestión policial con credencial digital, trámites online, digitalización de prontuarios y el Sistema de Información de Operativos (SIOP). Próximamente se lanzará el Plan Estratégico de Seguridad Ciudadana 2035, que integrará inteligencia artificial, monitoreo avanzado y coordinación con fuerzas federales e internacionales.

Se incorporaron 223 nuevos efectivos y ascendieron 2.679 agentes. Además, se sumaron móviles policiales, equipamiento para bomberos y tecnología para criminalística. En Alto Comedero se implementará un Plan Integral de Seguridad con inversión en infraestructura, cámaras y centros operativos.

En 2025 se avanzó en la implementación de la Ley de Modernización de la Administración Pública, sumando seis municipios al proceso de digitalización.

Se firmaron los primeros decretos digitales mediante el Sistema GIRHAP para agilizar la gestión de recursos humanos. Se consolidó el ecosistema GDE, se fortaleció la App y el Portal Tu Jujuy, y se lanzaron nuevas plataformas digitales para trámites comerciales, registro civil y asociaciones.

Actualmente, 16 delegaciones del interior emiten actas 100% digitales. La App Tu Jujuy cuenta con 258 trámites disponibles y más de 125.000 usuarios activos, consolidando un Estado más eficiente, con menos burocracia y mayor accesibilidad para los ciudadanos.

Live Blog Post

Salud Pública

Se profundizó la inversión para modernizar el sistema sanitario, con 8.831 millones de pesos en infraestructura y 1.374 millones en equipamiento. Se incorporó tecnología clave en hospitales como Oscar Orías, Materno Infantil y San Roque, y se construyó la sala de Oncohematología, única en la provincia.

Entre las principales obras, se destacan cuatro nuevos quirófanos en el Hospital Pablo Soria, ampliaciones y refuncionalizaciones en Snopek y otras mejoras en hospitales y CAPS de toda la provincia. También se sumaron vehículos para médicos itinerantes y se implementaron turnos online por WhatsApp en varios hospitales.

Para 2026 se proyectan nuevos centros logísticos, ampliación de servicios, más equipamiento de diagnóstico por imágenes y fortalecimiento del Polo Sanitario de Alto Comedero. Además, se reforzó el SAME con nuevas ambulancias, bases operativas y tecnología, y se avanzó en telemedicina con más de 7.400 atenciones remotas y el desarrollo de un Hospital Virtual.

En 2025 se realizaron 43.931 prestaciones médicas itinerantes y 94.899 asistencias a través del SAME. Se concretaron cuatro trasplantes renales en el Hospital Pablo Soria y se fortaleció el programa Conciencia Animal con más de 10.000 castraciones.

Finalmente, se aprobó y puso en marcha la Carrera de Medicina en Jujuy, con sede en Libertador General San Martín y más de 4.500 preinscriptos, consolidando a la provincia como nuevo polo regional de formación en salud. También se impulsa la estrategia LACTA Jujuy y la creación de un Banco Provincial de Leche Humana.

Live Blog Post

Educación pública

"En cuanto a infraestructura y bienestar escolar, inauguramos 10 nuevas escuelas y refaccionamos a estrenar 9 en 2025. Este año ya están en refacción 27 establecimientos, y tenemos previstas obras de ampliación y refacción en 15 escuelas más. También, planificamos la refacción y construcción de 11 nuevos edificios para sustituir viejas instalaciones. Además, realizamos mantenimiento preventivo en 500 escuelas.

En conectividad, instalamos red de internet en 189 instituciones; hoy el 85% de las escuelas rurales ya posee conexión de alta velocidad. Además, entregamos computadoras e impresoras a docentes de distintas áreas de educación.

La Ciudad de las Artes ya es una realidad, un nuevo espacio con más de 1.244 estudiantes de diferentes carreras. a través del Dispositivo de Acompañamiento Integral Escolar (DAIE), realizamos 12.820 intervenciones, de las cuales el 45% fueron para estudiantes y el 26% para docentes. El Programa CREER logró la revinculación de 1.875 estudiantes —duplicando la cifra de 2024— y acompañó a 4.400 alumnos en situación de vulnerabilidad.

Capacitamos en educación financiera a 4.500 jóvenes de secundaria junto a la UNJu y la Bolsa de Comercio.

En titulación superior, emitimos 2.449 títulos digitales, lo que representa un incremento del 765% respecto a 2024. Además, regularizamos 117 tecnicaturas y 41 profesorados".

Live Blog Post

Políticas sociales y contención

"Aseguramos el derecho a la alimentación de más de 200.000 personas en todo el territorio provincial. 145.930 estudiantes asistidos. 32.926 familias contenidas. 29.162 personas en espacios comunitarios.

Sostuvimos el Boleto Estudiantil Gratuito. Hoy, 26.146 estudiantes tienen el beneficio del BEGUP.

En materia de provisión de medicamentos, ante la falta de recursos por parte de programas nacionales, tuvimos que asumir un gasto total de $1.475.444.630 para garantizar la continuidad de estrategias sanitarias vinculadas a Tuberculosis, VIH, Remediar, Maternidad, Infancia y Adolescencia, y CUCAI.

También sostuvimos los costos del Programa Federal Incluir Salud que, desde diciembre de 2023 sufre la reducción del financiamiento nacional —a través de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS)— que generó un fuerte impacto operativo y financiero negativo en la provincia. El valor de cápita permanece congelado en $617,27 desde junio de 2022.

Además, la Nación mantiene una deuda de $46.956.614 y se registró una baja del 28% en el padrón de beneficiarios activos, pasando de 21.813 a 15.670 personas contenidas. Frente a este escenario, la Provincia asumió el sostenimiento del programa con un financiamiento acumulado de $8.972.438.900 entre 2023 y 2025 para garanrizar la continuidad de las prestaciones.

Mantenemos la tarifa social de energía a 68.140 usuarios, lo que significa una inversión anual aproximada de 4.680.000.000 de pesos.

Estamos fortaleciendo el cuidado de los niños, niñas, adolescentes y jóvenes a través de programas de revinculación y acompañamiento escolar como el DAIE y el Programa CREER. Junto a la Fundación Grooming Argenna firmamos un convenio en 2025.

A través del ISJ asistimos a 191 mil afiliados, asumiendo una carga financiera enorme para garantizar el acceso a la salud. Fueron 889 mil consultas médicas con una cobertura del instituto de entre el 80% y el 100%. Más de 10 mil prácticas quirúrgicas de alta complejidad —neurológicas, cardiológicas, oncológicas— financiadas al 100% por nuestra obra social.

Live Blog Post

Obras públicas

Cuando Nación no financió, lo afrontamos con recursos propios. Y un ejemplo claro es la Ruta 34, que hoy está en marcha nuevamente gracias a nuestras gestiones y a nuestra decisión de reactivarla porque sabemos de su importancia para Jujuy y para todo el norte del país.

Esta obra vial es una de las más importantes en la historia reciente nuestra provincia. Son 25 km de duplicación de calzada, incluyendo pavimento, iluminación y la construcción de puentes necesarios para la unión de los tramos. Acá, quiero hacer un párrafo aparte, muchas personas me dicen, me escriben y me piden que haga lo mismo en la 9, en la 52, y les tengo que contar que al ser rutas nacionales, no podemos intervenir aunque queramos, necesitamos que Nación nos autorice legalmente a hacerlo y detrás de eso estamos.

Live Blog Post

Carga tributaria

"Otro de los grandes logros de este año fue en materia impositiva. BAJAMOS IMPUESTOS, implementando medidas que combinaron reducción de alícuotas, exenciones, bonificaciones y facilidades de pago para aliviar la carga fiscal, premiamos al contribuyente cumplidor y estimulamos la producción, el empleo y la formalización económica.

Durante 2025, la Administración Tributaria Provincial registró una variación positiva del 56% en términos nominales respecto al período anterior, y del 10% en valores constantes.

¿Cómo lo logramos? Promoviendo el cumplimiento voluntario de los contribuyentes, siendo más eficientes en la gestión de cobro y, fundamentalmente, implementando un régimen especial de regularización de deudas que le dio la posibilidad a muchos de ponerse al día.

El Impuesto sobre los Ingresos Brutos fue el gran motor, aportando el 73% de la recaudación total, con un crecimiento nominal del 54%. Y esto es importante decirlo: todo esto se logró con una presión tributaria muy por debajo de la media nacional, aún habiendo reducido impuestos.

El Impuesto de Sellos creció un 96% nominal y representó el 14% del total. Y quiero destacar especialmente los Derechos de Explotación de Minerales o Regalías Mineras, que subieron un 80% nominal. Las regalías por plata y zinc aportaron el 60% del total de regalías, mientras que las empresas productoras de lio representaron un 39% en este ejercicio. En números concretos: la recaudación acumulada alcanzó los 315.725 millones de pesos.

Live Blog Post

Paritarias y rendición de cuentas

"En materia salarial, mantuvimos el diálogo abierto con los gremios. Las paritarias fueron, como siempre, el ámbito donde discutimos los aumentos y los conceptos salariales que afrontamos con recursos propios. No despedimos a ningún trabajador de la administración pública, sostuvimos el pago de los salarios en tiempo y forma como lo habíamos promedio del 1 al 5 de cada mes, estamos ejecutando el pase a planta permanente respetando condiciones actuales de los trabajadores.

Con mucho esfuerzo logramos implementar una re-composición salarial del 35,76% entre enero25 y enero26 (provincia y municipios). Para la docencia, sostuvimos con fondos provinciales lo que dejó de pagar Nación como el Incentivo docente (Fonid) y Conectividad".

"Somos una provincia en orden que rinde cuentas"

"Hemos presentado, en tiempo y forma, la rendición de Cuenta de Inversión del año 2024, ante esta Legislatura, cumpliendo con la entrega de la documentación financiera y mostrando el destino que le dimos a los fondos públicos. En los próximos meses estaremos presentando la rendición de lo invertido en 2025, cumpliendo con los plazos que indica nuestra normativa. En cuanto a la deuda pública total, al 31 de diciembre de 2025, alcanzó los 766.980 millones de pesos.

Pero si miramos los préstamos en moneda extranjera, la deuda pública en dólares, logramos disminuirla un 9,1% respecto a diciembre de 2024 y un 17,9% en relación a diciembre de 2023. En cuanto a la deuda en moneda nacional, asciende a 8.870,17 millones de pesos al 31 de diciembre del año pasado, con una baja del 9,4% respecto a 2024 y del 43,6% comparado con 2023".

Live Blog Post

"Pedido de financiamiento externo"

"Solicitamos ante el ministro de Economía de la Nación, Luis Caputo, autorización para obtener financiamiento externo ante el Banco Mundial y la CAF, para avanzar en tres proyectos prioritarios que impulsarán el desarrollo económico y social de nuestra provincia.

El primero es de Infraestructura para el desarrollo de la economía regional y la creación de empleo: USD 130M para mejorar la red vial (RP 1 y la conexión con la RP 6) para descomprimir rutas; consolidar la sostenibilidad del desarrollo minero y de los proveedores locales y crear dos centros ambientales y sociales en Susques y Abra Pampa para fiscalizar y monitorear la actividad; y fomentar la innovación tecnológica con un nuevo centro virtual y público geológico-minero-ambiental con mapas, estudios y datos técnicos.

Con este financiamiento lograremos ejecutar la construcción de la Playa de Transferencia de Cargas, la ampliación del Parque Industrial en Perico y el desarrollo de un Nodo de Talento e Innovación.

Por otro lado, el proyecto busca brindar respuestas ante crisis, emergencias, desastres naturales y emergencias sanitarias.

El segundo es para la Intervención Integral Eje del Canal Alvarado: USD 30M para disminuir el riesgo de inundaciones urbanas y regularizar el Asentamiento Alberdi, beneficiando a 65.565 habitantes del barrio San Pedrito, que suelen ser afectados todos los años, directa o indirectamente, por las inundaciones.

Y el tercer proyecto es Destino Jujuy+: USD 70M para consolidar el turismo como política de Estado y motor del desarrollo económico provincial, fortalecer nuestros destinos para que sean más verdes, innovadores, creativos y equipados. Buscamos ser un destino inteligente y tecnológicamente avanzado.

El monto total de inversión será de USD 230M para cuatro años de trabajo y progreso para Jujuy.

Este será un año para profundizar la gestión territorial, fortalecer la producción, acompañar a las economías regionales, consolidar la educación pública y seguir invirtiendo en salud, viviendas y seguridad.

Live Blog Post

"Venimos asumiendo responsabilidades que antes recaían en el Estado nacional"

"El contexto macroeconómico nacional sigue impactando de manera directa en las finanzas provinciales. Durante 2025 la coparticipación federal evidenció una caída real, reduciendo los recursos disponibles para las provincias. En nuestro caso, gran parte del presupuesto provincial (alrededor del 70% depende de la coparticipación federal) se destina a pagar los sueldos de la Administración Pública.

Aunque en términos nominales los recursos nacionales parecen crecer, la realidad es que en términos reales caen con fuerza y eso impacta directamente en Jujuy. Entre enero de 2025 y enero de 2026, la recaudación nacional aumentó 22,25%, pero frente a una inflación acumulada del 32,4%, lo que implica una caída real del 10,15%.

Un resultado similar se observa al comparar enero 2025 con diciembre 2025, con una baja real del 10,26%.

Esta pérdida de poder adquisitivo reduce la capacidad de la Provincia para sostener el gasto en salarios, salud, educación, seguridad e inversión pública. Además, los recursos vinculados a infraestructura, vialidad y FONAVI mostraron en enero 2026 bajas del 28,7%.

Sabemos que todo el esfuerzo aún no es suficiente. Sabemos que muchos jujeños no llegan a fin de mes.

Entiendo que gobernar es acompañar en los momentos difíciles, sostener servicios esenciales, priorizar la educación, la salud y la seguridad pública, y no abandonar a quienes nos necesitan.

Cumplir con lo que prometemos es el eje de nuestra gestión. Lo dijimos desde el primer día: orden fiscal, obras que se terminen, programas que lleguen y decisiones que se sostengan en el tiempo.

También venimos asumiendo responsabilidades que antes recaían en el Estado nacional y que hoy no. Nos hicimos cargo de obras paralizadas, de programas sociales discontinuados y de necesidades urgentes en infraestructura, transporte, viviendas, salud y educación. No lo hicimos desde la queja, lo hicimos desde la responsabilidad de gobernar".

Live Blog Post

Comenzó el discurso del gobernador Carlos Sadir

"Estamos aquí para cumplir con lo que dicta nuestra Constitución Provincial y dar cuenta de lo que logramos juntos ante esta Legislatura, reafirmando el compromiso con nuestras instituciones, con el diálogo democrático y con la responsabilidad que implica gobernar en tiempos complejos.

Quiero comenzar agradeciendo a esta Cámara por el trabajo realizado durante el año 2025. El debate legislativo, la aprobación de normas fundamentales y el acompañamiento en decisiones estratégicas permitieron que nuestra provincia continúe avanzando con previsibilidad y estabilidad.

Pasaron ya dos años desde que asumí la conducción de la provincia en un escenario nacional desafiante y con una convicción clara: mejorar la calidad de vida de los jujeños con orden fiscal, responsabilidad administrativa y sentido social".

Live Blog Post

Arrancó la apertura de Sesiones Ordinarias

SESION APERTURA

Live Blog Post

Diego Rotela – Diputado Provincial Jujuy Crece

“El gobernador nos va a poner al tanto del estado general de la provincia, financias públicas y las gestiones que se vienen realizando. Hay una segunda parte donde hará referencia a los anuncios para Jujuy”, aseguró Diego Rotela

“Las expectativas para este año es trabajar por la generación de nuevos empleos y oportunidades como así también la generación de nuevos desarrollos urbanos, sobre todo en el interior de la provincia. Además de afianzar un modelo de respeto a las leyes y concordia entre todos los jujeños”.

Live Blog Post

Santiago Jubert – Jefe de Bloque Jujuy Crece

“Tenemos muchas expectativas de la visita del gobernador, nos marca como se trabajará en el año y las obras prioritarias para Jujuy. Marca las prioridades para la provincia”, explicó.

"El gobernador está muy preocupado para el diálogo permanente entre todas las áreas del gobierno y los ciudadanos. Sabemos que va a traer un anuncio para todos los jujeños”, puntualizó.

“El diálogo en la Legislatura es fundamental para construir consensos para hacer reales las leyes que debatimos. Cada vez que aprobamos una ley de una u otra forma le cambia la vida a los jujeños. Buscamos una construcción y aportes de cada una de las leyes que tratamos en la Legislatura”.

Santiago Jubert - Diputado FJC

Live Blog Post

María Uriondo, diputada provincial PJ

“El mensaje de gobernador uno lo espera con muchas expectativas y optimismo para la provincia. Será un resumen del año anterior pero esperamos buenos augurios para Jujuy. Que el gobernador tenga buena relación con el Presidente es una buena manera para avanzar en las necesidades que tiene la provincia", puntualizó la legisladora provincial.

"Se va a discutir un poco más, se van a escuchar más voces en la Legislatura ya que hay diputados de más bloques políticos. Vamos a tener buen dialogo logrando los consenso necesarios”.

Live Blog Post

Kevin Ballesty, diputado provincial LLA: "Tenemos una serie de proyectos"

"Estamos expectantes por ver cual será el discurso, queremos ver como se manejará el Estado en torno al gasto publico, a la reducción fiscal, impuestos y tasas. Queremos ver como van a impulsar el sector privado, esperando que haya una fuerte apuesta".

"Tenemos una serie de proyectos, no solo paquete de leyes sino también pedidos de informes. Por un lado impulsar mediante proyectos de ley al sector privado y por otro ejercer el rol de oposición pidiendo que se rinda cuenta de todo lo que se estuvo gastando todos estos años".

Live Blog Post

Adriano Morone, diputado provincial Jujuy Crece: "Muchas expectativas"

El Diputado provincial de Jujuy Crece, señaló que: “Un día importante marcado con el discurso del gobernador quien hará un balance de gestión y de situación de la provincia, además de marcar los ejes y lineamientos de la gestión del ejecutivo provincial para este año. Seguramente hará anuncios importantes y posiblemente cuestiones que tenga que trabajar resta Legislatura".

"Es importante escuchar al gobernador de lo que viene haciendo el Gobierno en las distintas áreas. Ha sido una prioridad del gobierno la realidad del día a día de la gente y los problemas concretos de los jujeños”.

Live Blog Post

Alfredo González, diputado nacional LLA: "Esperamos ver los anuncios"

"Tenemos expectativas. Todavía seguimos esperando la famosa Ley de Coparticipación municipal, todavía seguimos esperando la transparencia que este Gobierno pregona. Esperemos ver los anuncios que tendrán este año".

"Supongo que anunciarán la Boleta Única que fue el año pasado fue la gran ganadora de la democracia, esperamos que la provincia la adopte y podamos elegir a nuestros representantes a través de un sistema mucho más transparente".

Live Blog Post

Cortes alrededor de la Legislatura

Live Blog Post

Confirmaron las comisiones Exterior e Interior

COMISIÓN EXTERIOR

1.- BRAVO, Ivana Gisel

2.- CASTILLO, Angélica Fidela

3.- FIAD, Mario Raymundo

4.- MANENTE, Federico

5.- NAVARRO, Yael

6.- ORTIZ, Mariela del Valle

7.- QUISPE, Noelia Isabel

8.- RIOS, Estela Patricia

9.- VELEZ, Daniela del Carmen

10.- SANCHEZ CANTABERTA, María Claudia

11.- URIONDO, María Lidia Amalia

12.- TOMÉ GAMEZ, María Laura

13.- CHECA MONALDI, María Fernanda

14.- SOSA, Alicia Ester

COMISIÓN INTERIOR

1.- CRUZ, Diego Orlando

2.- FERRIN, María Teresa

3.- GUTIERREZ, Omar Alberto

4.- GUZMAN, Maria Agustina

5.- MORONE, Adriano

6.- ROTELA, Diego Raúl

7.- FELLNER, Martin Eduardo

8.- RIVAROLA, Ernesto Cristian

9.- VALENTE, Verónica Virginia

10.- ISASMENDI, Noemi Elizabeth

11.- PATERNO, Matias Fernando

12.- BALLESTY, Kevin Gustavo

13.- HAQUIM, Carlos Guillermo

Live Blog Post

El mensaje del Ejecutivo y el inicio formal del período

La Apertura de Sesiones Ordinarias constituye uno de los eventos institucionales más relevantes del calendario político jujeño. En ese marco, el gobernador presentará ante el cuerpo legislativo los ejes de su administración y los proyectos que impulsará durante 2026.

El discurso se dará frente a representantes de los tres poderes del Estado, en una jornada que cada año concentra la atención del ámbito político y administrativo de la provincia. Tras la alocución, quedará formalmente inaugurado el período de sesiones ordinarias.

El acto protocolar marcará el comienzo de la actividad parlamentaria regular, instancia en la que la Cámara abordará proyectos de ley, debates y tratamientos vinculados a la agenda pública provincial.

Live Blog Post

Operativo de seguridad y cortes en el centro

En paralelo a la organización institucional, la Policía de la Provincia diagramó un operativo especial de seguridad. El despliegue se concentrará en el casco céntrico de San Salvador de Jujuy y en las inmediaciones de la Casa de Gobierno y la Legislatura.

Según detalló el comisario Choque, el dispositivo incluirá presencia policial en distintos puntos estratégicos para ordenar la circulación y custodiar el traslado de autoridades. Los cortes preventivos alcanzarán las esquinas de Independencia y Sarmiento; 19 de Abril y Gorriti; Argañaraz y Martiarena; Independencia y Argañaraz; y San Martín y Gorriti.

Las interrupciones comenzarán desde las 15 horas y se mantendrán de acuerdo con las necesidades del servicio, hasta que finalice el ingreso de funcionarios al edificio legislativo.

Live Blog Post

Más de 150 efectivos afectados al dispositivo

El operativo contará con más de 150 efectivos policiales. Participarán unidades especiales y personal de servicio regular, con tareas de prevención, control vehicular y asistencia en la vía pública.

Desde la fuerza indicaron que el objetivo central radica en garantizar el normal desarrollo del acto y resguardar la seguridad en la zona céntrica durante toda la tarde.

Además, se solicitó a conductores y peatones respetar las indicaciones del personal apostado en los cortes y prever posibles demoras en el tránsito mientras se lleve adelante la actividad oficial.

