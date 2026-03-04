Suben los precios del DNI y el pasaporte en medio de demoras en Jujuy: desde cuándo y cuánto costarán

Pasaporte y DNI: quiénes tienen que actualizarlos en 2026 y cuánto sale el trámite.

Desde este viernes rigen nuevos valores para la tramitación del Documento Nacional de Identidad (DNI) y el pasaporte , tras una disposición del Registro Nacional de las Personas ( RENAPER ), dependiente del Ministerio del Interior de la Nación.

Jujuy. Cambios en el horario de atención del Registro Civil, precios de los trámites y todos los detalles

El director del Registro Civil de Jujuy, doctor Octavio Rivas, confirmó la medida y expresó su preocupación por el contexto en el que se aplica el aumento.

“La verdad que es una información que no nos gustaría transmitir porque el Registro Nacional de las Personas no viene siendo coherente con lo que es la entrega de documentos nacionales de identidad y pasaporte”, señaló.

Rivas advirtió que existe un retraso importante en la llegada de documentación a la provincia.

Permiso de viaje para menores en el Registro Civil de Jujuy

“Tenemos un retraso aproximadamente del mes de noviembre-diciembre, es decir trámites que hemos realizado desde la provincia y que aún no han llegado y llevan más de tres meses”, explicó.

El funcionario aclaró que la situación no afecta únicamente a Jujuy, sino que se replica en todo el país. “Nos encontramos todos en esta situación”, afirmó tras participar de una reunión del Consejo Federal del Registro Civil junto a representantes de Formosa, Tucumán, Buenos Aires y Córdoba.

“Tenemos un retraso aproximadamente del mes de noviembre-diciembre" “Tenemos un retraso aproximadamente del mes de noviembre-diciembre"

Frente a este escenario, el Registro Civil de Jujuy presentó un reclamo formal y trabaja en una denuncia ante la Defensoría del Pueblo de la Nación.

“No podemos aumentar los precios si los DNI no están llegando. Independientemente del valor de la tasa, es fundamental que la gente cuente con su identificación”, sostuvo.

Cuáles son los nuevos valores

Según detalló Rivas, los nuevos montos fijados por Nación son:

DNI común pasa de $7.500 a $10.000

DNI express: $18.500 pasó a $26.000

Pasaporte regular: $75.000 a $100.000

Pasaporte express: $150.000 a $200.000

El director remarcó que la suba impacta especialmente en los trámites express.

“En los trámites regulares tenemos retrasos de dos meses, entonces la gente en su mayoría se está volcando a trámites express y encima se le sube el monto”, indicó.

Además, recordó que Nación ya había aumentado los valores en mayo de 2025 y que ahora vuelve a hacerlo “sin haber transcurrido siquiera un año”.

“En los trámites regulares tenemos retrasos de dos meses" “En los trámites regulares tenemos retrasos de dos meses"

Diferencia con las tasas provinciales

Rivas subrayó que esta decisión no corresponde a la Provincia.

“Esta no es una decisión de la provincia, muy por el contrario, no va alineado con lo que fue la decisión de nuestro gobernador”, afirmó. “Esta no es una decisión de la provincia, muy por el contrario, no va alineado con lo que fue la decisión de nuestro gobernador”, afirmó.

En ese sentido, explicó que las tasas provinciales del Registro Civil se mantienen prácticamente estables para 2026. Por ejemplo, las partidas de nacimiento, matrimonio y defunción continúan en $4.000 y conservarán ese valor durante todo el año.

“Nación ha tomado un camino distinto”, concluyó el funcionario, al tiempo que reiteró el reclamo formal presentado ante el RENAPER.