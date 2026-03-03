Suben los DNI, pasaportes y trámites: el RENAPER oficializó los nuevos valores

El RENAPER oficializó los nuevos valores en los trámites de DNI y pasaporte.

El Ministerio del Interior oficializó el nuevo cuadro tarifario del Registro Nacional de las Personas (RENAPER), que comenzará a regir el 6 de marzo en todo el territorio nacional. La medida actualiza los montos de DNI, pasaportes y otros trámites con el objetivo de sostener la prestación de los servicios ante el aumento de costos y la creciente demanda digital.

Nuevo-dni-nuevo-pasaporte DNI, pasaportes y trámites: el RENAPER oficializó los nuevos valores Nuevos valores del DNI (argentinos) Primer DNI para recién nacidos (hasta 6 meses): Sin cargo

Primer ejemplar por carta de ciudadanía u opción de nacionalidad: $10.000

Actualizaciones a los 5, 8 y 14 años: $10.000

Nuevo ejemplar (cambio de domicilio, rectificación de datos, adopción): $10.000 DNI exprés (adicional): $16.000 – Total: $26.000 DNI 24 horas (adicional): $31.000 – Total: $41.000 DNI al instante (adicional): $47.000 – Total: $57.000 DNI para personas extranjeras Primera identificación y actualizaciones principales: $20.000 Actualización, rectificación o cambio de domicilio: $20.000 Servicios digitales de validación Verificación de vigencia / validación de datos (hasta 40.000 operaciones): $60 por transacción Entre 40.000 y 2 millones: $35 por transacción Más de 2 millones: $20 por transacción Prueba de vida pasiva: $70 Verificación de pasaporte: $70 Otros trámites Copia autenticada de constancias: $8.000 Suministro de información especializada: $9.000 Informe pericial forense sobre DNI: $15.000 Informe simple: $8.000 Credenciales diplomáticas y consulares: $31.000 Autorización de viaje al exterior para menores: $30.000 Pasaportes Pasaporte ordinario (entrega regular): $100.000 Pasaporte exprés (adicional): $100.000 – Total: $200.000 Resolución inmediata (adicional): $230.000 – Total: $330.000 Pasaporte excepcional para extranjeros / documento para apátridas y refugiados: $100.000 Embed https://drive.google.com/file/d/1_LS7P0qBva4YWLgLE5lN0bB3RKvl_Yca/view?pli=1 El esquema contempla exenciones para personas sin recursos, organismos públicos y trámites vinculados a rectificación registral de género o errores formales detectados dentro de los 90 días de emisión.

