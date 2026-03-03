Suben los DNI, pasaportes y trámites: el RENAPER oficializó los nuevos valores

El Ministerio del Interior oficializó el nuevo cuadro tarifario del Registro Nacional de las Personas que (RENAPER), . La medida actualiza los montos de comenzará a regir el 6 de marzo en todo el territorio nacional DNI, pasaportes y otros trámites con el objetivo de sostener la prestación de los servicios ante el aumento de costos y la creciente demanda digital.
Nuevo-dni-nuevo-pasaporte
DNI, pasaportes y trámites: el RENAPER oficializó los nuevos valores
Nuevos valores del DNI (argentinos)
Primer DNI para recién nacidos (hasta 6 meses):
Sin cargo
Primer ejemplar por carta de ciudadanía u opción de nacionalidad:
$10.000
Actualizaciones a los 5, 8 y 14 años:
$10.000
Nuevo ejemplar (cambio de domicilio, rectificación de datos, adopción):
$10.000
DNI exprés (adicional):
$16.000 – Total: $26.000
DNI 24 horas (adicional):
$31.000 – Total: $41.000
DNI al instante (adicional):
$47.000 – Total: $57.000
DNI para personas extranjeras
Primera identificación y actualizaciones principales:
$20.000
Actualización, rectificación o cambio de domicilio:
$20.000
Servicios digitales de validación
Verificación de vigencia / validación de datos (hasta 40.000 operaciones):
$60 por transacción
Entre 40.000 y 2 millones:
$35 por transacción
Más de 2 millones:
$20 por transacción
Prueba de vida pasiva:
$70
Verificación de pasaporte:
$70
Otros trámites
Copia autenticada de constancias:
$8.000
Suministro de información especializada:
$9.000
Informe pericial forense sobre DNI:
$15.000
Informe simple:
$8.000
Credenciales diplomáticas y consulares:
$31.000
Autorización de viaje al exterior para menores:
$30.000
Pasaportes
Pasaporte ordinario (entrega regular):
$100.000
Pasaporte exprés (adicional):
$100.000 – Total: $200.000
Resolución inmediata (adicional):
$230.000 – Total: $330.000
Pasaporte excepcional para extranjeros / documento para apátridas y refugiados:
$100.000
Embed
https://drive.google.com/file/d/1_LS7P0qBva4YWLgLE5lN0bB3RKvl_Yca/view?pli=1
El esquema contempla exenciones para personas sin recursos, organismos públicos y trámites vinculados a rectificación registral de género o errores formales detectados dentro de los 90 días de emisión.
Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com
Recibí las noticias en tu celular sumándote al
Canal de WhatsApp de . Ingresá al siguiente enlace: TodoJujuy.com https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j
Si querés, podés activar las notificaciones.
Además, podés comunicarte con nosotros a través del
WhatsApp de las Noticias al 3885007777.
Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.