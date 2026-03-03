martes 03 de marzo de 2026

3 de marzo de 2026 - 08:42
Actualización.

Suben los DNI, pasaportes y trámites: el RENAPER oficializó los nuevos valores

El RENAPER (Registro Nacional de las Personas) actualizó el cuadro tarifario y fijó nuevos montos para DNI, pasaportes y servicios digitales.

Por  Judith Girón
El RENAPER oficializó los nuevos valores en los trámites de DNI y pasaporte.

El RENAPER oficializó los nuevos valores en los trámites de DNI y pasaporte. 

Nuevo-dni-nuevo-pasaporte
DNI, pasaportes y tr&aacute;mites: el RENAPER oficializ&oacute; los nuevos valores

DNI, pasaportes y trámites: el RENAPER oficializó los nuevos valores

Nuevos valores del DNI (argentinos)

Primer DNI para recién nacidos (hasta 6 meses): Sin cargo

Primer ejemplar por carta de ciudadanía u opción de nacionalidad: $10.000

Actualizaciones a los 5, 8 y 14 años: $10.000

Nuevo ejemplar (cambio de domicilio, rectificación de datos, adopción): $10.000

DNI exprés (adicional): $16.000 – Total: $26.000

DNI 24 horas (adicional): $31.000 – Total: $41.000

DNI al instante (adicional): $47.000 – Total: $57.000

DNI para personas extranjeras

Primera identificación y actualizaciones principales: $20.000

Actualización, rectificación o cambio de domicilio: $20.000

Servicios digitales de validación

Verificación de vigencia / validación de datos (hasta 40.000 operaciones): $60 por transacción

Entre 40.000 y 2 millones: $35 por transacción

Más de 2 millones: $20 por transacción

Prueba de vida pasiva: $70

Verificación de pasaporte: $70

Otros trámites

Copia autenticada de constancias: $8.000

Suministro de información especializada: $9.000

Informe pericial forense sobre DNI: $15.000

Informe simple: $8.000

Credenciales diplomáticas y consulares: $31.000

Autorización de viaje al exterior para menores: $30.000

Pasaportes

Pasaporte ordinario (entrega regular): $100.000

Pasaporte exprés (adicional): $100.000 – Total: $200.000

Resolución inmediata (adicional): $230.000 – Total: $330.000

Pasaporte excepcional para extranjeros / documento para apátridas y refugiados: $100.000

El esquema contempla exenciones para personas sin recursos, organismos públicos y trámites vinculados a rectificación registral de género o errores formales detectados dentro de los 90 días de emisión.

