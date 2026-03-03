martes 03 de marzo de 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
3 de marzo de 2026 - 07:29
Caso.

Comienza el juicio por el hundimiento del Ara San Juan: 9 jujeños entre las 44 víctimas

El debate oral se iniciará este martes en Río Gallegos y juzgará a cuatro integrantes de la Armada por la tragedia ocurrida en 2017.

Victoria Marín
Por  Victoria Marín
El hundimiento del submarino ARA San Juan, causó la muerte de 44 tripulantes en noviembre de 2017.

El hundimiento del submarino ARA San Juan, causó la muerte de 44 tripulantes en noviembre de 2017.

Este martes comenzará en Río Gallegos el juicio oral por el hundimiento del submarino ARA San Juan, tragedia en la que murieron 44 tripulantes, entre ellos nueve jujeños. El proceso judicial buscará determinar responsabilidades penales a casi nueve años del hecho que conmocionó al país.

Lee además
La Justicia santacruceña fijó un cronograma preliminar para el debate contra integrantes de la Armada por el hundimiento del submarino ARA San Juan, que causó la muerte de 44 tripulantes en noviembre de 2017.
Santa Cruz.

ARA San Juan: la Justicia definió una fecha provisoria para el juicio
Los 9 jujeños muertos en el ARA San Juan
Tragedia.

Quiénes eran los nueve jujeños que murieron en el ARA San Juan

El inicio del debate en Santa Cruz

El Tribunal Oral Federal de Santa Cruz dará apertura formal al juicio, luego de una extensa discusión sobre la jurisdicción en la que debía realizarse. Finalmente, la Cámara Federal de Casación confirmó que el debate se lleve adelante en Río Gallegos.

El planteo para que el proceso se desarrollara en esa sede fue impulsado por la abogada Valeria Carreras, representante de la mayoría de los familiares de las víctimas. Las audiencias se realizarán de lunes a jueves, semana por medio, y se estima que el veredicto podría conocerse en julio.

  • El contraalmirante Luis Enrique López Mazzeo

  • El capitán de navío Claudio Villamide

  • El capitán de navío Héctor Alonso

  • El capitán de fragata Hugo Miguel Correa

Todos están procesados por incumplimiento de los deberes de funcionario público, omisión de deberes del oficio y estrago culposo agravado por el resultado de muerte.

El tribunal estará presidido por el juez Mario Reynaldi, junto a Luis Alberto Giménez y Enrique Baronetto. El Ministerio Público Fiscal será representado por un equipo encabezado por el fiscal Gastón Franco Pruzan.

No estarán en el juicio el expresidente Mauricio Macri ni el exministro de Defensa Oscar Aguad, ya que la fiscalía desistió de citarlos como testigos.

Las pruebas claves

Entre las pruebas que se analizarán figura el material fílmico del hallazgo del submarino, registrado por el buque Ocean Infinity, además de documentación confidencial remitida por la Armada Argentina bajo carácter de secreto militar.

También se incorporarán declaraciones testimoniales y documentación técnica con planos e imágenes internas del ARA San Juan.

ara san juan 22.jpg

Ocho años de espera y el reclamo de justicia

El submarino desapareció el 15 de noviembre de 2017 cuando navegaba desde Ushuaia hacia Mar del Plata. Fue hallado un año después, en noviembre de 2018, a casi mil metros de profundidad y a unos 597 kilómetros al este de Comodoro Rivadavia. No hubo sobrevivientes.

“Las familias tienen esperanza en llegar a la verdad, en obtener justicia y en preservar la memoria de sus seres amados. Las víctimas merecen un duelo y un final”, expresó la abogada Valeria Carreras.

Los nueve jujeños que perdieron la vida

Para Jujuy, el inicio del juicio tiene una carga simbólica especial: nueve comprovincianos formaban parte de la tripulación. El proceso judicial representa, para sus familias, una instancia clave en la búsqueda de verdad y justicia tras una de las mayores tragedias navales de la historia argentina reciente.

Uno por uno:

  • Teniente de corbeta Jorge Luis Mealla.
  • Cabo segundo Aníbal Tolaba.
  • Cabo principal Leandro Fabián Cisneros.
  • Suboficial segundo Hugo Arnaldo Herrera.
  • Cabo principal Franco Javier Espinoza.
  • Cabo principal Daniel Alejandro Polo.
  • Suboficial primero Víctor Hugo Coronel.
  • Cabo principal Hugo Dante César Aramayo.
  • Cabo principal Mario Armando Toconás.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

ARA San Juan: la Justicia definió una fecha provisoria para el juicio

Quiénes eran los nueve jujeños que murieron en el ARA San Juan

A 8 años de la desaparición del ARA San Juan: quiénes eran los tripulantes jujeños

Suben los DNI, pasaportes y trámites: el RENAPER oficializó los nuevos valores

Dengue en Bolivia: cómo impacta la situación en el norte argentino

Lo que se lee ahora
Foto ilustrativa.
País.

El Gobierno refuerza la seguridad en fronteras por la guerra en Medio Oriente

Por  Federico Franco

Las más leídas

Posibles tormentas eléctricas en Jujuy.
Lluvias.

Anuncian alerta por fuertes tormentas eléctricas en Jujuy: cuándo y a qué hora

Javier Milei lanzó duras acusaciones contra la oposición y Cristina Fernández de Kirchner video
Política.

Quién es la "Chilindrina Troska" a la que aludió Milei en su discurso en el Congreso

Lugar donde ocurrió el hecho. video
Violencia.

Tragedia en Abra Pampa: un joven murió y su hermano lucha por su vida tras una pelea callejera

La familia de Leonel pide que le entreguen el cuerpo. video
Justicia.

Dolor y reclamo: la familia de Leonel Facundo Cruz exige la entrega del cuerpo

Paro docente en Jujuy: CEDEMS estima un 90% de acatamiento en toda la provincia video
Educación.

Paro docente en Jujuy: CEDEMS estima un 90% de acatamiento en toda la provincia

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel