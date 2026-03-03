Comienza el juicio por el hundimiento del Ara San Juan: 9 jujeños entre las 44 víctimas

El hundimiento del submarino ARA San Juan, causó la muerte de 44 tripulantes en noviembre de 2017.

Este martes comenzará en Río Gallegos el juicio oral por el hundimiento del submarino ARA San Juan , tragedia en la que murieron 44 tripulantes, entre ellos nueve jujeños. El proceso judicial buscará determinar responsabilidades penales a casi nueve años del hecho que conmocionó al país.

El Tribunal Oral Federal de Santa Cruz dará apertura formal al juicio , luego de una extensa discusión sobre la jurisdicción en la que debía realizarse. Finalmente, la Cámara Federal de Casación confirmó que el debate se lleve adelante en Río Gallegos.

El planteo para que el proceso se desarrollara en esa sede fue impulsado por la abogada Valeria Carreras, representante de la mayoría de los familiares de las víctimas. Las audiencias se realizarán de lunes a jueves, semana por medio, y se estima que el veredicto podría conocerse en julio.

El contraalmirante Luis Enrique López Mazzeo

El capitán de navío Claudio Villamide

El capitán de navío Héctor Alonso

El capitán de fragata Hugo Miguel Correa

Todos están procesados por incumplimiento de los deberes de funcionario público, omisión de deberes del oficio y estrago culposo agravado por el resultado de muerte.

El tribunal estará presidido por el juez Mario Reynaldi, junto a Luis Alberto Giménez y Enrique Baronetto. El Ministerio Público Fiscal será representado por un equipo encabezado por el fiscal Gastón Franco Pruzan.

No estarán en el juicio el expresidente Mauricio Macri ni el exministro de Defensa Oscar Aguad, ya que la fiscalía desistió de citarlos como testigos.

Las pruebas claves

Entre las pruebas que se analizarán figura el material fílmico del hallazgo del submarino, registrado por el buque Ocean Infinity, además de documentación confidencial remitida por la Armada Argentina bajo carácter de secreto militar.

También se incorporarán declaraciones testimoniales y documentación técnica con planos e imágenes internas del ARA San Juan.

Ocho años de espera y el reclamo de justicia

El submarino desapareció el 15 de noviembre de 2017 cuando navegaba desde Ushuaia hacia Mar del Plata. Fue hallado un año después, en noviembre de 2018, a casi mil metros de profundidad y a unos 597 kilómetros al este de Comodoro Rivadavia. No hubo sobrevivientes.

“Las familias tienen esperanza en llegar a la verdad, en obtener justicia y en preservar la memoria de sus seres amados. Las víctimas merecen un duelo y un final”, expresó la abogada Valeria Carreras.

Los nueve jujeños que perdieron la vida

Para Jujuy, el inicio del juicio tiene una carga simbólica especial: nueve comprovincianos formaban parte de la tripulación. El proceso judicial representa, para sus familias, una instancia clave en la búsqueda de verdad y justicia tras una de las mayores tragedias navales de la historia argentina reciente.

