jueves 30 de octubre de 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
30 de octubre de 2025 - 17:09
Tragedia.

Quiénes eran los nueve jujeños que murieron en el ARA San Juan

Hay fecha para el juicio por el hundimiento del ARA San Juan donde murieron 9 jujeños. Recordá a los heroes del norte.

Los 9 jujeños muertos en el ARA San Juan

Los 9 jujeños muertos en el ARA San Juan

Lee además
Tripulantes jujeños en el Ara San Juan
País.

A 7 años de la desaparición del ARA San Juan: quiénes eran los tripulantes jujeños
ARA San Juan (Ministerio de Defensa).
Chequeado.

Qué se sabe sobre la teoría conspirativa de que el ARA San Juan fue hundido por un submarino inglés

El Tribunal Oral Federal de Santa Cruz fijó de manera provisoria el martes 3 de marzo de 2026 como fecha de inicio del juicio oral por el hundimiento del ARA San Juan, en Río Gallegos. La resolución del juez Mario Gabriel Reynaldi, ordena un esquema de audiencias de lunes a jueves, semana por medio, para facilitar traslados y organización de las partes.

Llegan a debate el contraalmirante Luis Enrique López Mazzeo (entonces jefe de Adiestramiento y Alistamiento), los capitanes de navío Claudio Villamide y Héctor Alonso, y el capitán de fragata Hugo Miguel Correa. Aún restan resolver incidencias puntuales antes del debate.

ara san juan 22.jpg
ARA San Juan

ARA San Juan

Quiénes eran los tripulantes jujeños del ARA San Juan

Teniente de corbeta Jorge Luis Mealla

Su vocación lo llevó lejos de la provincia para formar parte de la Armada Argentina en donde estudió. En el 2012 comenzó a vivir en la ciudad de Mar del Plata. Jorge es el mayor de cuatro hermanos y al momento de subir al submarino tenía 30 años.

Cabo segundo Aníbal Tolaba

Aníbal Tolaba era vecino del barrio El Chingo. Su hermano José Luis estuvo en Mar del Plata desde el primer momento del anuncio y su familia fue una de las referentes a la hora de consultar los avances en la causa en la provincia.

Cabo principal Leandro Fabián Cisneros

Leandro Fabián Cisneros era vecino del barrio Coronel Arias de San Salvador de Jujuy y partió en el año 2010 para formar parte de la Marina. Su familia comentó que estuvo 5 años en Bahía Blanca y otros dos en Mar del Plata como submarinista.

Suboficial segundo Hugo Arnaldo Herrera

Hugo estaba casado con Eli Ortega con quien tuvo una hija que actualmente tiene 17 años. Según pudo conocer TodoJujuy siempre demostró su amor por el Lobo Jujeño y la admiración y devoción que tenía por su familia.

Cabo principal Franco Javier Espinoza

Al momento de subir al submarino tenía 33 años. Hace más de 14 años dejó la provincia con el objetivo de formar parte de la Armada Argentina. Su primer destino fue la fragata Libertad, lugar al que acceden los alumnos con mejor promedio. Luego estuvo 4 años más en Mar del Plata y posteriormente hizo un curso que lo llevó al submarino ARA San Juan.

Cabo principal Daniel Alejandro Polo

Era oriundo de San Pedro de Jujuy pero residía en Mar del Plata. Su familia expresó por redes sociales sus sentimientos de esperanza cuando desapareció la nave.

Suboficial primero Víctor Hugo Coronel

Al momento de subir al submarino tenía 39 años. Nació en Libertador General San Martín y se casó en el 2004 con Lourdes Ledesma con quien tuvo dos hijos, Rosario y Facundo. Entró a los 17 años a la Armada y se recibió de licenciado en enfermería. En su vida profesional dentro de la fuerza estuvo dos veces en la Antártida y dos veces en Haití con misiones de paz de los Cascos Azules.

Cabo principal Hugo Dante César Aramayo

Al momento de subir al submarino, Hugo Dante César Aramayo tenía 33 años. En el 2011, participó del XLII Viaje de Instrucción de los Guardiamarinas de la Armada Argentina, a bordo de la Fragata Libertad.

Cabo principal Mario Armando Toconás

Mario Armando Toconas, nacido en San Salvador de Jujuy el 08 de marzo del año 1981, fue Cabo Principal, llegando al grado de Suboficial Segundo (post mortem). Sus tareas y misiones en el A.R.A. "San Juan" previas fueron en Dotación Complementaria hasta su última misión en 2017.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

A 7 años de la desaparición del ARA San Juan: quiénes eran los tripulantes jujeños

Qué se sabe sobre la teoría conspirativa de que el ARA San Juan fue hundido por un submarino inglés

ARA San Juan: la Justicia definió una fecha provisoria para el juicio

Caravana de autos de alta gama por el Paso de Jama: rutas, horarios y recomendaciones en Jujuy

Cuánto salen las flores para el Dia de Todos los Santos y Fieles Difuntos

Lo que se lee ahora
Ofrendas para el Día de los Fieles Difuntos. video
Jujuy.

Hoy empieza la Feria de Flores y Ofrendas por el Día de los Fieles Difuntos

Por  Ramiro Menacho

Las más leídas

El crimen tuvo lugar en Yacuiba, Bolivia.
Dolor.

Asesinaron a un ingeniero egresado de la UNJu en Bolivia

La lluvia de arroz mandó al novio directo a la guardia en Lomas de Zamora.
Redes sociales.

Viral: la lluvia de arroz en un casamiento terminó con el novio en un hospital de Lomas de Zamora

Avenisa Savio - Imagen alusiva
Policiales.

Persecución de película en Jujuy: robó celulares, se fugó en un colectivo y lo detuvieron

La ciencia del sueño explica que los sueños de infidelidad reflejan emociones, miedos e inseguridades personales.
Sociedad.

La ciencia reveló qué significa soñar que tu pareja te engaña

Atributoa Bordo de SUBE 
Herramienta.

SUBE amplió Atributo a Bordo en dos ciudades de Jujuy: cómo funciona

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel