Quiénes eran los nueve jujeños que murieron en el ARA San Juan

Un 15 de diciembre los ojos de los argentinos se fundieron en el mar ante la noticia de la desaparición del submarino ARA San Juan . Los 44 tripulantes se subieron a la nave dejando atrás una historia, una familia que esperaban encontrarlos al terminar esta expedición, entre ellos habia un total de nueve jujeños .

El Tribunal Oral Federal de Santa Cruz fijó de manera provisoria el martes 3 de marzo de 2026 como fecha de inicio del juicio oral por el hundimiento del ARA San Juan, en Río Gallegos. La resolución del juez Mario Gabriel Reynaldi, ordena un esquema de audiencias de lunes a jueves, semana por medio, para facilitar traslados y organización de las partes.

Llegan a debate el contraalmirante Luis Enrique López Mazzeo (entonces jefe de Adiestramiento y Alistamiento), los capitanes de navío Claudio Villamide y Héctor Alonso , y el capitán de fragata Hugo Miguel Correa . Aún restan resolver incidencias puntuales antes del debate.

Quiénes eran los tripulantes jujeños del ARA San Juan

Teniente de corbeta Jorge Luis Mealla

Su vocación lo llevó lejos de la provincia para formar parte de la Armada Argentina en donde estudió. En el 2012 comenzó a vivir en la ciudad de Mar del Plata. Jorge es el mayor de cuatro hermanos y al momento de subir al submarino tenía 30 años.

Cabo segundo Aníbal Tolaba

Aníbal Tolaba era vecino del barrio El Chingo. Su hermano José Luis estuvo en Mar del Plata desde el primer momento del anuncio y su familia fue una de las referentes a la hora de consultar los avances en la causa en la provincia.

Cabo principal Leandro Fabián Cisneros

Leandro Fabián Cisneros era vecino del barrio Coronel Arias de San Salvador de Jujuy y partió en el año 2010 para formar parte de la Marina. Su familia comentó que estuvo 5 años en Bahía Blanca y otros dos en Mar del Plata como submarinista.

Suboficial segundo Hugo Arnaldo Herrera

Hugo estaba casado con Eli Ortega con quien tuvo una hija que actualmente tiene 17 años. Según pudo conocer TodoJujuy siempre demostró su amor por el Lobo Jujeño y la admiración y devoción que tenía por su familia.

Cabo principal Franco Javier Espinoza

Al momento de subir al submarino tenía 33 años. Hace más de 14 años dejó la provincia con el objetivo de formar parte de la Armada Argentina. Su primer destino fue la fragata Libertad, lugar al que acceden los alumnos con mejor promedio. Luego estuvo 4 años más en Mar del Plata y posteriormente hizo un curso que lo llevó al submarino ARA San Juan.

Cabo principal Daniel Alejandro Polo

Era oriundo de San Pedro de Jujuy pero residía en Mar del Plata. Su familia expresó por redes sociales sus sentimientos de esperanza cuando desapareció la nave.

Suboficial primero Víctor Hugo Coronel

Al momento de subir al submarino tenía 39 años. Nació en Libertador General San Martín y se casó en el 2004 con Lourdes Ledesma con quien tuvo dos hijos, Rosario y Facundo. Entró a los 17 años a la Armada y se recibió de licenciado en enfermería. En su vida profesional dentro de la fuerza estuvo dos veces en la Antártida y dos veces en Haití con misiones de paz de los Cascos Azules.

Cabo principal Hugo Dante César Aramayo

Al momento de subir al submarino, Hugo Dante César Aramayo tenía 33 años. En el 2011, participó del XLII Viaje de Instrucción de los Guardiamarinas de la Armada Argentina, a bordo de la Fragata Libertad.

Cabo principal Mario Armando Toconás

Mario Armando Toconas, nacido en San Salvador de Jujuy el 08 de marzo del año 1981, fue Cabo Principal, llegando al grado de Suboficial Segundo (post mortem). Sus tareas y misiones en el A.R.A. "San Juan" previas fueron en Dotación Complementaria hasta su última misión en 2017.