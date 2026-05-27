Realizaron el acto de inicio de la zafra 2026 en Ledesma

El inicio de zafra 2026 del Ingenio Ledesma se llevó a cabo este miércoles 27 de mayo con un acto institucional que marcó el comienzo del periodo 118. La ceremonia contó con la participación del gobernador Carlos Sadir , la presencia del gerente general Diego Lerch y la bendición del padre Aldo Oña.

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El acto institucional dio comienzo a una nueva etapa productiva para Ledesma, en el marco de la zafra 2026.

Según se informó, este periodo corresponde al número 118, consolidando una nueva edición de una actividad central para la empresa y para la región.

Autoridades presentes

Durante la ceremonia estuvo presente el gobernador Carlos Sadir, quien brindó un discurso en el marco del inicio de zafra. También participó el gerente general de Ledesma, Diego Lerch, mientras que la bendición estuvo a cargo del padre Aldo Oña.

Además, se contó con la presencia de distintos funcionarios provinciales y municipales.

acto inicio de zafra

La expectativa de Ledesma para la zafra 2026

Federico Gatti, administrador general de la empresa Ledesma, se refirió al inicio de la zafra 2026 y habló de las expectativas para esta nueva etapa, aunque también marcó los desafíos que atraviesa la actividad.

Tenemos muchas expectativas por esta nueva zafra que iniciamos, con muchos desafíos, creemos que vamos a tener un poquito de plus de cañas por el año pasado por las lluvias del verano. Tenemos muchas expectativas por esta nueva zafra que iniciamos, con muchos desafíos, creemos que vamos a tener un poquito de plus de cañas por el año pasado por las lluvias del verano.

En ese marco, explicó que uno de los principales puntos estará puesto en la comercialización, en un contexto nacional atravesado por la caída del consumo. “El gran desafío está en la parte comercial ya que estamos viviendo un período a nivel Argentina de caída del consumo y el azúcar no es ajeno, hace varios meses que estamos con caída en cuanto al consumo”, expresó.

Gatti sostuvo que el objetivo será transformar la caña en azúcar y alcohol, y poder colocar la producción en el mercado interno y externo. “El gran desafío es transformar toda la caña en azúcar y en alcohol y venderla a buen precio en el mercado interno como así también exportar como el año pasado más de 600 mil toneladas”, indicó.

Sobre el bioetanol, detalló que buscan “transformar el 25% o 30% en alcohol para abastecer el programa de bioetanol”, aunque advirtió que actualmente funciona bajo una ley que consideran cumplió un ciclo. En ese sentido, señaló que trabajan en una nueva normativa junto a los gobiernos provinciales de Jujuy, Salta y Tucumán, que ya fue presentada al Gobierno nacional.

Son desafíos que se nos presentan, pero estamos contentos por empezar. Va a ser un año desafiante con la oportunidad de trabajar y dialogando con la comunidad. Son desafíos que se nos presentan, pero estamos contentos por empezar. Va a ser un año desafiante con la oportunidad de trabajar y dialogando con la comunidad.

Finalmente, Gatti se refirió al volumen estimado para esta zafra y planteó que se habla de “más de 3 millones de toneladas propias como de cañeros”. De todos modos, aclaró que resta evaluar el impacto de las condiciones climáticas: “Esperemos que tengamos un plus más, hay más cañas que el año pasado, pero hay que ver la lluvia y pocos días de sol si eso realmente afectó el rendimiento de las cañas”.

Embed - FEDERICO GATTI - Administrador general de la empresa Ledesma - Inicio de la zafra 2026

Autoridades provinciales en el inicio de la zafra 2026

El vicegobernador Alberto Bernis acompañó el inicio del período 118 de la zafra en el Ingenio Ledesma y destacó la importancia de la empresa para la producción y el trabajo en Jujuy.

Estamos muy esperanzados en esta importante empresa. Estamos trabajando con el gobernador Carlos Sadir y está conduciendo el programa de gobierno donde apostamos a toda la fuente de producción y trabajo en la provincia. Estamos muy esperanzados en esta importante empresa. Estamos trabajando con el gobernador Carlos Sadir y está conduciendo el programa de gobierno donde apostamos a toda la fuente de producción y trabajo en la provincia.

Bernis remarcó que el inicio de la zafra en Ledesma tiene un peso central por la diversidad de actividades que desarrolla la empresa. “Esta empresa no sólo produce azúcar, sino produce papel, produce productos biodegradables, alcohol, la energía para autosustentarse en un porcentaje importante, frutas”, señaló.

En ese sentido, destacó el impacto laboral directo e indirecto que genera en la provincia. “Creo que realmente tiene cerca de 6.000 trabajadores directos y muchos miles trabajadores indirectos como proveedores, talleres independientes”, indicó.

El vicegobernador también planteó la necesidad de sostener el diálogo entre los distintos sectores vinculados a la actividad. “Creo que todos juntos tienen que unirse para dialogar, tanto los trabajadores del sindicato, como los proveedores y los directivos de la empresa”, sostuvo.

Además, vinculó el acompañamiento a Ledesma con la defensa del empleo y del bienestar de la gente, en un contexto económico que definió como impredecible. “Es necesario que todos juntos podamos seguir apoyando este tipo de producción porque tiene que ver con el trabajo para la gente, tiene que ver con el bienestar, con el trabajo”, afirmó.

Por último, Bernis sostuvo que la zafra inicia con expectativas renovadas y con un esfuerzo mayor al de años anteriores. “Inicia una zafra con las mismas expectativas, con las mismas esperanzas y aún más redoblando esfuerzo que años anteriores. Así que realmente cómo no vamos a acompañar esta empresa tan importante para la provincia de Jujuy”, concluyó.

La mirada desde la Cámara del Tabaco

Pedro Pascuttini, referente de la Cámara del Tabaco de Jujuy, también se refirió al inicio de la zafra 2026 en Ledesma y planteó que el sector atraviesa un escenario complejo. “El inicio de la zafra con una enorme expectativa de que podamos salir de los problemas que estamos teniendo”, expresó.

En ese sentido, mencionó dificultades vinculadas a los costos, la falta de asistencia crediticia y la competitividad. “Altos costos, la falta de asistencia crediticia, las cuestiones de la competitividad que está tan atrasado con el tema del dólar. Es decir, hay un montón de cosas que creo que se deben resolver, no sólo como actividad, sino también como economía regional”, sostuvo.

Embed - PEDRO PASCUTTINI - Inicio de la zafra 2026 en Ledesma - La mirada desde la Cámara del Tabaco

Sobre la situación del tabaco, Pascuttini señaló que el desafío pasa por enfrentar el aumento de los costos de producción y otros factores que impactan en la actividad.

“Tenemos el desafío de enfrentar todos los altos costos de producción, más las cuestiones de los agroquímicos, el abono que viene con alguna inflación en dólares por lo que está sucediendo, la cuestión bélica a nivel internacional, la suba del combustible, la suba de las tarifas, son todos los temas que hoy nos están preocupando mucho”, manifestó.