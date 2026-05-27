Comenzó el juicio por el jujeño José Iramaín: "Murió tras un impacto de extrema violencia"

El abogado querellante Carlos Espada brindó declaraciones tras la audiencia de debate por el caso de José Luis Iramain , el hombre que murió atropellado en septiembre de 2023 por un conductor que manejaba bajo los efectos del alcohol sobre la autopista de la Ruta Nacional 66.

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Espada señaló que finalmente pudo concretarse la audiencia luego de una serie de “inconvenientes de tipo procesal” que habían demorado el inicio del juicio. En ese marco, recordó cómo ocurrieron los hechos durante la madrugada del trágico episodio.

“José Luis Iramain se dirigía a su trabajo aproximadamente a las 6 de la mañana cuando fue embestido por una Ford Ranger”, expresó el abogado. Además, remarcó la violencia del impacto, indicando que no solo provocó la muerte de la víctima, sino que también la motocicleta “ se prendió fuego y quedó completamente incinerada” .

El representante de la querella sostuvo que durante la investigación se detectó que el conductor “ estaba bajo los efectos del alcohol” y que, además, diversas declaraciones permitieron constatar que “ había pretendido huir en el momento de los hechos”.

En relación a la audiencia realizada, Carlos Espada explicó que comenzaron a declarar efectivos policiales y miembros del Ministerio Público de la Acusación que participaron de las pericias accidentológicas. Según indicó, los testimonios ratificaron la hipótesis planteada por la acusación desde el inicio de la causa.

José Iramaín juicio

“Las declaraciones dieron cuenta de que, tal cual como había sido plasmado en la acusación, esta persona venía conduciendo la camioneta y a causa de dicho impacto produce el fallecimiento de José Luis Iramain”, manifestó.

No obstante, la audiencia debió ser suspendida debido a la ausencia de algunos testigos considerados importantes tanto para la fiscalía como para la querella. Hasta el momento declararon cinco personas y restan otros seis testimonios claves para completar el cuadro probatorio.

“Esperamos que en la próxima audiencia terminen de declarar y así podamos completar todo este arco probatorio que hemos presentado a la hora de armar la teoría del caso ”, afirmó Espada.

Finalmente, recordó que la causa se encuentra caratulada como “ homicidio culposo agravado” , debido a que el conductor habría estado alcoholizado al momento del hecho y también por haberse dado a la fuga tras el siniestro vial.

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Datos sobre el hecho

De acuerdo a la investigación desarrollada por la Fiscalía, el hecho se registró el 7 de septiembre de 2023 en horas de la mañana en un tramo de la ruta nacional Nº 66, a la altura del Suri Rugby Club del barrio Alto Comedero de la capital jujeña. En esas circunstancias, José Luis Iramain conducía una motocicleta que circulaba en sentido norte-sur, rumbo a la ciudad de Palpalá, cuando fue embestido de atrás por una camioneta marca Ford Ranger de color gris.

Tras esto, el conductor continuó más de 400 metros, descendió del rodado y huyó del lugar a pie. A raíz del violento impacto, Iramain salió despedido y golpeó su cabeza contra el suelo, sufriendo un traumatismo encéfalo craneal grave, por lo cual perdió la vida de forma inmediata. Una hora más tarde, el conductor de la camioneta regresó a buscar su vehículo y se dio con una guardia policial que de inmediato procedió a su detención.

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El hombre fue identificado como Rafael Eduardo Hautecoeur (34), quien fue sometido al test de alcoholemia por el personal de Seguridad Vial, arrojando resultado positivo en 1,72 g/l de alcohol en sangre. Por otro lado, en un primer momento la víctima no pudo ser identificada y tras el siniestro, su rodado se prendió fuego.

Además, por disposición del ayudante fiscal zonal del Ministerio Público de la Acusación (MPA), el cadáver fue trasladado a la morgue del Poder Judicial del barrio Alto Comedero y alrededor del mediodía, fue identificada por sus familiares como José Luis Iramain (43), con domicilio en el barrio Luján de la capital. Mientras que el inculpado fue llevado a la sede policial donde quedó en calidad de detenido, aunque fue liberado un día después.