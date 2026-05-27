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27 de mayo de 2026 - 10:02
Vandalismo.

"Con esfuerzo mantenemos este edificio": la preocupación en la Biblioteca Popular de Jujuy tras los daños

Tras el ataque vandálico, desde la Biblioteca Popular advirtieron que reparar las puertas históricas tendrá un costo importante.

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Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
Biblioteca Popular de Jujuy - Ataque
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Carla Valdez, auxiliar de la Biblioteca Popular, dialogó con TodoJujuy y lamentó lo ocurrido y explicó que los daños representan un fuerte impacto para una entidad que funciona “a pulmón” y brinda servicios gratuitos vinculados a la educación y la cultura.

Además, remarcó que la institución no cuenta con recursos económicos importantes para afrontar este tipo de situaciones. “Somos una institución sin fines de lucro. Todo lo que hacemos es a pulmón y sacrificio”, sostuvo.

En ese sentido, indicó que ahora deberán evaluar cómo conseguir los fondos necesarios para realizar las reparaciones y continuar manteniendo el edificio.

Vandalizaron la Biblioteca Popular: rompieron a patadas una de las puertas principales
Vandalizaron la Biblioteca Popular: rompieron a patadas una de las puertas principales

Vandalizaron la Biblioteca Popular: rompieron a patadas una de las puertas principales

Reclamo por más seguridad

Desde la Biblioteca Popular señalaron que este no es un hecho aislado. Según explicó Valdez, en distintas oportunidades sufrieron robos de luminarias y otros actos vandálicos tanto en el edificio como en las esculturas ubicadas en el frente de la institución. “Constantemente se están viendo hechos de vandalismo en nuestra institución”, afirmó.

Frente a esta situación, solicitaron la colocación de cámaras de seguridad y una mayor presencia policial en la zona céntrica donde funciona la biblioteca. “Hay que cuidar nuestros patrimonios y nuestros edificios, que son de todos”, señaló.

La auxiliar también remarcó que la Biblioteca Popular cumple una función social importante para estudiantes y vecinos de la ciudad, ofreciendo espacios de estudio y distintos servicios gratuitos. Por eso, sostuvo que genera tristeza encontrarse con daños en un lugar que busca brindar contención y acceso a la educación. “La verdad nos puso muy tristes porque es una institución que se dedica a brindar educación y servicios gratuitos a la sociedad”, concluyó.

Embed - CARLA VALDEZ

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