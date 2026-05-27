Sin luz desde San Salvador de Jujuy a Tilcara por interrupción programada del servicio

EJESA realizará trabajos programados este miércoles 27 de mayo, de 8:30 a 14:30, en San Salvador de Jujuy, Tilcara y zonas cercanas.

Una interrupción en el servicio de energía eléctrica por trabajos afectará este miércoles 27 de mayo a distintos sectores desde San Salvador de Jujuy hasta localidades de la Quebrada, debido a trabajos de mejora en el servicio eléctrico. La interrupción será de 8:30 a 14:30 aproximadamente, según informó EJESA.

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La empresa comunicó que las tareas forman parte de una serie de mejoras programadas que requieren la interrupción del servicio durante varias horas.

El corte de energía alcanzará a sectores comprendidos entre San Salvador de Jujuy y Tilcara. Entre las zonas afectadas se encuentran Lozano, Tiraxi, León, Jaire, Bárcena, Volcán, Tumbaya, Purmamarca, Maimará, Tilcara, Huacalera y zonas aledañas.

Según detallaron, durante la jornada se realizará el cambio de aisladores que sostienen cables eléctricos, además de la colocación de postes y estructuras nuevas.

También está previsto el retiro o recorte controlado de ramas y árboles cercanos a las líneas eléctricas, con el objetivo de brindar mayor seguridad y mejorar la confiabilidad del servicio.

Interrupción programada: desde San Salvador de Jujuy a Tilcara.

Horario: de 8:30 a 14:30

Zonas: Lozano, Tiraxi, León, Jaire, Bárcena, Volcán, Tumbaya, Purmamarca, Maimará, Tilcara, Huacalera y zonas aledañas.

Trabajos: cambio de aisladores que sostienen cables eléctricos, además de la colocación de postes y estructuras nuevas.

image Un corte de luz programado afectará este miércoles 27 de mayo a distintos sectores de San Salvador de Jujuy y localidades de la Quebrada, debido a trabajos de mejora en el servicio eléctrico. La interrupción será de 8:30 a 14:30 aproximadamente, según informó EJESA.

Trabajos en San Salvador de Jujuy

Además, EJESA informó otro corte programado en sectores de San Salvador de Jujuy, también para este miércoles 27 de mayo, de 8:30 a 14:30 aproximadamente.

En este caso, la interrupción afectará a Termas de Reyes, Guerrero, El Obispo y zonas aledañas.

La empresa explicó que en estos sectores también se realizarán tareas vinculadas al cambio de aisladores y al mantenimiento de líneas eléctricas, para mejorar el aislamiento y evitar interrupciones innecesarias del servicio.