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11 de mayo de 2026 - 18:19
Atención.

Anunciaron cortes de luz programados para este martes en tres localidades de Jujuy

Las interrupciones afectarán distintos sectores entre la mañana y el mediodía, con trabajos vinculados a refuerzos de red, despeje arbóreo y vinculación de subestaciones.

Federico Franco
Por  Federico Franco
EJESA anuncia tareas programadas.

EJESA anuncia tareas programadas.

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Según la información difundida, las interrupciones se realizarán durante la mañana y alcanzarán barrios, loteos y zonas rurales de estas tres localidades.

Corte de luz en San Salvador de Jujuy

En la capital jujeña, el corte está previsto de 8 a 14 horas, aproximadamente. Afectará a barrio Higuerillas, loteo Las Moras, barrio AMPUAP, loteo DINARCO y zonas aledañas.

De acuerdo al detalle brindado por la empresa, en ese sector se reemplazarán conductores de un distribuidor de energía para modernizar y reforzar la red eléctrica. El objetivo de estas tareas es evitar sobrecargas y optimizar la capacidad y la calidad del suministro para los usuarios.

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Cortes de luz programados.

Cortes de luz programados.

Interrupción del servicio en Perico

En Perico, el corte de energía se realizará entre las 9 y las 13 horas, aproximadamente, y afectará a Finca Rueda y zonas cercanas.

En este caso, Ejesa indicó que se vincularán dos nuevas subestaciones a la red eléctrica para que trabajen en conjunto y distribuyan la energía de manera más eficiente. Según explicaron, esta mejora permitirá ampliar la capacidad de la red y fortalecer el sistema en sectores con mayor demanda.

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Cortes de luz programados.

Cortes de luz programados.

Trabajos programados en Yuto

Por su parte, en Yuto la interrupción del servicio será de 8:30 a 13:30 horas, aproximadamente. Las zonas afectadas serán El Bananal, La Montañita y sectores aledaños.

Allí se realizarán tareas de despeje arbóreo para retirar ramas cercanas a las líneas eléctricas, además de ajustes en equipos de la subestación. Desde la empresa señalaron que estos trabajos permitirán asegurar un mejor funcionamiento y una mayor confiabilidad del sistema eléctrico.

Frente a estas intervenciones, se recomienda a los vecinos de los sectores alcanzados tomar las precauciones necesarias durante los horarios informados.

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Cortes de luz programados.

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