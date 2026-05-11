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11 de mayo de 2026 - 19:19
Salud.

Comenzaron los controles oftalmológicos gratuitos en Jujuy: cómo sigue el cronograma

Del 11 al 29 de mayo se realizarán controles oftalmológicos gratuitos en distintas localidades de Jujuy, con entrega de anteojos para niños, niñas y adolescentes.

Federico Franco
Por  Federico Franco
Programa Ver para ser libres.

Programa "Ver para ser libres".

Este lunes comenzó el cronograma de controles oftalmológicos gratuitos en distintas localidades de la provincia de Jujuy, con entrega de anteojos en el día para niños, niñas y adolescentes.

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Al respecto, la directora provincial de Atención Primaria de la Salud, Sandra Quintos, explicó en diálogo con Canal 4 que la convocatoria superó las expectativas. “La demanda espontánea la verdad nos sorprendió, muchísima gente”, señaló. Aun así, aseguró que se organizarán para atender a todos.

El operativo incluye una evaluación completa: primero se realiza el control de agudeza visual, luego la consulta con el oftalmólogo y, si corresponde, el niño o adolescente pasa a elegir sus marcos. Después, el laboratorio confecciona los lentes y “se va con sus anteojitos en 15 o 20 minutos”, detalló Quintos.

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Controles oftalmol&oacute;gicos en Jujuy.

Controles oftalmológicos en Jujuy.

La funcionaria remarcó que no tiene ningún costo. “No, absolutamente nada”, respondió al ser consultada sobre el valor del servicio. Además, indicó que si alguna graduación no puede resolverse en el momento, los anteojos serán enviados después, también de forma gratuita.

La prioridad del programa son niños y adolescentes. Según precisó, el cronograma contempla esta semana en Capital y Alto Comedero, la próxima en Palpalá, San Pedro y Libertador, y la última en Quebrada, con cierre en La Quiaca.

Quintos también destacó que el promedio diario es muy alto: calculan unas 300 consultas por jornada y estiman entregar entre 250 y 270 anteojos por día.

Cronograma completo del programa “Ver para ser libres”

Semana 1

  • 13 de mayo – San Salvador de Jujuy: Club Gimnasia y Esgrima de Jujuy / NIDO Ara San Juan.
  • 14 de mayo – San Salvador de Jujuy: Escuela N° 415 Confederación General de Trabajo / Multiespacio Jorge Cafrune.
  • 15 de mayo – San Salvador de Jujuy: Multiespacio Jorge Cafrune / Escuela N° 456 Sargento Juan Bautista.

Semana 2

  • 19 de mayo – San Pedro: Escuela N° 95 Almirante Guillermo Brown / Escuela Secundaria N° 14 San Juan Pablo II.
  • 20 de mayo – Perico: Escuela de Comercio N° 1 / Colegio Secundario N° 68.
  • 21 de mayo – Libertador General San Martín: Escuela Técnica Ing. Herminio Arrieta.
  • 22 de mayo – Libertador General San Martín: Escuela Técnica Ing. Herminio Arrieta / Escuela N° 112 Coronel Manuel Dorrego.

Semana 3

  • 25 de mayo – San Pedro: Escuela N° 95 Almirante Guillermo Brown / Escuela Secundaria N° 14 San Juan Pablo II.
  • 26 de mayo – Purmamarca: Sede a confirmar.
  • 27 de mayo – Tilcara: Hotel de Turismo de Tilcara.
  • 28 de mayo – Humahuaca: Plaza San Martín.
  • 29 de mayo – La Quiaca: Escuela de Educación Técnica N° 1 / Escuela de Frontera N° 1 Dr. Manuel Belgrano.

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