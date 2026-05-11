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11 de mayo de 2026 - 16:51
Capital.

Barrio Cuyaya: invitan a una jornada solidaria para intercambiar libros escolares

Se realizará una nueva edición de “Circulá tus libros”, una propuesta solidaria para intercambiar manuales, textos escolares y libros de literatura.

Federico Franco
Por  Federico Franco
Foto ilustrativa.

Foto ilustrativa.

La Municipalidad de San Salvador de Jujuy invitó a la comunidad a participar de una nueva edición de “Circulá tus libros”, una propuesta solidaria destinada al intercambio gratuito de manuales, libros de texto y literatura escolar de nivel primario y secundario.

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La actividad se realizará el miércoles 13 de mayo, de 9 a 12 horas, en la Escuela N° 396 “Dr. Antonio Rocha Solorzano”, ubicada en Dr. Baldi esquina Olavarría, en barrio Cuyaya.

Una propuesta para reutilizar y ayudar

Desde la organización explicaron que la iniciativa tiene como objetivo promover la reutilización de materiales educativos y facilitar el acceso a libros escolares para más familias.

Además, remarcaron que esta jornada también busca generar un espacio de encuentro e intercambio entre vecinos, en un contexto donde muchos hogares necesitan alternativas para afrontar los gastos del ciclo lectivo.

Qué se puede llevar

La convocatoria está abierta a todas las personas interesadas en acercarse con libros en buen estado para intercambiar y darles una nueva oportunidad de uso.

Se podrán canjear manuales, textos escolares y libros de literatura de nivel primario y secundario.

Dónde consultar

Para quienes necesiten más información sobre la jornada, desde la Municipalidad indicaron que pueden comunicarse al 3884210323.

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