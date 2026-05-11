Barrio Cuyaya: invitan a una jornada solidaria para intercambiar libros escolares

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La Municipalidad de San Salvador de Jujuy invitó a la comunidad a participar de una nueva edición de “Circulá tus libros”, una propuesta solidaria destinada al intercambio gratuito de manuales, libros de texto y literatura escolar de nivel primario y secundario.

La actividad se realizará el miércoles 13 de mayo, de 9 a 12 horas, en la Escuela N° 396 “Dr. Antonio Rocha Solorzano”, ubicada en Dr. Baldi esquina Olavarría, en barrio Cuyaya.

Una propuesta para reutilizar y ayudar Desde la organización explicaron que la iniciativa tiene como objetivo promover la reutilización de materiales educativos y facilitar el acceso a libros escolares para más familias.

Además, remarcaron que esta jornada también busca generar un espacio de encuentro e intercambio entre vecinos, en un contexto donde muchos hogares necesitan alternativas para afrontar los gastos del ciclo lectivo.

Qué se puede llevar La convocatoria está abierta a todas las personas interesadas en acercarse con libros en buen estado para intercambiar y darles una nueva oportunidad de uso. Se podrán canjear manuales, textos escolares y libros de literatura de nivel primario y secundario. Dónde consultar Para quienes necesiten más información sobre la jornada, desde la Municipalidad indicaron que pueden comunicarse al 3884210323.

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