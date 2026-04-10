Presentaron "Soy Roberto", el libro que recuerda historias, la vida y el amor de Roberto Siufi por Jujuy

A poco más de ocho meses de su fallecimiento, familiares y seres queridos presentaron “Soy Roberto” , un libro homenaje que recupera historias, recuerdos y pensamientos de Roberto Siufi, abogado, ex juez y figura reconocida del ámbito judicial jujeño.

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Roberto Siufi murió el 1 de agosto de 2025 , a los 74 años , tras una extensa trayectoria en la Justicia de Jujuy, donde ocupó distintos cargos hasta su jubilación. Pero además de su recorrido profesional, dejó una huella íntima y profunda en quienes lo conocieron, marcada por su amor por Jujuy, su memoria, su mirada cotidiana y su vínculo con la familia.

Un libro para que sus recuerdos no se pierdan

Durante una entrevista con Canal 4, César Siufi, su primo, contó cómo nació la idea de transformar en libro los textos y mensajes que Roberto dejaba guardados en su celular. Allí había reflexiones, anécdotas y recuerdos vinculados con la familia, los clubes, las calles de Jujuy y la vida diaria.

“Esto simplemente es un reconocimiento a mi querido primo Roberto”, expresó. Y explicó que la idea surgió al notar la enorme cantidad de material que había reunido. “Yo lo leía a todo lo que me mandaba y dije: si no lo paso a un papel, el teléfono se va a perder de moda y no va a quedar”, relató.

Según detalló, el libro incluye una gran variedad de historias. “Hay historias del fútbol, hay historias del básquet, hay historias de la familia, historias de las calles de Jujuy”, señaló.

La emoción de sus hijas al leer “Soy Roberto”

Durante la presentación, las hijas de Roberto Siufi también compartieron su emoción por la aparición del libro. Jazmín contó que vivió la lectura con una mezcla de lágrimas, recuerdos y sonrisas.

“Muy emocionada y muy agradecida al tío, que hizo esta gran labor, que nos dio este regalo”, expresó. Y agregó que también lo siente como un legado para toda la provincia: “Es un regalo de mi papi, que nos queda, y que le queda a todo Jujuy, porque él tanto amaba a Jujuy”.

Presentaron el libro "Soy Roberto" de Roberto Siufi Presentaron el libro "Soy Roberto" de Roberto Siufi.

Jazmín reveló que uno de los pasajes que más la conmovió fue el que habla sobre el amor. “En un momento habla del amor, de qué es el amor para él, y que a él le gustaba recibir amor y dar amor. En ese momento me emocioné un montón”, dijo.

También recomendó el libro a quienes quieran acercarse a su forma de pensar y de sentir. “Era una persona muy sabia, muy sencilla, muy humilde, y transmitía desde su corazón”, afirmó.

Un homenaje desde la memoria y el cariño

Verónica, otra de las hijas de Roberto, también destacó lo especial del momento. “La verdad que estoy muy emocionada de que mi papá pueda ver llegar a su libro, todo lo que hizo, sus aventuras, sus vivencias”, expresó.

Además, remarcó que la obra permite recordarlo desde el cariño y desde lo mejor que dejó en vida. “Siempre se lo recuerda con lo mejor. Era humilde, bueno, con un corazón enorme”, sostuvo.

La presentación de “Soy Roberto” se convirtió así en mucho más que un acto formal. Fue una manera de volver a encontrarse con Roberto Siufi a través de sus palabras, sus recuerdos y su manera de mirar a Jujuy.