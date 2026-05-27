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27 de mayo de 2026 - 20:12
Jujuy.

Un funcionario salteño propone cultivar hojas de coca en Salta y Jujuy

Un funcionario de Salta propone estudiar el cultivo de hojas de coca en la provincia y Jujuy, buscando reducir la importación desde Bolivia.

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Claudio Serra
Por  Claudio Serra
Un funcionario salteño propone cultivar hojas de coca en Salta y Jujuy

Un funcionario salteño propone cultivar hojas de coca en Salta y Jujuy

Las hojas de coca son un producto muy consumido en el norte, sobre todo en Salta y Jujuy, por lo que un funcionario de la vecina provincia propuso estudiar la posibilidad de cultivarlas mediante pruebas experimentales y con participación de organismos técnicos

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En uno de los operativos, hecho en Jujuy, interceptaron un camión que transportaba 34 mil atados de cigarrillos de origen extranjero sin aval legal. En el otro, concretado en Tucumán, detectaron 3.801 kilos de hojas de coca ocultos en un cargamento de azúcar a granel. 
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Se trata del interventor de Aguas Blancas, Adrián Zigarán, quien en dialogó con Efecto Dominó, expresó que “propongo que se estudie la posibilidad de plantar coca en Salta”, y explicó que tanto esa provincia como Jujuy cuentan con zonas de yungas y condiciones climáticas que podrían ser aptas para iniciar experiencias piloto.

“Que se hagan con técnicos del INTA y con gente del Ministerio de la Producción, que se empiecen a hacer almácigos y pruebas”, y argumentó que gran parte de la hoja de coca que se consume en el país ingresa desde Bolivia y mueve cifras millonarias. “Nos ahorraríamos entre 500 y 1000 millones de dólares, que es lo que yo calculo que pasa en hojas de coca hacia Argentina”, aseguró.

Interventor de Aguas Blancas, Adrián Zigarán
Interventor de Aguas Blancas, Adrián Zigarán

Interventor de Aguas Blancas, Adrián Zigarán

Para la OMS, la hoja de coca es una sustancia peligrosa

La Organización Mundial de la Salud decidió mantener a la hoja de coca en la Lista 1 de sustancias más peligrosas, rechazando el pedido de Bolivia apoyado por Colombia para bajarla de categoría. Esto le produce un revés al país vecino, productor y comerciante de esta planta.

El informe del Comité de Expertos en Drogadicción destaca que la mayoría de la hoja de coca cultivada en países andinos se usa para fabricar cocaína, droga cuya producción mundial aumentó un 34% en 2023, alcanzando niveles récord.

Hojas de coca.
Hojas de coca.

Hojas de coca.

¿Dónde se produce la hoja de coca?

La hoja de coca se produce principalmente en los países de América del Sur, en particular en la región andina. Esta planta es nativa de esta área y fue cultivada y utilizada por diversas culturas indígenas durante siglos debido a sus propiedades estimulantes y medicinales. Los principales países productores de hoja de coca incluyen:

  • Bolivia: es uno de los mayores productores de hoja de coca en el mundo. La hoja de coca tiene un importante significado cultural y medicinal en Bolivia y se utiliza en diversas formas, como infusiones y masticación.
  • Perú: es otro país andino donde la hoja de coca es una parte importante de la cultura y la tradición. Al igual que en Bolivia, la hoja de coca se utiliza para usos medicinales y rituales, así como para la producción de productos derivados.
  • Colombia: Aunque en menor medida que Bolivia y Perú, Colombia también es un productor de hoja de coca.
  • Ecuador: En menor medida que los países mencionados anteriormente, Ecuador también produce hoja de coca, principalmente en las regiones andinas del país.

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