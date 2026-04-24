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24 de abril de 2026 - 11:04
Policiales.

Orán: secuestraron 570 kilos de hojas de coca y 2.000 cartones de cigarrillos

El procedimiento de la Policía Federal se realizó entre Orán y Aguas Blancas, en una zona de fincas vinculada al paso de mercadería ilegal.

Maria Eugenia Burgos
Por  Maria Eugenia Burgos
La Policía Federal secuestró más de 500 kilos de hojas de coca y 2 mil atados de cigarrillos en Güemes

La Policía Federal secuestró más de 500 kilos de hojas de coca y 2 mil atados de cigarrillos en Güemes

La Policía Federal secuestró una importante cantidad de hojas de coca en Orán

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De acuerdo con la información conocida hasta el momento, la carga fue trasladada luego a la zona de la terminal de ómnibus de General Güemes, donde la fuerza federal realizó el conteo de los bultos secuestrados. Allí se confirmó la magnitud del procedimiento: cientos de kilos de hojas de coca en estado natural y una importante cantidad de cigarrillos ingresados presuntamente de contrabando.

La Policía Federal secuestró más de 500 kilos de hojas de coca y 2 mil atados de cigarrillos en Güemes

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Operativo anti contrabando en Orán

Los primeros datos indican que el procedimiento se concretó en horas de la madrugada, cuando efectivos de la Policía Federal desplegaron controles sobre los llamados “pasadores” en sectores de fincas ubicadas en el trayecto entre Aguas Blancas y Orán. En ese marco, lograron secuestrar la mercadería antes de que siguiera circulando.

Hasta el momento no trascendió oficialmente si hubo personas demoradas o detenidas, un dato que todavía no fue precisado en la información difundida sobre el caso.

Hojas de coca
La Policía Federal secuestró una importante cantidad de hojas de coca en Orán

La Policía Federal secuestró una importante cantidad de hojas de coca en Orán

Descartaron droga y sigue la investigación

Uno de los puntos que se aclaró tras los análisis fue que el narcotest no detectó droga en la carga secuestrada. Por eso, la causa avanza sobre una posible maniobra de contrabando, en una zona especialmente sensible por el ingreso de mercadería desde la frontera entre Aguas Blancas y Bermejo.

La investigación ahora busca establecer de dónde salió exactamente la carga, quiénes la trasladaban y qué circuito estaba siguiendo en ese corredor fronterizo, donde en los últimos meses ya hubo otros procedimientos por hojas de coca y cigarrillos.

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