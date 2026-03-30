Gendarmería secuestró 34 mil atados de cigarrillos y más de 3,8 toneladas de hojas de coca en dos operativos

En uno de los operativos, hecho en Jujuy , interceptaron un camión que transportaba 34 mil atados de cigarrillos de origen extranjero sin aval legal. En el otro, concretado en Tucumán , detectaron 3.801 kilos de hojas de coca ocultos en un cargamento de azúcar a granel.

En uno de los operativos, hecho en Jujuy , interceptaron un camión que transportaba 34 mil atados de cigarrillos de origen extranjero sin aval legal. En el otro, concretado en Tucumán , detectaron 3.801 kilos de hojas de coca ocultos en un cargamento de azúcar a granel.

Dos procedimientos de Gendarmería Nacional realizados en el NOA, Jujuy y Tucumán, terminaron con importantes secuestros de mercadería en presunta infracción al Código Aduanero .

En uno de los operativos, hecho en Jujuy , interceptaron un camión que transportaba 34 mil atados de cigarrillos de origen extranjero sin aval legal. En el otro, concretado en Tucumán , detectaron 3.801 kilos de hojas de coca ocultos en un cargamento de azúcar a granel.

Según informó oficialmente Gendarmería, efectivos de la Sección Chalicán del Escuadrón 60 “San Pedro” estaban desplegados sobre el kilómetro 1.212 de la Ruta Nacional 34 , en el departamento Ledesma , cuando fueron advertidos sobre las maniobras bruscas de un camión Mercedes Benz con acoplado .

De acuerdo al parte oficial, el conductor intentó escapar y realizó maniobras peligrosas al advertir el operativo. Tras un seguimiento controlado, los gendarmes lograron detener el vehículo y comprobaron que la documentación de la carga presentaba irregularidades .

Después de la inspección del semirremolque, el personal contabilizó 34.000 paquetes de cigarrillos extranjeros, envueltos en bolsas negras y sin la documentación legal correspondiente. La Unidad Fiscal Federal de Jujuy orientó las actuaciones y el conductor quedó supeditado a la causa, mientras que la mercadería y el vehículo fueron decomisados.

Operativo En uno de los operativos, hecho en Jujuy, interceptaron un camión que transportaba 34 mil atados de cigarrillos de origen extranjero sin aval legal. En el otro, concretado en Tucumán, detectaron 3.801 kilos de hojas de coca ocultos en un cargamento de azúcar a granel.

El operativo en Tucumán

En el segundo procedimiento, Gendarmería detectó un cargamento de 3.801 kilos de hojas de coca en el Puesto de Control Eventual Trancas, sobre la Ruta Nacional 9, a la altura del kilómetro 1.358, en la provincia de Tucumán.

Allí, efectivos del Escuadrón 55 “Tucumán” controlaron un camión de cargas generales que realizaba un itinerario internacional. El conductor, un ciudadano argentino, viajaba desde Salta hacia la República de Chile y declaró transportar azúcar a granel.

Durante la inspección física y el escaneo del vehículo, los uniformados observaron bultos no coincidentes con el remito. Luego, con autorización del Juzgado Federal N° 2 de Tucumán, realizaron una requisa minuciosa que permitió hallar paquetes de grandes dimensiones con hojas de coca en estado natural distribuidos sobre la carga. El vegetal fue secuestrado y el conductor también quedó supeditado a la causa. En este operativo intervino además personal de ARCA, que volvió a colocar los precintos en el acoplado.