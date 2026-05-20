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20 de mayo de 2026 - 09:42
Jujuy.

Una perra de Gendarmería detectó 42 kilos de cocaína en Jujuy: hay un detenido

Los 40 paquetes de cocaína estaban ocultos dentro de los paneles en la parte trasera del auto. El operativo se realizó en un control sobre ruta 34.

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María Florencia Etchart
Por  María Florencia Etchart
Operativo en ruta 34: secuestraron 42 kilos de cocaína&nbsp;

Operativo en ruta 34: secuestraron 42 kilos de cocaína 

Un operativo de control sobre la Ruta Nacional 34 terminó con el secuestro de más de 42 kilos de cocaína ocultos dentro de un automóvil y la detención de un hombre en Jujuy. El hallazgo fue posible gracias a la intervención del can detector de narcóticos “Doli”, que marcó la presencia de estupefacientes en el vehículo inspeccionado por Gendarmería Nacional.

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El procedimiento fue realizado por efectivos de la Sección Chalicán, dependiente del Escuadrón 60 “San Pedro”, a la altura del kilómetro 1.212 de la ruta nacional, durante un operativo de seguridad vial.

Secuestro de cocaína en Jujuy
Secuestro de cocaína en Jujuy

Secuestro de cocaína en Jujuy

Sospechas durante el control vehicular

Según informaron fuentes oficiales, los gendarmes detuvieron la marcha de un Renault Clio que circulaba con destino hacia la localidad salteña de Joaquín V. González.

Durante la inspección inicial, los uniformados detectaron inconsistencias en las declaraciones del conductor y notaron signos de nerviosismo, situación que despertó sospechas y derivó en una revisión más exhaustiva del vehículo.

Ante ello, se solicitó la intervención del binomio cinotécnico y el perro antinarcóticos “Doli” reaccionó de manera positiva en el sector de las puertas del automóvil, indicando la posible presencia de droga.

La cocaína estaba oculta en los paneles laterales

Con autorización judicial, los efectivos profundizaron la requisa y descubrieron que el vehículo transportaba 40 paquetes rectangulares escondidos dentro de los paneles laterales, próximos a los asientos traseros.

Posteriormente, personal de Criminalística y Estudios Forenses realizó las pruebas de campo Narcotest sobre la sustancia hallada, las cuales arrojaron resultado positivo para cocaína.

El peso total de la droga secuestrada fue de 42 kilos con 248 gramos.

Un detenido y secuestro del vehículo

Tras el hallazgo, intervino la Unidad Fiscal Federal de Jujuy, que ordenó el decomiso de la droga, el secuestro del automóvil y la detención del conductor por presunta infracción a la Ley 23.737 de estupefacientes.

La investigación continuará para determinar el origen y destino de la carga ilegal, así como posibles vínculos con organizaciones dedicadas al narcotráfico en la región.

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