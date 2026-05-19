Detuvieron a dos bolivianos con 216 cápsulas de cocaína en Jujuy (Foto ilustrativa)

Dos ciudadanos bolivianos fueron detenidos en Jujuy luego de que Gendarmería detectara que viajaban como pasajeros en un colectivo de larga distancia con 216 cápsulas de cocaína dentro de sus organismos.

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El procedimiento se realizó durante un control sobre la Ruta Nacional N° 34, a la altura de Libertador General San Martín. El operativo fue realizado por gendarmes del Escuadrón 60 “San Pedro”, quienes inspeccionaban un ómnibus que tenía como destino la ciudad de Buenos Aires.

Durante el control de documentación, los efectivos notaron que dos pasajeros de nacionalidad boliviana presentaban signos llamativos tales como transpiración excesiva, palidez y un marcado estado de nerviosismo en el momento de la inspección.

Detuvieron a dos bolivianos con 216 cápsulas de cocaína en Jujuy Detuvieron a dos bolivianos con 216 cápsulas de cocaína en Jujuy

Esa situación generó sospechas y derivó en una revisión más exhaustiva. Según informaron, los hombres terminaron confesando que habían ingerido cápsulas con sustancias controladas. Ambos pasajeros fueron trasladados a un centro médico, donde se confirmó que tenían cápsulas de cocaína dentro de sus organismos.

En total, se contabilizaron 216 cápsulas, con un peso aproximado de 2.952 gramos de cocaína, es decir, casi 3 kilos de droga. El operativo fue denominado “Qué Nervios” y permitió evitar que la sustancia llegara a Buenos Aires.

El control fue en la Ruta 34

Según indicaron las autoridades, los pasajeros tenían previsto recorrer unos 1.500 kilómetros desde el norte jujeño hasta la terminal de Retiro, en Buenos Aires. La Justicia Federal ordenó la detención de los dos ciudadanos bolivianos e inició una investigación para determinar el origen y destino de la droga, además de posibles conexiones con redes de narcotráfico.

Detuvieron a dos bolivianos con 216 cápsulas de cocaína en Jujuy Detuvieron a dos bolivianos con 216 cápsulas de cocaína en Jujuy

Un método de alto riesgo

Desde las fuerzas de seguridad remarcaron el riesgo extremo que implica esta modalidad de traslado de drogas. Al ingerir cápsulas, las personas exponen su vida ante la posibilidad de que alguna se rompa dentro del cuerpo, lo que puede provocar una sobredosis mortal.