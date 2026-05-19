Cuándo son las vacaciones de invierno 2026 en Jujuy

Las vacaciones de invierno en Jujuy serán del 13 al 24 de julio , de acuerdo al calendario escolar 2026 establecido para cada jurisdicción de la Argentina. El Ministerio de Educación publicó las fechas del receso escolar en las distintas provincias, que tendrán períodos definidos según su organización educativa.

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Según lo establecido por el calendario escolar 2026, las vacaciones de invierno en la provincia de Jujuy serán del lunes 13 al viernes 24 de julio. En tanto, la finalización del ciclo lectivo será el 18 de diciembre.

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