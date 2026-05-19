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19 de mayo de 2026 - 10:34
Jujuy.

Cuándo son las vacaciones de invierno 2026 en Jujuy

El calendario escolar 2026 quedó establecido con las fechas de las vacaciones de invierno en todo el país. Conocé cuándo serán en la provincia de Jujuy.

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Gabriela Bernasconi
Por  Gabriela Bernasconi
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Cuándo son las vacaciones de invierno, provincia por provincia

Vacaciones de invierno en Jujuy

Según lo establecido por el calendario escolar 2026, las vacaciones de invierno en la provincia de Jujuy serán del lunes 13 al viernes 24 de julio. En tanto, la finalización del ciclo lectivo será el 18 de diciembre.

Vacaciones de invierno del 6 al 17 de julio

  • CÓRDOBA
  • ENTRE RÍOS
  • MENDOZA
  • SAN JUAN
  • SAN LUIS
  • SANTA FE
aulas vacaciones

Vacaciones de invierno del 13 al 24 de julio

  • CATAMARCA
  • CHUBUT
  • CORRIENTES
  • FORMOSA
  • JUJUY
  • LA PAMPA
  • LA RIOJA
  • MISIONES
  • NEUQUÉN
  • RÍO NEGRO
  • SALTA
  • SANTA CRUZ
  • TIERRA DEL FUEGO, ANTÁRTIDA E ISLAS DEL ATLÁNTICO SUR
  • TUCUMÁN

Vacaciones de invierno del 20 al 31 de julio

  • BUENOS AIRES
  • CABA
  • CHACO
  • SANTIAGO DEL ESTERO

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