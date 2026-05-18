¿Jujuy tendrá nieve este invierno? Un meteorólogo explicó qué condiciones deberían darse

El frío ya comenzó a sentirse en Jujuy y, con temperaturas bajas en pleno otoño , una de las preguntas que empieza a repetirse entre muchos jujeños es si este invierno podría traer nieve en sectores poco habituales de la provincia.

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En diálogo con TodoJujuy , el meteorólogo Edgardo Escobar explicó cuáles son las condiciones que deberían darse para que eso ocurra y aclaró que, por el momento, los pronósticos no muestran un escenario favorable para nevadas en zonas bajas.

Escobar explicó que los pronósticos trimestrales indican que las temperaturas podrían ubicarse levemente por encima de los valores medios para esta época. “Los pronósticos están indicando temperaturas levemente superiores a los valores medios”, señaló.

Además, explicó que las condiciones actuales corresponden a una etapa climática neutral. “Este es un claro indicador de que estamos en una etapa neutra y con posibilidad de ingresar a un fenómeno El Niño en cualquier momento” , sostuvo. Según detalló, ese comportamiento climático influye directamente sobre la posibilidad de precipitaciones níveas en distintas regiones.

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Qué tendría que pasar para que nieve en zonas bajas

El especialista aclaró que las nevadas en sectores de menor altura suelen estar más asociadas a otro fenómeno climático. “Es más fácil cuando tenemos etapas Niña que se registren precipitaciones en forma de nieve”, explicó.

Por ese motivo, consideró que actualmente las probabilidades son menores. “Las nevadas se van a mantener en zonas altas y sectores de cordillera”, indicó.

Cómo seguirá el tiempo en Jujuy esta semana

Respecto al pronóstico inmediato, Escobar adelantó que las buenas condiciones se mantendrán hasta mitad de semana. “Este sistema frontal se va a mantener con buen tiempo por lo menos hasta el miércoles”, señaló.

Sin embargo, explicó que hacia mitad de semana ingresará una perturbación desde el oeste. “Va a ingresar una zona de mal tiempo asociada a una corriente en chorro y generará nuevamente inestabilidad y probabilidad de precipitaciones”, anticipó.

Además, adelantó que entre martes y miércoles podrían registrarse temperaturas mínimas entre 0° y 2° y no descartó heladas matinales en algunos sectores. También pidió atención por la presencia de vientos moderados a fuertes en el oeste de la provincia durante los próximos días. “Todo el oeste de Jujuy va a estar con vientos moderados a fuertes por la tarde”, concluyó.