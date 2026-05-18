La conducción de motos por parte de menores no solo implica una infracción, sino también un riesgo concreto para ellos, para peatones y para otros conductores

Menores en moto: la Policía refuerza controles y apunta a los padres

La presencia de menores conduciendo motos en Jujuy genera preocupación en la Policía de la provincia , no solo por la edad de los chicos y el grado de responsabilidad; sino también por la falta de documentación, la ausencia de medidas de seguridad, las maniobras peligrosas y la participación de adolescentes en situaciones de riesgo vial.

La oficial principal Emilce Ceballos explicó que los controles se realizan de manera permanente en distintas unidades regionales, tanto durante la semana como los fines de semana, con el objetivo de prevenir siniestros y detectar infracciones vinculadas a motovehículos.

Ceballos señaló que la Policía trabaja en controles preventivos y operativos específicos para detectar irregularidades en motocicletas.

“L os controles, como así también la parte de prevención, se realizan todos los fines de semana y durante la semana en las diferentes unidades regionales ”, indicó.

La oficial explicó que los procedimientos apuntan a revisar documentación y también a detectar conductas de riesgo. “Se realizan controles en lo que respecta a motovehículos, tanto en documentación como así también en operativos para detectar maniobras peligrosas que realizan estos vehículos”, sostuvo.

Embed - Preocupa la cantidad de menores que manejan motos en Jujuy

Detectan muchos menores conduciendo

"Estamos detectando un alto numero de menores que conducen motovehículos" "Estamos detectando un alto numero de menores que conducen motovehículos"

Uno de los datos que más preocupa es la cantidad de menores de edad que son detectados al mando de motos.

“En los controles se realizan diferentes tipos de actas contravencionales y entre ellas es un número importante el que estamos detectando con menores que conducen motovehículos”, afirmó Ceballos.

En muchos casos, los adolescentes no cuentan con la documentación necesaria ni con autorización para circular. Según explicó la oficial, esta situación deriva en actuaciones contravencionales vinculadas a la responsabilidad de los adultos a cargo.

“Los mismos carecen de este tipo de documentación ya que no cuentan con la autorización de los padres para poder circular. Es por eso que el área contravencional realiza este tipo de actas, casualmente por la responsabilidad objetiva”, precisó.

"No cuentan con la autorización de los padres para poder circular" "No cuentan con la autorización de los padres para poder circular"

Motos - controles La conducción de motos por parte de menores no solo implica una infracción, sino también un riesgo concreto para ellos, para peatones y para otros conductores

La responsabilidad recae en los padres

Ceballos aclaró que, cuando se detecta a un menor conduciendo una moto, el acta no se labra directamente contra el adolescente, sino contra sus padres o responsables legales.

“El hecho se lo detecta a los menores, pero el acta se realiza puntualmente a los padres por la responsabilidad objetiva” “El hecho se lo detecta a los menores, pero el acta se realiza puntualmente a los padres por la responsabilidad objetiva”

La oficial remarcó que, en muchos casos, los propios adultos conocen la situación porque son quienes facilitan el vehículo a sus hijos.

“La mayoría tiene conocimiento ya que son los mismos que le proveen el rodado a su hijo”, señaló. En ese sentido, pidió acompañamiento de las familias: “Nosotros llamamos a la concientización a los padres para que nos ayuden con esta prevención. La seguridad la hacemos entre todos”.

“La mayoría tiene conocimiento ya que son los mismos que le proveen el rodado a su hijo” “La mayoría tiene conocimiento ya que son los mismos que le proveen el rodado a su hijo”

Motos adulteradas y picadas

Otro punto de preocupación tiene que ver con las modificaciones en las motocicletas. La oficial indicó que también se realizan controles sobre posibles adulteraciones o cambios en la mecánica original de los rodados.

“El personal de la Brigada de Investigaciones también realiza estos tipos de controles. Si bien van por el tema de la documentación o el tipo de adulteración en el motovehículo, están trabajando también con los diferentes tipos de usos que le dan los menores”, dijo.

Ceballos también confirmó que en distintas ciudades se detectaron picadas o maniobras peligrosas. “En diferentes unidades regionales se está detectando el tema de las picadas. Hay operativos que se están montando tanto en San Pedro como en Palpalá”, afirmó.

"Se está detectando el tema de las picadas" "Se está detectando el tema de las picadas"

Según explicó, esos controles se realizan en conjunto con municipios y permiten labrar un número importante de actas contravencionales.

Un problema de prevención vial

La conducción de motos por parte de menores no solo implica una infracción, sino también un riesgo concreto para ellos, para peatones y para otros conductores. La falta de experiencia, el no uso de casco, las maniobras imprudentes y la circulación sin documentación aumentan la posibilidad de siniestros.