domingo 18 de enero de 2026

18 de enero de 2026 - 17:07
Fatal colisión.

Dos muertos en un choque de motos en Aguas Calientes

El fatal accidente dejó como saldo dos jóvenes muertos y otras dos personas en grave estado que fueron trasladados al hospital Pablo Soria.

Silvano Pintos
Por  Silvano Pintos
Fatal accidente en Aguas Calientes

Fatal accidente en Aguas Calientes

Un choque frontal entre dos motocicletas en la ruta provincial 61, a la altura de finca Parra, dejó dos víctimas fatales y dos heridos graves durante la madrugada de este domingo alrededor de las 4:30. El siniestro ocurrió entre motos que venían en sentidos opuestos –una desde Puesto Viejo y otra desde Aguas Calientes–, ambas sin luces según datos preliminares de la investigación que se lleva a cabo.

Lee además
reportaron dos muertos en distintos accidentes en rutas jujenas
Alarmante.

Reportaron dos muertos en distintos accidentes en rutas jujeñas
Violento choque en Río San Lorenzo
Policiales.

Brutal accidente en Salta: chocó con un cartel, voló hacia el río y el conductor quedó atrapado

Detalles de las víctimas

En una moto viajaban dos mujeres, trasladadas con heridas graves al hospital Pablo Soria donde permanecen internadas. La otra llevaba dos jóvenes de entre 20 y 25 años, familiares entre sí, quienes fallecieron en el lugar por traumatismos craneoencefálicos severos, confirmaron fuentes sanitarias. Personal de investigación recolecta pericias para esclarecer el hecho.

SAME
Frenó de golpe sobre ruta 9 y un termo de agua hirviendo cayó sobre la pierna de un niño

Frenó de golpe sobre ruta 9 y un termo de agua hirviendo cayó sobre la pierna de un niño

Ruta señalada como peligrosa

Vecinos de Aguas Calientes señalaron que el tramo donde sucedió este siniestro es un punto negro nocturno por falta de iluminación y alta velocidad. La policía provincial trabaja en el relevamiento y corte parcial de la RP61, mientras se esperan resultados toxicológicos para completar causas del accidente vial.

