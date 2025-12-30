En 2025 crecieron los accidentes en Jujuy: el rol de las motos y el aumento de víctimas

Accidentes en Jujuy - Imagen de archivo

Un informe reciente del RePAT – Observatorio Vial Provincial sobre siniestralidad vial en Jujuy, reveló que durante el 2025 se registraron más hechos que en el 2024, y que las motocicletas siguen siendo uno de los vehículos con mayor participación en los incidentes de tránsito.

Accidentes en Jujuy: comparativa de 2024 vs. 2025 Es importante resaltar que el informe sobre siniestros viales en Jujuy, se basa en el periodo de tiempo comparativo anual desde el año 2024 hasta el 15 de diciembre del 2025. Esto quiere decir, que solo se toma la primera quincena de diciembre para analizar el último mes del año.

En 2024 se registraron 4.037 siniestros viales.

En lo que va del 2025, ya se reportan un total de 4.154 siniestros viales. Esto representa 117 hechos más en un año, lo que marca un incremento en la cantidad de accidentes registrados en la provincia.

accidentes jujuy (1) Participación por tipo de vehículo en 2025 Del total de 6.931 vehículos involucrados en siniestros durante el 2025, las motocicletas tuvieron una presencia significativa:

2.260 motocicletas participaron en accidentes. Esto representa el 32% del total de vehículos involucrados. Además de motocicletas, también ingresan en la lista de vehículos involucrados: automóviles, camionetas, colectivos, camiones, taxis, remises, ambulancias, maquinarias y tren. Vehículos participantes en siniestros viales – Primera quincena 2025 Automóvil: 3.000

Motocicleta: 2.260

Camioneta / Utilitario: 1.047

Colectivos: 205

Camiones: 237

Taxi / Remis: 100

Vehículos oficiales: 54

Ambulancias: 10

Maquinaria: 16

Tren: 2 Total de vehículos involucrados: 6.931 accidentes moto (2) Víctimas fatales: el 2025 contabiliza hasta el momento 98 muertes Durante el 2025 se contabilizan 98 víctimas fatales producto de siniestros viales en Jujuy. Los meses más críticos fueron: Octubre: 12 fallecidos Noviembre: 12 fallecidos Ambos períodos encabezaron la estadística anual, convirtiéndose en los meses con mayor cantidad de muertes en la provincia de Jujuy.

