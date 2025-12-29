lunes 29 de diciembre de 2025

29 de diciembre de 2025 - 08:54
Policiales.

Brutal accidente en Salta: chocó con un cartel, voló hacia el río y el conductor quedó atrapado

Un automóvil que circulaba a alta velocidad chocó contra un cartel y terminó cruzando por el aire el Río San Lorenzo. El conductor quedó atrapado.

Gabriela Bernasconi
Por  Gabriela Bernasconi
Violento choque en Río San Lorenzo

Violento choque en Río San Lorenzo

Un automóvil que se desplazaba a alta velocidad perdió el control, impactó contra un cartel, sobrevoló el Río San Lorenzo, en la provincia de Salta, y terminó completamente destrozado tras estrellarse y volcar del otro lado. El conductor quedó atrapado entre los restos del vehículo tras chocar con piedras de gran tamaño.

Detalles del brutal accidente en el río San Lorenzo

El accidente ocurrió cerca de la 1.30 de la madrugada de este domingo. Vecinos que estaban en la zona describieron la violencia del impacto y coincidieron en que el vehículo circulaba a muy alta velocidad. Según relataron, el auto primero chocó contra un cartel, luego cruzó por el aire el río San Lorenzo y finalmente volcó al caer en la otra orilla.

El rodado terminó completamente destruido y el conductor quedó atrapado en el interior a causa del fuerte siniestro. Los Bomberos Voluntarios de San Lorenzo realizaron un operativo de rescate con maniobras especializadas para poder retirarlo.

El hombre recibió atención inmediata en el lugar y fue trasladado en código rojo al hospital, donde continúa internado con pronóstico reservado debido a la gravedad de las lesiones.

