Grave accidente en la Ruta Nacional 34 entre un auto y una camioneta: un muerto

En horas de la mañana sobre Ruta Nacional 34 tuvo lugar un tremendo siniestro vial entre una camioneta 4x4 y un auto.

Durante la mañana se produjo un grave accidente sobre la Ruta Nacional 34, protagonizado por una camioneta 4x4 y un auto. El hecho ocurrió en las inmediaciones de Río Juramento (Salta) y, de acuerdo a las imágenes que se difundieron, la camioneta sufrió daños severos en su lateral derecho, incluso con una de sus ruedas desprendida.

El rodado de menor tamaño resultó el más afectado: presenta destrozos de gran magnitud, con el techo completamente aplastado y restos del vehículo esparcidos a lo largo de la calzada.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por InformateSalta (@informatesalta) Desde Prensa de la Policía de Salta informaron que el siniestro se registró cerca de las 8:55, a la altura del kilómetro 1.510 de la RN 34.

Personal de Gendarmería intervino en el lugar para ordenar la circulación y garantizar la seguridad vial. Solicitan a los conductores transitar con extrema precaución.

