miércoles 31 de diciembre de 2025

31 de diciembre de 2025 - 10:50
Siniestro vial.

Grave accidente en la Ruta Nacional 34 entre un auto y una camioneta: un muerto

Un fuerte choque entre estos dos móviles provocó importantes daños en cercanías de Río Juramento y requirió un operativo de seguridad vial.

Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
En horas de la mañana sobre Ruta Nacional 34 tuvo lugar un tremendo siniestro vial entre una camioneta 4x4 y un auto.

En horas de la mañana sobre Ruta Nacional 34 tuvo lugar un tremendo siniestro vial entre una camioneta 4x4 y un auto. 

Durante la mañana se produjo un grave accidente sobre la Ruta Nacional 34, protagonizado por una camioneta 4x4 y un auto. El hecho ocurrió en las inmediaciones de Río Juramento (Salta) y, de acuerdo a las imágenes que se difundieron, la camioneta sufrió daños severos en su lateral derecho, incluso con una de sus ruedas desprendida.

El rodado de menor tamaño resultó el más afectado: presenta destrozos de gran magnitud, con el techo completamente aplastado y restos del vehículo esparcidos a lo largo de la calzada.

Personal de Gendarmería intervino en el lugar para ordenar la circulación y garantizar la seguridad vial. Solicitan a los conductores transitar con extrema precaución.

