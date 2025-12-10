miércoles 10 de diciembre de 2025

10 de diciembre de 2025 - 12:09
Alarmante.

Reportaron dos muertos en distintos accidentes en rutas jujeñas

Se registraron dos siniestros con víctimas fatales en Jujuy. Uno murió en Ruta 34 a la altura de Pampa Blanca y el otro en Ruta 9 a la altura del Paraje Lumara.

Gabriela Bernasconi
Por  Gabriela Bernasconi
ruta 34

Durante la mañana de este miércoles 10 de diciembre, se registraron dos accidentes con víctimas fatales en distintas rutas de Jujuy. Uno se reportó en Ruta 34 a la altura de Pampa Blanca y el otro en Ruta 9 a la altura del Paraje Lumara.

Detalles de los siniestros con dos muertos

Accidente en Paraje Lumara, Ruta 9

El segundo siniestro con víctima fatal tuvo lugar en el Paraje Lumara, ubicado a unos 15 kilómetros al sur de Abra Pampa, donde un señor mayor de edad fue embestido mientras circulaba en su bicicleta.

Accidente en Abra Pampa

Accidente en Ruta 34 a la altura de Pampa Blanca

Uno de los hechos ocurrió minutos antes de las 10 de la mañana sobre Ruta 34, a la altura del chatarrero en la localidad de Pampa Blanca. Según informaron fuentes policiales, por causas que se tratan de establecer, dos vehículos impactaron y, como consecuencia del choque, se reportó una víctima fatal, un hombre de 24 años.

