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13 de marzo de 2026 - 09:03
Policiales.

Crimen del soladado de Abra Pampa: "Pido justicia, destrozaron mi familia", dijo la mamá

Yolanda Reyes mamá de Alejandro Tolaba, soldado que fue asesinado en Abra Pampa, entre lágrimas pidió que se haga justicia por el crimen de su hijo.

Gabriela Bernasconi
Por  Gabriela Bernasconi
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De acuerdo con la información confirmada, un joven de 20 años fue apuñalado con un arma blanca y perdió la vida. En tanto, su hermano Nahuel, quien también resultó herido durante el enfrentamiento, continúa internado con heridas graves.

Es un gran dolor y no va a terminar nunca este dolor que siento, dijo Yolanda Reyes, mamá del soldado asesinado Es un gran dolor y no va a terminar nunca este dolor que siento, dijo Yolanda Reyes, mamá del soldado asesinado

Tras la movilización, Yolanda Reyes, madre de ambos jóvenes, envió un mensaje a los presentes mientras permanece en San Salvador de Jujuy, acompañando a Nahuel durante su recuperación en un hospital capitalino.

Embed - El mensaje de Yolanda Reyes, mamá del soldado asesinado en Abra Pampa

“Seguí la marcha. Es un gran dolor y no va a terminar nunca este dolor que siento. Agradezco a la gente que participó de la marcha por mis hijos”, manifestó conmovida y entre lágrimas.

En otro momento del mensaje, Yolanda volvió a agradecer todo el apoyo recibido y agregó: "Solo les pido que me sigan apoyando para pedir justicia por mis hijos, para que paguen lo que han hecho, me han destrozado mi familia. Mi hijo era bueno, no era malo, solo salió a disfrutar de sus vacaciones y me lo arrebataron de mis manos".

marcha abra pampa

Detalles del crimen en Abra Pampa

El hecho se registró alrededor de las 5.30 del lunes 2 de marzo, a la salida de un evento bailable en cercanía del predio donde se realiza la feria El Huancar, en inmediaciones de avenida 23 de Agosto y 9 de Julio, de la localidad de Abra Pampa.

Según informó el periodista local Elbio LLampa, uno de los jóvenes, de aproximadamente 20 años, fue apuñalado con un arma blanca y perdió la vida. Su hermano también resultó herido y fue derivado de urgencia al hospital Pablo Soria de San Salvador de Jujuy, donde permanece internado con graves heridas.

Los agresores se encuentran prófugos y son intensamente buscados por la Policía. Vecinos del sector aportaron datos que podrían ser clave para la investigación. En tanto, la Brigada de Investigaciones con asiento en La Quiaca trabaja en el lugar para dar con los responsables.

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Detuvieron al presunto autor del crimen del soldado

Efectivos de la Brigada de Investigaciones de La Quiaca, en un trabajo conjunto con la Policía Nacional de Bolivia, el pasado 3 de marzo lograron detener en la ciudad fronteriza de Villazón al presunto autor del homicidio del soldado jujeño Alejandro Tolaba, de 20 años.

Fuentes confirmaron que el acusado se encontraba oculto en un residencial de la ciudad boliviana al momento de su captura, tras tareas de inteligencia desarrolladas en los últimos días.

El detenido fue identificado como Ricardo Robinson Dionisio, de 30 años, señalado por testigos como el autor del ataque con arma blanca contra los hermanos Tolaba, al término de un baile nocturno realizado en Abra Pampa.

Embed - Capturan en Bolivia al presunto homicida del joven de Abra Pampa

Alberto Mendivil, fiscal regional señaló que, "a partir de testimonios y pruebas recolectadas en el lugar, se logró identificar rápidamente al presunto autor". Con esa información, se solicitó al juez de Control una orden de allanamiento y detención en la ciudad de Palpalá, donde sospechaban que podía encontrarse, aunque el procedimiento dio resultado negativo.

Paralelamente, se emitió una alerta a todas las fuerzas de seguridad, Gendarmería y Migraciones para impedir que el sospechoso abandonara el país por un paso fronterizo formal. Sin embargo, el fiscal reconoció que el acusado cruzó la frontera por un paso ilegal hacia Villazón, en Bolivia, algo que —según indicó— resulta difícil de controlar debido a la extensión de la zona limítrofe.

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