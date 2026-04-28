Este miércoles, habrá cortes de luz programados en dos localidades de Jujuy

Este miércoles 29 de abril habrá cortes de luz programados en dos localidades de Jujuy por tareas de mejora y modernización de la red eléctrica. La empresa EJESA informó que las interrupciones del servicio se realizarán en Yala y Calilegua, en distintos horarios y sectores específicos.

Jujuy. Interrupción programada del servicio de luz en Volcán y Perico este miércoles 8 de abril

En el caso de Yala, el corte está previsto entre las 8 y las 14, aproximadamente, y alcanzará a Lozano y zonas aledañas. Según se detalló, en ese sector se realizará la conexión de una nueva línea de media tensión que se incorpora a la red para llevar una mejor distribución de energía y abastecer nuevos sectores. Además, indicaron que esto permitirá aumentar la capacidad de suministro, con más estabilidad y continuidad del servicio.

Por otra parte, en Calilegua la interrupción del suministro está programada también para este miércoles 29 de abril, pero en el horario de 8 a 13, aproximadamente. Allí el corte afectará al barrio Papa Francisco y zonas aledañas.

En esta localidad, los trabajos previstos incluyen la modernización de equipos dentro de una subestación eléctrica para optimizar la distribución de la energía en la zona. Desde la empresa explicaron que con estas tareas se busca actualizar la tecnología y mejorar el funcionamiento de la red eléctrica.

También harán despeje arbóreo controlado

Además de las tareas técnicas en la subestación, en Calilegua se realizará un despeje arbóreo controlado de ramas cercanas a los cables. Según se informó, estas acciones permiten modernizar, ordenar y proteger la red eléctrica, al tiempo que ayudan a anticipar fallas y reforzar el servicio.

Frente a estas intervenciones, se recomienda a los usuarios de las zonas afectadas tomar las precauciones necesarias durante las horas en las que estará interrumpido el suministro.