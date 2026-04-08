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8 de abril de 2026 - 09:23
Jujuy.

Interrupción programada del servicio de luz en Volcán y Perico este miércoles 8 de abril

Habrá una interrupción programada del servicio de luz en Volcán y Perico con cortes en Bárcena Norte y Planta GIRSU.

Maria Eugenia Burgos
Por  Maria Eugenia Burgos
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Interrupción programada del servicio de luz en Volcán y Perico

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Según se indicó, los trabajos requerirán un corte temporal del suministro en sectores puntuales de ambas localidades. En Volcán, la interrupción alcanzará a Bárcena Norte y zonas aledañas, mientras que en Perico afectará a la Planta GIRSU y sectores cercanos.

Zonas y horarios del corte de luz

El detalle difundido para este miércoles es el siguiente:

Corte de luz en Volcán

  • Volcán: Bárcena Norte y zonas aledañas

    Horario estimado: de 8:00 a 14:00 horas

Corte de luz en Perico

  • Perico: Planta GIRSU y zonas aledañas

    Horario estimado: de 9:00 a 14:00 horas

Desde la empresa recordaron que los horarios son aproximados y que el suministro se restablecerá de manera automática una vez finalizadas las tareas.

corte de luz
Interrupción programada del servicio de luz en Volcán y Perico

Interrupción programada del servicio de luz en Volcán y Perico

Qué trabajos se realizarán

En el caso de Volcán, las tareas están vinculadas a la ampliación de la red de media tensión y al reemplazo de postes por columnas más resistentes, con el objetivo de brindar mayor capacidad de abastecimiento, reducir el riesgo de fallas y modernizar la red.

En Perico, en tanto, se avanzará con la puesta en funcionamiento de una nueva subestación eléctrica, una obra que apunta a ofrecer un servicio más estable, con menos interrupciones y mayor confiabilidad.

Recomendaciones para los usuarios

Ante este tipo de interrupciones programadas, se recomienda desenchufar los artefactos que no sean de primera necesidad para evitar inconvenientes cuando vuelva el suministro.

La empresa explicó además que estas tareas forman parte del plan de inversión y mantenimiento destinado a optimizar la calidad del servicio eléctrico en distintos puntos de la provincia.

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