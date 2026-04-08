Interrupción programada del servicio de luz en Volcán y Perico este miércoles 8 de abril

La empresa prestataria informó una interrupción programada del servicio de luz en Volcán y Perico para este miércoles 8 de abril , en el marco de tareas técnicas previstas para mejorar la red eléctrica.

Sociedad. La fe que emociona: qué pasa con los jujeños en en las peregrinaciones religiosas

Según se indicó, los trabajos requerirán un corte temporal del suministro en sectores puntuales de ambas localidades. En Volcán , la interrupción alcanzará a Bárcena Norte y zonas aledañas , mientras que en Perico afectará a la Planta GIRSU y sectores cercanos .

El detalle difundido para este miércoles es el siguiente:

Desde la empresa recordaron que los horarios son aproximados y que el suministro se restablecerá de manera automática una vez finalizadas las tareas.

corte de luz Interrupción programada del servicio de luz en Volcán y Perico

Qué trabajos se realizarán

En el caso de Volcán, las tareas están vinculadas a la ampliación de la red de media tensión y al reemplazo de postes por columnas más resistentes, con el objetivo de brindar mayor capacidad de abastecimiento, reducir el riesgo de fallas y modernizar la red.

En Perico, en tanto, se avanzará con la puesta en funcionamiento de una nueva subestación eléctrica, una obra que apunta a ofrecer un servicio más estable, con menos interrupciones y mayor confiabilidad.

Recomendaciones para los usuarios

Ante este tipo de interrupciones programadas, se recomienda desenchufar los artefactos que no sean de primera necesidad para evitar inconvenientes cuando vuelva el suministro.

La empresa explicó además que estas tareas forman parte del plan de inversión y mantenimiento destinado a optimizar la calidad del servicio eléctrico en distintos puntos de la provincia.