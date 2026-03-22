Interrupción programada de energía en San Antonio

El corte de luz será de 9 a 14 en San Antonio, Uracatao, Loteo Mama Pacha, Potrerillo, La Cabaña y zonas cercanas. (imagen ilustrativa)

La empresa EJESA informó una interrupción programada del servicio de energía eléctrica para este domingo 22 de marzo en la localidad de San Antonio y sectores cercanos, debido a trabajos de mejora en la red.

Según se comunicó, el corte está previsto entre las 9:00 y las 14:00, aproximadamente, y alcanzará a San Antonio, Uracatao, Loteo Mama Pacha, Potrerillo, La Cabaña y zonas aledañas.

image Qué trabajos se realizarán De acuerdo con la información difundida, durante ese lapso se avanzará con el reemplazo de postes dañados por nuevas estructuras más resistentes y seguras, con el objetivo de evitar caídas o fallas durante jornadas de viento o tormenta.

Además, se realizará un despeje controlado de ramas cercanas a las líneas eléctricas para prevenir cortocircuitos e interrupciones, junto con el cambio de crucetas, una tarea orientada a mejorar la estabilidad general de la red.

Zonas afectadas San Antonio

Uracatao

Loteo Mama Pacha

Potrerillo

La Cabaña

Zonas aledañas Horario del corte Domingo 22 de marzo

De 9:00 a 14:00, aproximadamente

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