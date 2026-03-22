Interrupción programada de energía en San Antonio

Según se comunicó, el corte está previsto entre las 9:00 y las 14:00, aproximadamente, y alcanzará a San Antonio, Uracatao, Loteo Mama Pacha, Potrerillo, La Cabaña y zonas aledañas.
Qué trabajos se realizarán
De acuerdo con la información difundida, durante ese lapso se avanzará con el reemplazo de postes dañados por nuevas estructuras más resistentes y seguras, con el objetivo de evitar caídas o fallas durante jornadas de viento o tormenta.
Además, se realizará un despeje controlado de ramas cercanas a las líneas eléctricas para prevenir cortocircuitos e interrupciones, junto con el cambio de crucetas, una tarea orientada a mejorar la estabilidad general de la red.