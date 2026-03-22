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22 de marzo de 2026 - 12:32
Jujuy.

Interrupción programada de energía en San Antonio

El corte de luz será de 9 a 14 en San Antonio, Uracatao, Loteo Mama Pacha, Potrerillo, La Cabaña y zonas cercanas.

Maria Eugenia Burgos
Por  Maria Eugenia Burgos
El corte de luz será de 9 a 14 en San Antonio, Uracatao, Loteo Mama Pacha, Potrerillo, La Cabaña y zonas cercanas. (imagen ilustrativa)

El corte de luz será de 9 a 14 en San Antonio, Uracatao, Loteo Mama Pacha, Potrerillo, La Cabaña y zonas cercanas. (imagen ilustrativa)

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Según se comunicó, el corte está previsto entre las 9:00 y las 14:00, aproximadamente, y alcanzará a San Antonio, Uracatao, Loteo Mama Pacha, Potrerillo, La Cabaña y zonas aledañas.

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Qué trabajos se realizarán

De acuerdo con la información difundida, durante ese lapso se avanzará con el reemplazo de postes dañados por nuevas estructuras más resistentes y seguras, con el objetivo de evitar caídas o fallas durante jornadas de viento o tormenta.

Además, se realizará un despeje controlado de ramas cercanas a las líneas eléctricas para prevenir cortocircuitos e interrupciones, junto con el cambio de crucetas, una tarea orientada a mejorar la estabilidad general de la red.

Zonas afectadas

  • San Antonio
  • Uracatao
  • Loteo Mama Pacha
  • Potrerillo
  • La Cabaña
  • Zonas aledañas

Horario del corte

  • Domingo 22 de marzo
  • De 9:00 a 14:00, aproximadamente

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