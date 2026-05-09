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9 de mayo de 2026 - 18:07
Jujuy.

El 52% de los adolescentes no logra proyectar su futuro laboral: qué pasa con los estudiantes jujeños

Aunque un informe nacional marca que el 52% de los estudiantes argentinos no tiene claro qué ocupación tendrá en la adultez, en Jujuy los jóvenes consultados sí mencionaron una profesión clara.

Gabriela Bernasconi
Por  Gabriela Bernasconi
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El dato surge del cuestionario complementario de la última prueba PISA, donde más de la mitad de los jóvenes del país no respondió de forma concreta qué ocupación espera ejercer a los 30 años. En contraste, en un relevamiento realizado en Jujuy, todos los estudiantes consultados mencionaron al menos una profesión o actividad que imaginan para su adultez.

Qué dice el informe nacional sobre los adolescentes argentinos

El estudio encendió una señal de alerta sobre las dificultades que atraviesan muchos adolescentes para proyectar su futuro laboral.

Según el informe, el 52% de los estudiantes argentinos de 15 años no tiene definida una ocupación para su vida adulta. La cifra además muestra un fuerte crecimiento respecto a 2018, cuando ese porcentaje era del 22%.

En apenas cuatro años, la incertidumbre sobre el futuro laboral aumentó 30 puntos porcentuales.

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Qué respondieron los estudiantes jujeños

A través de una encuesta realizada por Canal 4, en Jujuy las respuestas estuvieron atravesadas por proyectos personales, sueños vocacionales y también por historias familiares.

Uno de los adolescentes contó que quiere ser músico por "una promesa que le hizo a su abuelo", aunque también piensa en la posibilidad de convertirse en profesor.

Otro estudiante señaló que le gustaría estudiar abogacía para seguir los pasos de su hermano mayor, pero al mismo tiempo "mantiene intacto el sueño de ser futbolista".

Embed - ENCUESTA: QUÉ PIENSAN ESTUDIAR LOS ESTUDIANTES JUJEÑOS DESPUÉS DE LA SECUNDARIA

El peso de la familia en las decisiones

En varias respuestas apareció con fuerza la influencia familiar a la hora de pensar el futuro. Un joven dijo que "quiere ser carnicero como su papá", mientras que otro manifestó su deseo de ser soldado militar, "siguiendo la tradición de su familia".

También hubo quienes mencionaron el ingreso a Gendarmería, inspirados por un tío o hermano, y otros que nombraron a la infantería de marina o la Policía como opciones para después del secundario.

Con dudas, pero pensando en el futuro

Aunque algunos estudiantes expresaron más de una alternativa o ciertas dudas sobre el camino a elegir, todos lograron mencionar una actividad, oficio o profesión que imaginan para su vida adulta.

A diferencia del escenario planteado a nivel nacional por la prueba PISA, entre los jóvenes jujeños consultados sí apareció una idea de futuro, atravesada por la vocación, los vínculos familiares y los deseos personales.

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