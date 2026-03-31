Palpalá: habrá interrupción programada del servicio de luz este martes 31 de marzo

La interrupción programada del servicio de luz en Palpalá afectará a barrio La Cabaña y zonas aledañas este martes hasta pasadas las 13hs. (imagen ilustrativa)

Este martes 31 de marzo de 2026 se realizará una interrupción programada del servicio de luz en Palpalá, en el marco de tareas previstas para mejorar la red eléctrica.

Según informó la empresa, el corte afectará a barrio La Cabaña y zonas aledañas, en el horario estimado de 8:30 a 13:00, aproximadamente.

Qué trabajos se realizarán en Palpalá De acuerdo con el comunicado difundido, las tareas consistirán en la renovación de equipamiento, mediante el cambio de seccionadores en las líneas de baja tensión, además del reordenamiento de la red eléctrica.

Indicaron que estos trabajos buscan mejorar la seguridad y aumentar la calidad del servicio eléctrico en ese sector de Palpalá.

Palpalá: hallaron a un hombre sin vida en plena vía pública Un peatón murió este domingo en Palpalá tras ser atropellado por una moto. El conductor intentó huir y fue retenido por testigos. Recomendaciones para los usuarios También se informó que el suministro será restablecido automáticamente una vez finalizadas las tareas. Por ese motivo, recomendaron desenchufar los artefactos que no sean de primera necesidad, para evitar inconvenientes cuando vuelva la energía. Desde la empresa señalaron que estas acciones forman parte del plan de inversión y mantenimiento destinado a optimizar el servicio eléctrico. Fecha: martes 31 de marzo de 2026

Mejoras programadas para tu servicio eléctrico

Lugar: Palpalá

Barrio: B° La Cabaña y zonas aledañas

Horario estimado: de 08:30 a 13:00 Hs.aproximadamente.

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