martes 31 de marzo de 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
31 de marzo de 2026 - 11:52
Jujuy.

Palpalá: habrá interrupción programada del servicio de luz este martes 31 de marzo

La interrupción programada del servicio de luz en Palpalá afectará a barrio La Cabaña y zonas aledañas este martes hasta pasadas las 13hs.

Maria Eugenia Burgos
Por  Maria Eugenia Burgos
La interrupción programada del servicio de luz en Palpalá afectará a barrio La Cabaña y zonas aledañas este martes hasta pasadas las 13hs. (imagen ilustrativa)

La interrupción programada del servicio de luz en Palpalá afectará a barrio La Cabaña y zonas aledañas este martes hasta pasadas las 13hs. (imagen ilustrativa)

Lee además
Charlas, vigilia y acto central: cómo sigue la agenda por Malvinas en Jujuy video
Actividades.

Charlas, vigilia y acto central: cómo sigue la agenda por Malvinas en Jujuy
Foto ilustrativa. video
Jujuy.

Comienzan las actividades por la Guerra de Malvinas: cronograma

Según informó la empresa, el corte afectará a barrio La Cabaña y zonas aledañas, en el horario estimado de 8:30 a 13:00, aproximadamente.

Qué trabajos se realizarán en Palpalá

De acuerdo con el comunicado difundido, las tareas consistirán en la renovación de equipamiento, mediante el cambio de seccionadores en las líneas de baja tensión, además del reordenamiento de la red eléctrica.

Indicaron que estos trabajos buscan mejorar la seguridad y aumentar la calidad del servicio eléctrico en ese sector de Palpalá.

Palpalá: hallaron a un hombre sin vida en plena vía pública
Un peatón murió este domingo en Palpalá tras ser atropellado por una moto. El conductor intentó huir y fue retenido por testigos.

Un peatón murió este domingo en Palpalá tras ser atropellado por una moto. El conductor intentó huir y fue retenido por testigos.

Recomendaciones para los usuarios

También se informó que el suministro será restablecido automáticamente una vez finalizadas las tareas. Por ese motivo, recomendaron desenchufar los artefactos que no sean de primera necesidad, para evitar inconvenientes cuando vuelva la energía.

Desde la empresa señalaron que estas acciones forman parte del plan de inversión y mantenimiento destinado a optimizar el servicio eléctrico.

  • Fecha: martes 31 de marzo de 2026
  • Mejoras programadas para tu servicio eléctrico
  • Lugar: Palpalá
  • Barrio: B° La Cabaña y zonas aledañas
  • Horario estimado: de 08:30 a 13:00 Hs.aproximadamente.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Charlas, vigilia y acto central: cómo sigue la agenda por Malvinas en Jujuy

Comienzan las actividades por la Guerra de Malvinas: cronograma

Secuestro de animales sueltos en la vía pública: las multas superan los $3.500.000

Importante robo en Palpalá: repartía bebidas, ingresaron al camión y le robaron la recaudación

Un motociclista atropelló y mató a un peatón en Palpalá: intentó escapar y terminó golpeado

Lo que se lee ahora
Rige alerta amarilla por tormentas para Jujuy este martes: estas son las zonas afectadas
Jujuy.

Rige alerta amarilla por tormentas para Jujuy este martes: estas son las zonas afectadas

Por  María Florencia Etchart

Las más leídas

Bolivia con Irak por un lugar en el Mundial 2026 video
Deportes.

A qué hora juega Bolivia con Irak por un lugar en el Mundial 2026

Famosa mexicana criticó a Cazzu
Espectáculos.

La estrella de México que atacó a Cazzu: "La fulana hizo mucho escándalo"

Foto Policiales Jujuy.
Policiales.

Barrio Coronel Arias: un niño cayó en un pozo de 6 metros de profundidad y quedó internado

Selección Argentina.
Deportes.

Hoy juega la Selección Argentina vs Zambia: horario y posible formación

Rige alerta amarilla por tormentas para Jujuy este martes: estas son las zonas afectadas
Jujuy.

Rige alerta amarilla por tormentas para Jujuy este martes: estas son las zonas afectadas

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel