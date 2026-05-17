Un motociclista murió tras chocar contra un colectivo en Alto Comedero - imagen ilustrativa del lugar

Un motociclista falleció luego de protagonizar un violento accidente con un colectivo de transporte de pasajeros en el barrio Alto Comedero. El siniestro se registró sobre Ruta 9, a la altura de avenida La Quiaca, y las autoridades investigan las circunstancias en las que ocurrió el impacto.

Un motociclista murió tras impactar contra un colectivo en Alto Comedero Un fatal accidente de tránsito se registró anoche en el barrio Alto Comedero, donde un motociclista perdió la vida tras colisionar de frente con un colectivo de pasajeros.

El hecho ocurrió sobre Ruta 9, en inmediaciones de avenida La Quiaca, un sector donde el tránsito debió ser interrumpido en ambos sentidos mientras trabajaban efectivos policiales, personal de emergencias y peritos de Criminalística.

De acuerdo a las primeras averiguaciones, el conductor de la moto circulaba en dirección hacia avenida La Quiaca cuando, por motivos que son materia de investigación, terminó impactando contra una unidad de transporte que se desplazaba en sentido contrario.

Como consecuencia de la fuerte colisión, el conductor de la moto falleció en el lugar debido a las graves heridas sufridas. En la escena trabajaron efectivos de la Seccional 46 de Alto Comedero junto a personal del Ministerio Público de la Acusación, quienes realizaron las pericias correspondientes para establecer cómo se produjo el siniestro. Mientras tanto, el tránsito permaneció totalmente cortado durante varias horas.

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