Habilitaron el Paso de Jama para su circulación

Luego de varias horas de cierre preventivo por condiciones climáticas adversas, el Paso de Jama fue rehabilitado este domingo y volvió a quedar operativo para la circulación de todo tipo de vehículos. La medida fue confirmada por la Dirección de Tránsito y Seguridad Vial, que informó una mejora significativa en el panorama meteorológico en la región cordillerana.

Habilitaron el Paso de Jama para su circulación De acuerdo con el último reporte oficial emitido durante la tarde, las fuertes ráfagas de viento que habían motivado la interrupción del tránsito disminuyeron considerablemente. Según detallaron las autoridades, la velocidad del viento descendió a aproximadamente 11 kilómetros por hora, permitiendo restablecer la atención en el complejo fronterizo y habilitar nuevamente el corredor internacional.

Durante gran parte de la jornada, el paso permaneció cerrado de manera preventiva como consecuencia de las intensas condiciones climáticas registradas en la alta montaña. La decisión había sido adoptada en coordinación entre organismos de Argentina y Chile con el objetivo de preservar la seguridad tanto de los viajeros como del personal que trabaja en el lugar.

Si bien el corredor ya opera con normalidad, desde los organismos de control recomendaron mantener la precaución al circular por rutas de montaña debido a que las condiciones meteorológicas pueden variar rápidamente durante esta época del año.

Además, solicitaron a los conductores consultar periódicamente los informes oficiales antes de emprender viaje hacia la frontera para evitar inconvenientes o nuevas restricciones temporales. Para quienes necesiten información actualizada sobre el estado del paso internacional, Gendarmería Nacional habilitó una línea de contacto a través del número 3887483700.

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