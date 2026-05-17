Cierran el Paso de Jama por fuertes vientos en la zona

Cierran el Paso de Jama por las condiciones del tiempo en la zona

El Paso de Jama permanecerá sin atención para todo tipo de vehículos hasta nuevo aviso, según informaron las autoridades viales de Jujuy. La medida fue adoptada de manera preventiva para resguardar la seguridad de quienes transitan por el corredor bioceánico. Se recomienda evitar viajar hacia la alta montaña y seguir las actualizaciones oficiales sobre el estado de rutas y pasos internacionales.

Cierran el Paso de Jama por mal tiempo Según detallaron desde la Dirección de Tránsito y Seguridad Vial, el cierre se resolvió luego de un análisis técnico emitido por el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres de Chile (SENAPRED), que advirtió sobre la presencia de fuertes ráfagas de viento superiores a los 30 kilómetros por hora en sectores de alta montaña.

A partir de ese informe, organismos de ambos países coordinaron la suspensión de actividades en el complejo fronterizo al considerar que las condiciones meteorológicas actuales representan un riesgo tanto para los viajeros como para el personal que cumple funciones en el lugar.

El Paso de Jama es uno de los principales corredores internacionales que conecta el norte argentino con Chile y suele registrar un importante movimiento de transporte de cargas, turismo y tránsito particular.

Desde Seguridad Vial recomendaron a los conductores postergar viajes hacia la zona cordillerana hasta que mejore el panorama climático y mantenerse informados únicamente a través de los canales oficiales sobre la evolución del tiempo y la habilitación de rutas y pasos fronterizos. Asimismo, recordaron que las condiciones en alta montaña pueden modificarse rápidamente, especialmente durante jornadas con fuertes vientos, bajas temperaturas y reducción de visibilidad, factores que incrementan el riesgo para quienes circulan por el corredor internacional. Las autoridades no precisaron cuándo podría normalizarse la atención en el complejo fronterizo y señalaron que la reapertura dependerá de nuevas evaluaciones meteorológicas y de seguridad realizadas en conjunto entre ambos países.

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