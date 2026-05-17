Perico: atropelló con su auto a dos chicos que iban en moto y se dio a la fuga

Chocó a dos menores que iban en moto en Perico y se dio a la fuga - Imagen creada con IA

Dos menores de 12 años resultaron heridos luego de protagonizar un siniestro vial ocurrido el viernes por la noche en el centro de Perico , cuando la moto en la que circulaban fue impactada por un automóvil cuyo conductor escapó del lugar.

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El hecho ocurrió alrededor de las 21.20 en la intersección de avenida El Éxodo y calle 23 de Agosto.

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Tras el llamado de emergencia, profesionales del SAME llegaron al lugar y encontraron a los dos niños tendidos sobre el asfalto, junto a una motocicleta de baja cilindrada con evidentes daños producto del choque.

Los menores fueron asistidos en el lugar y posteriormente trasladados al hospital “Arturo Zabala” para recibir atención médica.

Según el parte médico, uno de los niños, quien conducía el rodado, sufrió una fractura de clavícula izquierda. En tanto, el acompañante presentó politraumatismos. Ambos quedaron internados en observación.

Testigos señalaron que el conductor escapó

Efectivos de la Seccional 21° entrevistaron a personas que presenciaron el siniestro. De acuerdo con los testimonios, los motociclistas circulaban por calle 23 de Agosto cuando fueron embestidos por un automóvil que transitaba por avenida El Éxodo.

Tras el impacto, el conductor del vehículo escapó sin detenerse a asistir a los menores.

Según relataron los testigos, el automóvil continuó su recorrido en sentido sur-norte hacia avenida San Martín hasta perderse de vista. Uno de ellos aseguró que se trataría de un Volkswagen Gol Power de color verde oscuro.

Investigan las circunstancias del siniestro

El ayudante fiscal del Ministerio Público de la Acusación dispuso el secuestro preventivo de la motocicleta involucrada y ordenó el relevamiento de cámaras de seguridad de la zona para intentar identificar al automovilista.

Además, se avanzará con la toma de declaraciones testimoniales para esclarecer cómo ocurrió el hecho y determinar responsabilidades.