Perico: iba en moto, atropelló a una mujer mayor de edad y se dio a la fuga

Una mujer mayor resultó herida durante la noche de este lunes tras ser atropellada en la ciudad de Perico. El siniestro vial ocurrió alrededor de las 22 horas en la intersección de avenida La Bandera y calle Rivadavia.
De acuerdo con los primeros testimonios, la víctima intentaba cruzar la calle cuando fue embestida por una motocicleta, quedando tendida sobre la calzada producto del fuerte impacto.
Accidente en pleno centro de Perico - Gentileza Diario El Pórtico
Accidente en pleno centro de Perico - Gentileza Diario El Pórtico
El motociclista escapó tras el accidente
Según relataron personas que presenciaron el hecho, el vehículo involucrado sería una motocicleta de color negro con rojo, conducida por un hombre que vestía una campera azul y llevaba colocado un pasamontañas negro.
Tras atropellar a la mujer, el conductor abandonó rápidamente el lugar sin asistir a la víctima, por lo que es intensamente buscado por las autoridades.
Asistencia de vecinos y llegada del SAME
Minutos después del accidente, vecinos y transeúntes auxiliaron a la mujer hasta la llegada del personal policial y del SAME, que brindó las primeras atenciones médicas en el lugar.
Por el momento, no trascendió oficialmente el estado de salud de la víctima.
Investigan las circunstancias
La Policía trabaja para esclarecer las circunstancias del hecho e identificar al responsable del siniestro. Además, se busca determinar si existen cámaras de seguridad en la zona que permitan obtener imágenes del momento del impacto y de la huida del motociclista.
Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com
Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace: https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j
Si querés, podés activar las notificaciones.
Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.
Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.