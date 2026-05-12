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12 de mayo de 2026 - 08:50
Jujuy.

Perico: iba en moto, atropelló a una mujer mayor de edad y se dio a la fuga

Una mujer resultó herida tras ser atropellada por un hombre que circulaba en moto en pleno centro de ciudad Perico. Tras el hecho, el conductor se dio a la fuga.

María Florencia Etchart
Por  María Florencia Etchart
Esquina en donde se produjo el accidente en ciudad Perico&nbsp; - Ilustrativa&nbsp;

Esquina en donde se produjo el accidente en ciudad Perico  - Ilustrativa 

Una mujer mayor resultó herida durante la noche de este lunes tras ser atropellada en la ciudad de Perico. El siniestro vial ocurrió alrededor de las 22 horas en la intersección de avenida La Bandera y calle Rivadavia.

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De acuerdo con los primeros testimonios, la víctima intentaba cruzar la calle cuando fue embestida por una motocicleta, quedando tendida sobre la calzada producto del fuerte impacto.

Accidente en pleno centro de Perico - Gentileza Diario El Pórtico
Accidente en pleno centro de Perico - Gentileza Diario El Pórtico

Accidente en pleno centro de Perico - Gentileza Diario El Pórtico

El motociclista escapó tras el accidente

Según relataron personas que presenciaron el hecho, el vehículo involucrado sería una motocicleta de color negro con rojo, conducida por un hombre que vestía una campera azul y llevaba colocado un pasamontañas negro.

Tras atropellar a la mujer, el conductor abandonó rápidamente el lugar sin asistir a la víctima, por lo que es intensamente buscado por las autoridades.

Asistencia de vecinos y llegada del SAME

Minutos después del accidente, vecinos y transeúntes auxiliaron a la mujer hasta la llegada del personal policial y del SAME, que brindó las primeras atenciones médicas en el lugar.

Por el momento, no trascendió oficialmente el estado de salud de la víctima.

Investigan las circunstancias

La Policía trabaja para esclarecer las circunstancias del hecho e identificar al responsable del siniestro. Además, se busca determinar si existen cámaras de seguridad en la zona que permitan obtener imágenes del momento del impacto y de la huida del motociclista.

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