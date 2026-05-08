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8 de mayo de 2026 - 08:58
Jujuy.

Robo millonario en Perico: se llevaron $32 millones y 3 mil dólares de una casa

El robo se produjo en el barrio San Roque de ciudad Perico. Los delincuentes ingresaron por la parte de atrás de la casa sin forzar nada y se llevaron la plata.

María Florencia Etchart
Por  María Florencia Etchart
Policia - Robo Casa - Foto alusiva creada con inteligencia artificial (IA)

Policia - Robo Casa - Foto alusiva creada con inteligencia artificial (IA)

La Justicia y la Policía investigan un millonario robo ocurrido en una vivienda del barrio San Roque de Perico, donde delincuentes ingresaron sin ejercer violencia y escaparon con un botín de 32 millones de pesos y 3 mil dólares en efectivo.

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Según las actuaciones judiciales iniciadas de oficio, el hecho fue descubierto este jueves alrededor de las 16, cuando los propietarios regresaron al inmueble ubicado sobre calle Otero y advirtieron señales de que desconocidos habían ingresado por el sector trasero de la propiedad.

Barrio San Roque - Perico
Barrio San Roque - Perico

Barrio San Roque - Perico

Los delincuentes actuaron con precisión

La denuncia fue realizada por S. Y., una contadora pública de 35 años, quien llegó a la vivienda junto a su padre, un comerciante de 70 años. Al ingresar, ambos detectaron indicios claros de la presencia de extraños dentro de la casa.

De acuerdo con la investigación preliminar, los autores del robo actuaron con precisión y conocimiento del lugar. Los investigadores señalaron que no se registraron puertas ni ventanas forzadas, y que los delincuentes fueron directamente hacia el sitio donde se encontraba guardado el dinero.

Tras concretar el robo, escaparon sin dejar rastros visibles.

Sospechas por posible información previa

La magnitud del botín y la modalidad utilizada despertaron sospechas entre los investigadores, quienes analizan la posibilidad de que los autores hayan contado con información previa sobre los movimientos de los propietarios y la existencia del dinero en la vivienda.

Fuentes ligadas a la causa indicaron que una de las principales hipótesis apunta a un golpe planificado, ejecutado por personas que conocían detalles internos del inmueble.

La investigación sigue en marcha

La Fiscalía de Investigación Penal Preparatoria de Perico ordenó la intervención de la Dirección General de Investigaciones para avanzar con las tareas destinadas a identificar a los responsables.

Entre las medidas previstas para las próximas horas se encuentran el relevamiento de cámaras de seguridad de la zona, la toma de declaraciones a vecinos y el análisis de posibles vínculos cercanos al entorno de las víctimas.

Hasta el momento no hay personas detenidas y la causa permanece caratulada como actuaciones sumarias judiciales por investigación penal preparatoria.

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