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8 de mayo de 2026 - 09:32
Jujuy.

Turbo week en Comodín: productos con hasta 80% de descuento

Del 11 al 17 de mayo Supermercados Comodín se prepara para su edición Turbo Week con descuentos hasta del 80% en todas las categorías y sucursales, incluyendo su tienda online.

Ramiro Menacho
Por  Ramiro Menacho
comodin

Durante toda la semana, los clientes de Comodín podrán encontrar productos a precios inigualables en almacén, limpieza, perfumería, bebidas, artículos para el hogar y mucho más, convirtiéndose en una oportunidad ideal para realizar las compras del mes y ahorrar de verdad.

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Además de las ofertas en tiendas físicas, los usuarios también podrán comprar desde cualquier lugar ingresando a comodinencasa.com.ar, el canal de compra online que permite elegir entre envío a domicilio o retiro en sucursal.

Turbo week
Turbo week en Comodin.

Turbo week en Comodin.

A esto se suman beneficios bancarios y reintegros especiales los días martes con Naranja y viernes a través de MODO, permitiendo potenciar aún más las promociones del Turbo Week.

Con más de 30 años de trayectoria en la región, Supermercados Comodín continúa apostando por propuestas comerciales que buscan acompañar el bolsillo de las familias y comerciantes, ofreciendo variedad de productos, múltiples medios de pago y promociones pensadas para generar un ahorro real.

De esta manera, Comodín vuelve a posicionarse como una de las principales opciones de compra en la región, combinando surtido, promociones y precios competitivos tanto para consumidores minoristas como mayoristas.

Contenido patrocinado.

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