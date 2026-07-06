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6 de julio de 2026 - 21:37
Alegría.

El Mundial se vivió en la Peatonal Belgrano con un flashmob del Polivalente de Arte

Los chicos sorprendieron a quienes circulaban por el centro con una presentación cargada de música, baile y pasión por la Selección Argentina.

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Federico Franco
Por  Federico Franco
Flashmob del Centro Polivalente de Arte.

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La actividad formó parte de la sexta edición del proyecto impulsado por la institución y surgió a partir de la iniciativa de estudiantes de quinto año de la orientación Danza, en el marco de las prácticas profesionalizantes.

Dos meses de trabajo

La profesora Belén Calapeña explicó en diálogo con Canal 4 que el proyecto comenzó con la planificación de los objetivos, la definición de los participantes y la vinculación con otras instituciones.

“Son dos meses desde el proyecto, la redacción, ver todo lo que implica, paso a paso los objetivos, quiénes iban a participar, las vinculaciones con otras instituciones y luego los ensayos”, señaló.

La docente indicó que la población de Danza está integrada por alrededor de 300 estudiantes y que durante la presentación participaron cerca de 200 alumnos.

Una propuesta inspirada en el Mundial

Perla Lama, una de las estudiantes involucradas en la organización, contó que la iniciativa nació a partir de la idea de una compañera y fue tomando forma con el aporte de todo el grupo.

“Empezamos a crear juntas, gracias a la profe y su materia. Empezamos a investigar, ver lo que podíamos hacer y la temática”, relató. La elección del Mundial estuvo vinculada con el momento que atraviesa la Selección Argentina. “Todas las chicas están acá alentando a la Selección, ya que estamos en este tiempo de partido”, explicó.

Flashmob del Centro Polivalente de Arte.

Flashmob del Centro Polivalente de Arte.

Mantener una tradición del Polivalente

Las alumnas también tomaron como referencia las intervenciones realizadas en años anteriores y buscaron mantener la propuesta artística de la institución.

“No queríamos que eso se pierda. Queríamos seguir con eso que demuestra lo que hace el Polivalente, la danza y lo que nosotros mostramos a la gente”, expresó Perla.

La presentación incluyó música, coreografías y referencias a los campeones argentinos, en una mañana marcada por la expectativa y la emoción de los estudiantes antes de salir a escena.

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