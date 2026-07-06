Mundial 2026: qué dijo la Senadora de Paraguay sobre Kylian Mbappé

El delantero y capitán de la selección de Francia , Kylian Mbappé , respondió con dureza a los mensajes racistas publicados por la senadora paraguaya Celeste Amarilla tras la victoria francesa por 1-0 sobre Paraguay en los octavos de final del Mundial 2026 .

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La polémica se desató luego del encuentro disputado en Filadelfia, que Francia ganó con un gol de penal convertido por Mbappé. Tras el partido, la legisladora utilizó sus redes sociales para publicar una serie de mensajes con agravios racistas dirigidos al futbolista.

Entre otras expresiones, Amarilla escribió: "Camerunés colonizado, fingiendo duro ser francés, resentido, rico nuevo, prepotente y feo. Estuvo nervioso y muerto de miedo todo el partido".

En otro mensaje agregó: "Bruto, no aprendió ni a escribir, en vez de leche materna chupaba cocos y lo más instruido que escuchó fueron chimpancés", además de sugerir que el jugador debía haber sido agredido físicamente al finalizar el encuentro.

“Usted es una mujer despreciable e indigna de su cargo"

Kylian Mbappé lamentó que los dichos de Amarilla terminaran opacando la destacada actuación del seleccionado paraguayo durante el torneo.

"Usted no representa a Paraguay, ese país que ha derrochado pasión y honor a lo largo de toda la competición. Por su inconsciencia y su racismo desinhibido, el mundo entero ya ha olvidado el recorrido y el esfuerzo histórico que sus jugadores realizaron durante esta Copa del Mundo."

Respuesta de la Federación Francesa

Las publicaciones generaron un inmediato repudio por parte del Gobierno francés, la Federación Francesa de Fútbol y del propio futbolista.

La ministra de Deportes de Francia, Marina Ferrari, expresó su rechazo a los comentarios de la legisladora.

"Estoy absolutamente escandalizada por las palabras de la senadora paraguaya Celeste Amarilla. Francia condena con la mayor firmeza los ataques racistas de los que fue objeto Kylian Mbappé."

La funcionaria calificó las expresiones como "abyectas, indignas e inaceptables" y sostuvo:

"Al atacar a Kylian Mbappé, la senadora ataca todo lo que encarna nuestro capitán y todo lo que defiende nuestro país: la libertad, la igualdad y la fraternidad."

Horas más tarde, Mbappé publicó un mensaje en la red social X en el que cuestionó con firmeza a la legisladora paraguaya.

La Federación Francesa de Fútbol también anunció que impulsará acciones judiciales contra la senadora.

En un comunicado oficial sostuvo:

"Estos comentarios son totalmente aberrantes e inaceptables. Son delictivos y condenables. Deben ser perseguidos aquí como en cualquier otro lugar."

La entidad expresó además su respaldo al capitán francés y al resto del plantel.

"Los jugadores del Equipo de Francia representan a Francia; es nuestro país el que está siendo insultado."

Mientras la controversia continúa generando repercusiones internacionales, Francia ya se enfoca en su próximo compromiso por los cuartos de final del Mundial, donde enfrentará a Marruecos en busca de un lugar entre los cuatro mejores del torneo.

Rechazo del Gobierno de Paraguay

A través de un comunicado, el Gobierno paraguayo “deplora y rechaza” las expresiones de la senadora Celeste Amarilla (PLRA) dirigidas al capitán de la Selección Nacional de Francia, Kylian Mbappé.

La Cancillería nacional refiere que los dichos de la parlamentaria “son contrarias a los valores y principios que inspiran la convivencia pacífica y el respeto a la dignidad humana que nuestro país promueve”.

“El Gobierno de la República del Paraguay deplora y rechaza las expresiones de la senadora Celeste Amarilla, dirigidas al capitán de la selección nacional de Francia, Kylian Mbappé, las cuales son contrarias a los valores y principios que inspiran la convivencia pacífica y el respeto a la dignidad humana que nuestro país promueve”, refiere un comunicado del Ministerio de Relaciones Exteriores de Paraguay, emitido esta tarde.

En otro apartado del comunicado refiere que “Paraguay es una República democrática regida por el principio de separación e independencia de los poderes del Estado y, en este contexto, las manifestaciones de la referida legisladora corresponden exclusivamente al ejercicio de su responsabilidad individual como integrante del Poder Legislativo y de ninguna manera representan la posición del Gobierno de la República del Paraguay ni del pueblo paraguayo”.

“El Gobierno del Paraguay reafirma su firme compromiso con la promoción de los derechos humanos, la igualdad y el respeto entre las personas, la lucha contra el racismo, la xenofobia, la intolerancia y toda manifestación de odio o discriminación. Asimismo, expresa su solidaridad con quienes pudieran haberse sentido afectados por dichas declaraciones y reitera su respeto hacia el Pueblo francés, con el cual el Paraguay mantiene una histórica relación de amistad, cooperación y entendimiento mutuo”, indica el documento de la Cancillería paraguaya.