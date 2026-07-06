Lolo Martínez, el jujeño de 10 años que analiza el Mundial, pidió dos cambios en Argentina

El jujeño Lolo Martínez volvió a participar de Arriba Jujuy para analizar la clasificación de la Selección Argentina, luego del triunfo por 3 a 2 ante Cabo Verde, y anticipar el próximo compromiso frente a Egipto por el Mundial 2026.

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El Columnista Kids reconoció que sufrió durante el encuentro y señaló que uno de los momentos de mayor preocupación fue el gol de Cabo Verde que terminó en el ángulo. También admitió que llegó a pensar en una definición por penales.

Durante su participación, Lolo compartió un video con la despedida que los hinchas argentinos les dieron a los jugadores de Cabo Verde después del partido.

El joven columnista destacó los aplausos que recibió el seleccionado africano y consideró que fue una de las imágenes más emotivas del encuentro.

“Me pareció muy emotivo que los aplaudieran porque hicieron un gran partido y le dieron pelea al campeón del mundo”, expresó.

También remarcó que, una vez terminado el duelo, varios jugadores de Cabo Verde se acercaron a los futbolistas argentinos para pedirles camisetas, fotografías y autógrafos.

Los mejores jugadores del partido

Para Lolo, Lionel Messi no fue el único jugador que se destacó en la clasificación argentina. El Columnista Kids consideró que los defensores centrales tuvieron un papel determinante.

En particular, resaltó la actuación de Lisandro Martínez, tanto por su asistencia para uno de los goles de Messi como por el tanto que convirtió durante el encuentro.

“Para mí, los dos centrales fueron los mejores del partido. Cualquiera de los dos podía ser elegido como figura”, analizó.

El pronóstico para Argentina ante Egipto

De cara al próximo partido de la Selección, Lolo pronosticó una victoria argentina por 2 a 1 frente a Egipto.

Sin embargo, advirtió que será un encuentro complicado y señaló a Mohamed Salah como el principal futbolista que deberá controlar el equipo dirigido por Lionel Scaloni.

“Es el Mundial de las sorpresas. Todos los rivales son complicados”, sostuvo.

Los dos cambios que haría en la Selección

Al momento de elegir la formación para enfrentar a Egipto, Lolo propuso dos modificaciones en el equipo titular.

El joven analista señaló que no vio en su mejor nivel a Thiago Almada y aseguró que lo reemplazaría por Nico Paz.

Además, sostuvo que incluiría a Julián Álvarez en lugar de Lautaro Martínez. Según explicó, pese al gol convertido por Lautaro, actualmente observa en mejores condiciones al delantero del Atlético de Madrid.

De esta manera, sus cambios serían:

Nico Paz por Thiago Almada.

Julián Álvarez por Lautaro Martínez.

Argentina sigue siendo su candidata

Aunque reconoció la fortaleza de selecciones como Francia y España, Lolo ratificó que Argentina continúa siendo su candidata para ganar el Mundial.

“Siempre va a ser Argentina. Yo voy a alentar por mi país, no importa los buenos jugadores que tengan los demás”, afirmó.

Sus pronósticos para los próximos partidos

Lolo también se animó a anticipar los resultados de otros encuentros del Mundial. Para el duelo entre España y Portugal, pronosticó una victoria española por 2 a 0.

En el partido entre Bélgica y Estados Unidos, eligió al seleccionado europeo y anticipó un triunfo por 1 a 0.

Además, recomendó prestar atención a los encuentros entre Portugal y España, Argentina y Egipto, Francia y Marruecos, e Inglaterra y Noruega, al considerar que serán algunos de los cruces más atractivos de la próxima instancia.