lunes 06 de julio de 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
6 de julio de 2026 - 14:10
Deportes.

Lolo Martínez, el jujeño de 10 años que analiza el Mundial, pidió dos cambios en Argentina

El Columnista Kids destacó el triunfo ante Cabo Verde, anticipó un partido difícil frente a Egipto y eligió su formación para la Selección

+ Seguir en
Agustina Medina
Por  Agustina Medina
Lolo Martínez, el jujeño de 10 años que analiza el Mundial, pidió dos cambios en Argentina

Lolo Martínez, el jujeño de 10 años que analiza el Mundial, pidió dos cambios en Argentina

Lee además
Inglaterra.
Deportes.

Mundial 2026: Inglaterra eliminó a México y pasó a cuartos
Los memes más crueles y divertidos que dejó la eliminación de México del Mundial 2026.
Deportes.

Los mejores memes tras la eliminación de México del Mundial 2026

El Columnista Kids reconoció que sufrió durante el encuentro y señaló que uno de los momentos de mayor preocupación fue el gol de Cabo Verde que terminó en el ángulo. También admitió que llegó a pensar en una definición por penales.

El gesto de los hinchas argentinos con Cabo Verde

Durante su participación, Lolo compartió un video con la despedida que los hinchas argentinos les dieron a los jugadores de Cabo Verde después del partido.

El joven columnista destacó los aplausos que recibió el seleccionado africano y consideró que fue una de las imágenes más emotivas del encuentro.

“Me pareció muy emotivo que los aplaudieran porque hicieron un gran partido y le dieron pelea al campeón del mundo”, expresó.

También remarcó que, una vez terminado el duelo, varios jugadores de Cabo Verde se acercaron a los futbolistas argentinos para pedirles camisetas, fotografías y autógrafos.

Los mejores jugadores del partido

Para Lolo, Lionel Messi no fue el único jugador que se destacó en la clasificación argentina. El Columnista Kids consideró que los defensores centrales tuvieron un papel determinante.

En particular, resaltó la actuación de Lisandro Martínez, tanto por su asistencia para uno de los goles de Messi como por el tanto que convirtió durante el encuentro.

“Para mí, los dos centrales fueron los mejores del partido. Cualquiera de los dos podía ser elegido como figura”, analizó.

El pronóstico para Argentina ante Egipto

De cara al próximo partido de la Selección, Lolo pronosticó una victoria argentina por 2 a 1 frente a Egipto.

Sin embargo, advirtió que será un encuentro complicado y señaló a Mohamed Salah como el principal futbolista que deberá controlar el equipo dirigido por Lionel Scaloni.

“Es el Mundial de las sorpresas. Todos los rivales son complicados”, sostuvo.

Los dos cambios que haría en la Selección

Al momento de elegir la formación para enfrentar a Egipto, Lolo propuso dos modificaciones en el equipo titular.

El joven analista señaló que no vio en su mejor nivel a Thiago Almada y aseguró que lo reemplazaría por Nico Paz.

Además, sostuvo que incluiría a Julián Álvarez en lugar de Lautaro Martínez. Según explicó, pese al gol convertido por Lautaro, actualmente observa en mejores condiciones al delantero del Atlético de Madrid.

De esta manera, sus cambios serían:

Nico Paz por Thiago Almada.

Julián Álvarez por Lautaro Martínez.

Argentina sigue siendo su candidata

Aunque reconoció la fortaleza de selecciones como Francia y España, Lolo ratificó que Argentina continúa siendo su candidata para ganar el Mundial.

“Siempre va a ser Argentina. Yo voy a alentar por mi país, no importa los buenos jugadores que tengan los demás”, afirmó.

Sus pronósticos para los próximos partidos

Lolo también se animó a anticipar los resultados de otros encuentros del Mundial. Para el duelo entre España y Portugal, pronosticó una victoria española por 2 a 0.

En el partido entre Bélgica y Estados Unidos, eligió al seleccionado europeo y anticipó un triunfo por 1 a 0.

Además, recomendó prestar atención a los encuentros entre Portugal y España, Argentina y Egipto, Francia y Marruecos, e Inglaterra y Noruega, al considerar que serán algunos de los cruces más atractivos de la próxima instancia.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Mundial 2026: Inglaterra eliminó a México y pasó a cuartos

Los mejores memes tras la eliminación de México del Mundial 2026

Polémica en el Mundial 2026: UEFA acusó a la FIFA de "cruzar una línea roja" por el caso Balogun

Mundial 2026: el minuto a minuto de los partidos de este lunes 6 de julio

De Jujuy a Finlandia: la historia detrás del primer representante jujeño en un Mundial de escalada

Lo que se lee ahora
Los memes más crueles y divertidos que dejó la eliminación de México del Mundial 2026. video
Deportes.

Los mejores memes tras la eliminación de México del Mundial 2026

Por  Redacción de TodoJujuy

Las más leídas

Se hundió una parte del puente sobre avenida Balbín. video
Jujuy.

Se hundió una parte del puente sobre avenida Balbín

Sismo en Jujuy.
Jujuy.

Un fuerte sismo sacudió esta mañana a Jujuy

Corte total en el puente sobre el Río Chijra: cuáles son los desvíos y cómo funciona el transporte urbano video
Jujuy.

Corte total en el puente sobre el Río Chijra: cuáles son los desvíos y cómo funciona el transporte urbano

Choque en el Acceso Sur video
Jujuy.

Fuerte choque en cadena en la bajada de Alto Comedero

Principio de incendio en Tribunales video
Jujuy.

Una sobretensión activó la alarma y obligó a evacuar Tribunales

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel