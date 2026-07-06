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6 de julio de 2026 - 11:01
Historia.

De Jujuy a Finlandia: la historia detrás del primer representante jujeño en un Mundial de escalada

Agustín Barbarán, instructor nacional de escalada deportiva, contó cómo un alumno jujeño llegó al Mundial Juvenil en Helsinki y cómo crece la disciplina en la provincia.

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Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
Escalada Agustin barbarán

La escalada deportiva crece en Jujuy y ya empieza a dejar historias que trascienden la provincia. Agustín Barbarán, instructor nacional de escalada deportiva avalado por la Federación Argentina de Escalada Deportiva (FASA), contó cómo llegó a este mundo, qué significa entrenar en Jujuy y cómo un joven jujeño logró representar a la provincia y al país en un Mundial Juvenil en Helsinki, Finlandia.

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Barbarán explicó que su vínculo con la escalada nació casi por casualidad, después de muchos años ligado al fútbol. Acompañó a su pareja a un curso de rappel y, cuando una de las participantes no quiso realizar la actividad, el instructor lo invitó a probar. "En el momento que me subí al muro empecé a sentir sensaciones muy fuertes, muy lindas. Es como volver a ser niño en un cuerpo de grande", recordó.

Qué es la escalada deportiva

El instructor explicó que la escalada deportiva tiene sus raíces en el montañismo, cuando los deportistas comenzaron a encontrarse con paredes verticales que ya no podían superarse caminando.

Con el tiempo, esa práctica llegó también a espacios cerrados, a través de rocódromos o muros indoor, que permiten entrenar durante todo el año en condiciones controladas. Actualmente, la escalada deportiva es una disciplina olímpica y cuenta con tres modalidades principales: boulder, dificultad y velocidad.

El boulder se realiza en muros de hasta cuatro metros de altura, con movimientos técnicos y colchones de alto impacto. La dificultad se practica en paredes de mayor altura, con cuerda, arnés y asegurador. En velocidad, los atletas deben subir un muro estandarizado en el menor tiempo posible.

Entrenar escalada en Jujuy

Barbarán señaló que Jujuy tiene lugares para escalar, aunque no todos los cerros son aptos para la práctica por la calidad de la piedra. "Acá muchas veces la piedra se desgrana porque tiene mucha arcilla. Para escalar se necesita una conformación más dura, como piedra granítica o caliza", explicó.

Por eso, gran parte del entrenamiento se realiza en muros artificiales. Uno de los desafíos, según contó, es generar espacios adecuados para que los chicos puedan entrenar en condiciones similares a las de otras provincias.

El alumno que soñaba con ser campeón

Uno de los momentos más importantes de su trayectoria como instructor llegó con Augusto Antoñetti, un joven jujeño que se acercó a la escuela con una frase que lo sorprendió. "Llegó diciendo: ‘Hola, soy Augusto, quiero aprender a escalar y quiero ser campeón’", relató Barbarán.

A partir de ese momento comenzaron a entrenar con disciplina y constancia. El trabajo dio resultado: Augusto se consagró campeón nacional en boulder y obtuvo la clasificación al Mundial Juvenil de Helsinki, Finlandia.

El viaje al Mundial

La clasificación abrió un nuevo desafío: conseguir los recursos para viajar a Europa. Barbarán contó que el viaje fue una verdadera odisea económica y logística. Entre gestiones, colaboraciones y ayuda de la comunidad, lograron reunir el dinero necesario para llegar a Finlandia.

"Movimos cielo y tierra. Nos costó casi 10 millones llegar hasta allá, pero pudimos cumplir el sueño de acompañarlo y demostrar que desde Jujuy también se puede soñar en grande", expresó.

La experiencia también permitió conocer de cerca el nivel internacional de la disciplina. Según describió, los muros de escalada en Helsinki tienen una infraestructura muy superior, con espacios enormes y entrenadores de primer nivel.

Un espacio para soñar en grande

Más allá de la competencia, Barbarán destacó que su objetivo como instructor es generar un espacio de contención, deporte y superación para los jóvenes. Actualmente trabaja en la apertura de un nuevo espacio en Ciudad de Nieva, donde habrá escalada, tela, calistenia y propuestas inclusivas para chicos con discapacidad motora o sensorial. "Nuestra idea es generar sueños, objetivos grandes, y que los chicos se comprometan con un deporte", afirmó.

Para Barbarán, la escalada no es solo una disciplina física, sino también una forma de concentración y conexión personal. "Cuando uno entra a la montaña o a la escalada, el tiempo se detiene. Es un estado de flow, una meditación en movimiento", concluyó.

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