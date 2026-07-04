Selene Miy, la patinadora jujeña que ganó el bronce pese a una lesión en el tobillo

Con apenas 17 años, la patinadora jujeña Selene Miy volvió a dejar a Jujuy en lo más alto del deporte continental. La joven de San Pedro consiguió la medalla de bronce en el Panamericano de Patín Artístico , un logro que adquiere aún más valor porque llegó a la competencia con una lesión en el tobillo que puso en duda su participación.

"El objetivo era poder patinar", resumió Selene al recordar las semanas previas al torneo, marcadas por sesiones de fisioterapia, preparación física y entrenamientos adaptados para evitar impactos mientras se recuperaba de una sobrecarga muscular provocada por una torcedura sufrida en un campeonato anterior.

La historia de Selene con el patín artístico comenzó prácticamente desde que nació. Su mamá y sus tías practicaban esta disciplina y fueron quienes le transmitieron el amor por este deporte.

Se calzó los patines a los cuatro años y, apenas tres años después, ya estaba compitiendo en un campeonato nacional. Hoy, con 17 años, suma una trayectoria que la llevó a representar a Jujuy y a la Argentina en competencias internacionales.

El desafío de competir lesionada

La medalla conseguida en el Panamericano estuvo lejos de ser sencilla. Durante un torneo disputado en Río Segundo, Córdoba, Selene sufrió una lesión en el tobillo mientras realizaba su coreografía. A pesar del dolor, decidió seguir adelante con la recuperación para llegar al certamen continental.

"Estaba complicada porque no podía hacer impacto. Hacía fisioterapia, gimnasio y entrenaba al mismo tiempo para poder llegar", contó a TodoJujuy. Finalmente, pudo competir y subir al podio con la medalla de bronce.

Una rutina de esfuerzo todos los días

Además del deporte de alto rendimiento, Selene cursa sus estudios en el Polivalente de Arte de San Pedro, donde sigue la orientación en pintura. Su rutina comienza temprano y muchas veces pasa más de diez horas fuera de su casa entre la escuela, los entrenamientos, la preparación física y la recuperación.

"Mi día es muy pesado", reconoció la joven deportista.

El apoyo de la psicología deportiva

Selene también destacó el papel que tuvo el acompañamiento psicológico para afrontar la presión de las competencias. Explicó que, tras un torneo en el que no logró el resultado esperado, comenzó a trabajar con una psicóloga deportiva para aprender a manejar los nervios y disfrutar nuevamente de cada presentación.

"Antes de entrar estaba muy nerviosa. Esta vez decidí disfrutar el programa y hacer lo que sabía. Ni me di cuenta de lo rápido que terminó", recordó.

Para la patinadora, el trabajo sobre la salud mental fue tan importante como el entrenamiento físico y le permitió recuperar la confianza en sí misma.

La medalla obtenida en el Panamericano no fue la primera de su carrera. Selene reveló que el año pasado también había conseguido un tercer puesto en la misma competencia, consolidándose como una de las principales referentes del patín artístico jujeño.