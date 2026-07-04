sábado 04 de julio de 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
4 de julio de 2026 - 09:43
Orgullo.

Selene Miy, la patinadora jujeña que ganó el bronce pese a una lesión en el tobillo

Con apenas 17 años, la deportista de San Pedro logró una nueva medalla panamericana en patín artístico tras competir con una lesión y semanas de intensa recuperación.

+ Seguir en
Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
Selene Miy
Lee además
Selene Miy recibió el Cóndor de Oro.
Premios Cóndor.

Quién es Selene Miy, la deportista del año 2024 en Jujuy
quien es selene miy, la patinadora nominada al jujeno del ano 2024
TodoJujuy.

Quién es Selene Miy, la patinadora nominada al Jujeño del Año 2024

"El objetivo era poder patinar", resumió Selene al recordar las semanas previas al torneo, marcadas por sesiones de fisioterapia, preparación física y entrenamientos adaptados para evitar impactos mientras se recuperaba de una sobrecarga muscular provocada por una torcedura sufrida en un campeonato anterior.

Una pasión que nació en familia

La historia de Selene con el patín artístico comenzó prácticamente desde que nació. Su mamá y sus tías practicaban esta disciplina y fueron quienes le transmitieron el amor por este deporte.

Se calzó los patines a los cuatro años y, apenas tres años después, ya estaba compitiendo en un campeonato nacional. Hoy, con 17 años, suma una trayectoria que la llevó a representar a Jujuy y a la Argentina en competencias internacionales.

El desafío de competir lesionada

La medalla conseguida en el Panamericano estuvo lejos de ser sencilla. Durante un torneo disputado en Río Segundo, Córdoba, Selene sufrió una lesión en el tobillo mientras realizaba su coreografía. A pesar del dolor, decidió seguir adelante con la recuperación para llegar al certamen continental.

"Estaba complicada porque no podía hacer impacto. Hacía fisioterapia, gimnasio y entrenaba al mismo tiempo para poder llegar", contó a TodoJujuy. Finalmente, pudo competir y subir al podio con la medalla de bronce.

Una rutina de esfuerzo todos los días

Además del deporte de alto rendimiento, Selene cursa sus estudios en el Polivalente de Arte de San Pedro, donde sigue la orientación en pintura. Su rutina comienza temprano y muchas veces pasa más de diez horas fuera de su casa entre la escuela, los entrenamientos, la preparación física y la recuperación.

"Mi día es muy pesado", reconoció la joven deportista.

El apoyo de la psicología deportiva

Selene también destacó el papel que tuvo el acompañamiento psicológico para afrontar la presión de las competencias. Explicó que, tras un torneo en el que no logró el resultado esperado, comenzó a trabajar con una psicóloga deportiva para aprender a manejar los nervios y disfrutar nuevamente de cada presentación.

"Antes de entrar estaba muy nerviosa. Esta vez decidí disfrutar el programa y hacer lo que sabía. Ni me di cuenta de lo rápido que terminó", recordó.

Para la patinadora, el trabajo sobre la salud mental fue tan importante como el entrenamiento físico y le permitió recuperar la confianza en sí misma.

La medalla obtenida en el Panamericano no fue la primera de su carrera. Selene reveló que el año pasado también había conseguido un tercer puesto en la misma competencia, consolidándose como una de las principales referentes del patín artístico jujeño.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Quién es Selene Miy, la deportista del año 2024 en Jujuy

Quién es Selene Miy, la patinadora nominada al Jujeño del Año 2024

Selene Miy ganó la medalla de bronce en el Panamericano de Patín Artístico

Del salmón al asado: una nutricionista jujeña analizó la dieta de las selecciones

Una artesana jujeña creó una cartera de la Copa del Mundo y sueña con que llegue a Antonela Roccuzzo

Lo que se lee ahora
jubilacion en jujuy: que deben saber los monotributistas y trabajadores independientes video
Sociedad.

Jubilación en Jujuy: qué deben saber los monotributistas y trabajadores independientes

Por  Redacción de TodoJujuy

Las más leídas

Selección Argentina.
Fútbol.

Mundial 2026: cuándo y a qué hora jurará Argentina ante Egipto en 8vos

Argentina venció 3 a 2 a Cabo Verde y está en octavos
Deportes.

Argentina venció 3 a 2 a Cabo Verde y está en octavos

Casa donde sucedió el femicidio en Alto Comedero.
Policiales.

Imputaron por femicidio al acusado del crimen de Nora Borda en Alto Comedero

Qué hermoso ser jujeño: la emoción de una familia que alienta a Argentina en el Mundial video
Pasión.

"Qué hermoso ser jujeño": la emoción de una familia que alienta a Argentina en el Mundial

La ola de frío polar tiñó de blanco paisajes de Tucumán y Salta
País.

La ola de frío polar tiñó de blanco paisajes de Tucumán y Salta

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel