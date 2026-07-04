Jubilación en Jujuy: qué deben saber los monotributistas y trabajadores independientes

Cada vez son más las personas que trabajan como monotributistas o de manera independiente y, al acercarse la edad jubilatoria , aparecen las dudas: ¿cuántos años de aportes se necesitan?, ¿qué pasa si tengo deuda?, ¿cuánto voy a cobrar?

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Las abogadas previsionales Rosana Cappiello (MP 1584) y Sofía Echenique (MP 2924) brindaron recomendaciones para quienes comienzan a planificar su jubilación y remarcaron la importancia de revisar la situación previsional con tiempo.

Las especialistas recordaron que tanto los trabajadores autónomos como los monotributistas deben cumplir con los mismos requisitos generales del régimen jubilatorio: 30 años de aportes , 60 años de edad para las mujeres y 65 años para los hombres .

Sin embargo, aclararon que no alcanza con estar inscripto en el monotributo, sino que es fundamental haber realizado correctamente los aportes previsionales.

El error más frecuente

Uno de los problemas que más se repite, según explicaron, es que muchos contribuyentes pagan únicamente la parte impositiva del monotributo y dejan pendiente el componente previsional, o acumulan deudas sin advertirlo.

También señalaron que existen personas que dejaron de desarrollar una actividad económica, pero nunca dieron de baja el monotributo, lo que generó deudas que luego complican el inicio del trámite jubilatorio. Por ese motivo, recomendaron revisar periódicamente la situación previsional y regularizar cualquier inconveniente antes de iniciar la jubilación.

¿Cuánto cobra un monotributista cuando se jubila?

Las profesionales explicaron que, en la mayoría de los casos, la jubilación de los monotributistas se ubica cerca del haber mínimo.

Solo quienes realizaron aportes más elevados durante su vida laboral pueden acceder a una prestación superior, aunque aclararon que el cálculo depende de cada situación particular y de los aportes efectivamente ingresados al sistema.

La importancia de planificar con tiempo

Otro de los consejos fue comenzar a ordenar la documentación y controlar los aportes varios años antes de cumplir la edad jubilatoria. "Muchas personas llegan al estudio diciendo que nunca imaginaron que ese papel o ese comprobante iba a ser importante. Cuanto antes se revise la documentación, más sencillo será resolver cualquier inconveniente", señalaron.

¿Se pueden sumar los aportes?

Las especialistas también respondieron una consulta frecuente: los años trabajados como monotributista pueden computarse junto con los realizados en relación de dependencia, aunque cada caso debe analizarse de manera individual. En situaciones donde existen aportes simultáneos, el cálculo no siempre implica sumar los períodos por separado, por lo que recomendaron realizar una evaluación previsional antes de iniciar el trámite.

Cada caso requiere un análisis

Finalmente, las abogadas recordaron que existen regímenes especiales, como los docentes o los retiros por invalidez, que tienen requisitos particulares. Por eso, aconsejaron no esperar a cumplir la edad jubilatoria para consultar, sino comenzar a planificar con anticipación, revisar los aportes y asegurarse de que toda la documentación esté en regla para evitar demoras o inconvenientes al momento de iniciar el trámite.