Jubilaciones y pensiones de ANSES: el Gobierno oficializó el aumento de julio

Jubilaciones y pensiones de ANSES: cómo quedan todos los haberes con aumento en julio.

El Gobierno dispuso de manera oficial una suba del 2,15% que regirá en julio para las jubilaciones, pensiones, la AUH y demás prestaciones abonadas por la ANSES , en el marco del esquema de movilidad que ajusta los haberes según la inflación.

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Con esta actualización, la jubilación mínima pasará de $403.317,99 a $411.989,33 en julio de 2026, mientras que los haberes máximos se ubicarán en $2.772.298,06 , de acuerdo con lo establecido en la Resolución 186 , publicada este martes en el Boletín Oficial.

El incremento del 2,15% también alcanza al conjunto de prestaciones que abona el organismo previsional. En ese sentido, tanto la Asignación Universal por Hijo (AUH) como la Asignación por Embarazo para Protección Social (AUE) se actualizarán y pasarán a ubicarse en torno a los $148.049 .

Además, durante el próximo mes, quienes perciben jubilaciones y pensiones de la ANSES cobrarán el bono extraordinario de hasta $70.000 , destinado específicamente a los beneficiarios que se encuentran en el tramo de haber mínimo.

La asistencia económica también alcanzará a quienes perciben la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM), las pensiones no contributivas y a las madres de siete hijos o más. El monto de este refuerzo permanece sin modificaciones desde marzo de 2024.

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Jubilaciones y pensiones de ANSES: cómo quedan todos los haberes con aumento en julio

Las jubilaciones y pensiones se actualizan desde marzo de 2024 tomando como referencia el último dato disponible del Índice de Precios al Consumidor (IPC). Con el incremento del 2,15% aplicado y sin incluir el bono extraordinario destinado a los ingresos más bajos, los haberes quedarán establecidos en julio de la siguiente forma:

La jubilación mínima : $411.989,33 . Con el bono de $70.000, el monto sube a $481.989,30 .

: . Con el bono de $70.000, el monto sube a . La jubilación máxima : $2.772.298,06;

: $2.772.298,06; La Pensión Universal de Adultos Mayores ( PUAM ): $329.591,46 ;

): ; Las Pensiones no Contributivas ( PNC ): $288.251,36 .

): . La Prestación Básica Universal (PBU): llega a $188.466,31.

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Aumento AUH y otras asignaciones de ANSES: cuánto cobran desde julio

La Asignación Universal por Hijo (AUH) y el resto de las asignaciones también registrarán un incremento del 2,15%, en línea con la inflación de mayo informada por el INDEC. De este modo, a partir de julio los montos quedarán establecidos de la siguiente manera:

La Asignación Universal por Hijo (AUH): $148.049 .

(AUH): . La Asignación Universal por Embarazo (AUE): $148.049.

(AUE): La Asignación por Hijo (salario familiar) del sistema SUAF: $74.033 para el primer escalón de ingresos.

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